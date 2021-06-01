«Тихое место 2»: Не шумите, вы тут не одни

В прокат выходит «Тихое место 2» — продолжение концептуального хоррора 2018-го, в котором человечеству угрожают монстры, выслеживающие жертв благодаря острому слуху. Каким получился сиквел одного из самых кассовых фильмов ужасов последних лет, рассказывает Дмитрий Соколов.
Уцелевшие после событий первого фильма члены семьи Эббот покидают разрушенный дом и отправляются на поиски нового. Вскоре они находят убежище в бункере, где также скрывается отшельник Эммет (Киллиан Мерфи
), который не слишком рад незваным гостям. На следующий же день слабослышащая Риган (Милли Симмондс
) тайком покидает лагерь, чтобы добраться до близлежащей радиостанции: откуда девочка надеется транслировать сигнал, способный помочь людям в борьбе против монстров. Эммет отправляется на ее поиски, а мать семейства Эвелин (Эмили Блант
) остается в укрытии с остальными детьми. Но рядом по-прежнему бродят чудовища, готовые напасть при малейшем шуме, так что покоя героям не видать.
А разве мы шумели? Рецензия на «Тихое место»
Есть несколько способов снять хороший сиквел, и один из них — планомерно развивать потенциал оригинального
фильма. Его и выбрал Джон Красински
, выступающий в «Тихом месте 2» режиссером и сценаристом (а не постановщиком и актером, как в первой части).
Правда, пришлось изменить расстановку акцентов, поскольку исчез эффект новизны: угроза шума, заставлявшая героев по-новому выстраивать повседневную жизнь, а для разговоров использовать жестовый язык, по полной явлена в первой части
, а основные действующие лица зрителям уже знакомы. В сиквеле хоть и появляется больше персонажей, среди них — почти нет тех, что станут знаковыми. Так что Красински в сиквеле предпочитает быту и семейной драме на языке тишины — столкновения с чудовищам и другими выжившими.
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Ставка на экшн при этом не отменяет изобретательного саспенса, который хоть и достигается прежней опасностью громких звуков, работает исправно. Секрет прост: в повседневной жизни люди незаметно для себя производят очень много шума — при быстрой ходьбе через лес или закрывая скрипучие двери. Любая из таких бытовых ситуаций отныне таит смертельную угрозу — и в этом смысле «Тихое место 2» отлично использует свой хоррор-потенциал. Кроме того, иногда опасность одновременно угрожает разделенным по сюжету героям. Тогда монтажер Майкл Шоувер
(«Черная пантера
», «Крид: Наследие Рокки
») искусно нарезает кадры, демонстрируя в параллель две разные цепи событий. Звучит просто, но выглядит — завораживающе. А оператор Полли Морган
(«Сламбер: Лабиринты сна
», «На грани безумия
») создает убедительные картины постапокалиптического мира, соединяя безмятежные пасторальные пейзажи с заброшенными зданиями и опустевшими колоннами автомобилей.
Красински, как и в оригинале
, не отвлекается на побочные линии, сохраняя высокий темп: фильм идет все те же полтора часа — и герои успеют неоднократно оказаться на грани смерти. Зрители же узнают о вторжении сверхчувствительных к шуму монстров не сильно больше, чем раньше. Скупость на детали становится едва ли не единственным заметным недостатком второго «Тихого места»: оно раскрывает лишь чуть более крупный фрагмент картины, по-прежнему окутанной мраком загадки. К числу спорных моментов можно отнести и некоторые импульсивные решения героев — хотя сценарий их предварительно обосновывает, набрасывая более-менее достоверные психологические портреты. Накладывает отпечаток и рейтинг PG-13, вынуждающий Красински маскировать — по большей части умело — бескровные схватки с монстрами. Тут он ловко играет с глубиной и резкостью кадра.
В итоге перед нами — выверенный сиквел, предлагающий немного больше первой части
и оставляющий широкий простор для будущего франшизы. Работа над триквелом уже в работе, как и спин-офф. Впрочем, пока это все планы: главное, что сейчас «Тихое место 2» предлагает еще одну — и довольно увлекательную — прогулку по миру настороженной тишины.
«Тихое место 2
» в прокате с 3 июня
.
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