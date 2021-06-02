«Осло»: Моя ладонь превратилась в кулак

На HBO (в России — Амедиатека) вышел фильм «Осло», невероятно резонирующий с недавними майскими событиями в Израиле и Палестине. Как в 1993 году стороны (увы, временно) пришли к мирному урегулированию и почему союз норвежских дипломатов в исполнении Эндрю Скотта и Рут Уилсон отвлекает от самой темы, размышляет Ная Гусева.
Актуальность фильма — вещь непредсказуемая. Практически в один день администрация Джо Байдена
, вероятно, отреагировав на письмо Мохаммеда Ульд Слахи
и еще нескольких бывших заключенных, инициирует процесс закрытия печально известной тюрьмы в Гуантанамо — и выходит фильм «Мавританец
», рассказывающий как раз о заключении Слахи (и задуманный еще в 2019-м). Пару недель назад раздался жуткий майский гром: Палестина и Израиль в течение нескольких дней обменивались ракетными ударами (обострение конфликта признали одним из самых масштабных) — и вот выходит телевизионная драма «Осло» Барлетта Шера
. Фильм основан на пьесе «Осло» Дж. Т. Роджерса
и рассказывает, как в 1993 году два норвежских дипломата сделали большой шаг к урегулированию арабо-израильского конфликта.
Супругов-дипломатов Мону Юль (Уилсон) и Терье Руд-Ларсена (Скотт) назначают ответственными за тайные переговоры между представителями Израиля и Организации освобождения Палестины. В результате — заключена «Декларация принципов о временных мерах самоуправления», которая сейчас известна как «Соглашения в Осло». На словах все звучит гораздо проще, чем было на самом деле. Арабо-израильский конфликт длится с конца XIX века, и к моменту переговоров в Осло граждане двух сторон жили на пороховой бочке.
Мягко говоря, непростую ситуацию фильм показывает с двух сторон, постоянно масштабируя конфликт. Начинается все с двух враждующих государств и их представителей. Но и у людей по одну сторону баррикад не все гладко: министр иностранных дел Израиля и идеолог мирных переговоров Шимон Перес (Сассон Габай
) без конца пререкается с главным переговорщиком Ури Савиром (Джефф Вильбуш
). И этот «внутренний» конфликт затмевает как историческую важность момента, так и отношения пары дипломатов, которые выведены на первый план. К слову, Юль и Руд-Ларсен тут — пример гармонии среди хаоса: они поженились за пять лет до событий в Осло и счастливо живут в браке до сих пор.
Этот островок стабильности и ломает концепцию фильма. Фокус смещается с важной и до сих пор болезненной темы на любовную линию, которая как будто бы доказывает что можно свернуть горы, надо только захотеть. Во всяком случае, так убедительны Скотт и Уилсон в экранном браке, который объединил людей, стремящихся спасти мир, друг друга, но не себя.
Из-за этого сам политический конфликт становится подвижной декорацией: когда министр экономики Палестины Ахмед Куреи (Салим Дау
) дает волю эмоциям, камера стремительно переключает внимание зрителей на реакцию дипломатов. Такой ракурс обусловлен желанием показать конфликт глазами третьей стороны, а не заострить внимание на клише «Любовь спасет мир». Здесь его спасают профессионалы, которые из-за специфики «отрасли» действительно могут и умереть в один день. К тому же от их действий зависит судьба миллионов людей и нескольких государств. Вероятно, миролюбивое послание «Осло»: однажды смогли — может, получится еще раз?
Финал — точнее, историческая перспектива — однако отменяет показной оптимизм фильма. Кадры пожимающих руки премьер-министра Израиля Ицхака Рабина и председателя ООП Ясира Арафата сопровождает комментарий: одного убьют через два года, а второго — через 11 лет. Могут ли неудачи прошлого воодушевить на новые мирные переговоры?
«Осло
» на Амедиатеке с 30 мая
.
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