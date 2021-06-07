«Заклятие 3: По воле дьявола». Иди отсюда, саспенс, не мешай

В российский прокат выходит «Заклятие 3: По воле дьявола» — третья глава одного из главных хорроров 2010-х. Только теперь кресло постановщика доверили Майклу Чавесу (с продюсерского благословения Джеймса Вана, автора первых двух). Как Чавес справился с документальной основой и сохранил дух франшизы, рассказывает Дмитрий Соколов.
1981 год, Коннектикут. Эд (Патрик Уилсон
) и Элейн (Вера Фармига
) присутствуют при обряде экзорцизма, проводимом над восьмилетним Дэвидом Гатцелем. Рядом с ним находятся родители, старшая сестра Дебби (Сара Кэтрин Хук
) и ее парень Арне (Руари О'Коннор
) — именно он вдруг решит спасти мальчика, предложив демону себя взамен. Ритуал завершится, на первый взгляд, благополучно, — но вскоре вокруг Арне начнут происходить все более странные вещи. Так что Уорренам придется спасать уже другого человека, а попутно — раскрыть самый настоящий сатанинский заговор.
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Ключевым вызовом для режиссера Майкла Чавеса
(«Проклятье плачущей
») было усидеть фактически на двух стульях. Соблюсти стилистику первых двух частей, но и привнести в триквел достаточно уникальных черт, чтобы он все же выглядел работой другого автора. Надо сказать, что Чавес достаточно элегантно решил обе задачи, пройдя по тонкой грани между оригинальностью и преемственностью.
В отличие от первых двух фильмов, выстроенных вокруг семейных историй, третий — в гораздо большей степени детектив, где фамильная тема отходит на второй план. Причем сценарий Дэвида Лесли Джонсона
(«Заклятие 2
», «Дитя тьмы
») умело использует в расследовании экстрасенсорные способности Элейн, чтобы неоднократно нагнетать саспенс. Тут Чавес прибегает к типичной для Вана стилистике: преобладает тишина: а привычные поклонникам франшизы «скримеры» никуда не делись, но используются с особой аккуратностью. И, в отличие от Вана, Чавес активнее играется с цветофильтрами, сохраняя в кадре стильный рыжевато-красный полумрак.
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Что касается фактологической основы, то и здесь создатели фильма остаются верны традициям. Отправная точка истории — задокументированный случай одержимости Арне Шайенна Джонсона, — и третье «Заклятие», как и первые два, лишь достраивают собственный сюжет, отчасти пересекающийся с известными событиями. В этом аспекте фильм проявляет неожиданную элегантность, напоминая, что кино — искусство умолчания. Вместо того, чтобы сосредоточить внимание на громком судебном процессе
вокруг Джонсона, «Заклятие» концентрируется на детективной линии. Лишь под конец упоминая, что Арне в итоге признали виновным: он провел пять лет в тюрьме. Столь вольные манипуляции характерны и для фильмов Вана: взяв за основу
«полтергейста в Энфилде», он, например, весьма своеобразно обыграл тот факт, что паранормальные явления в итоге признали выдумкой двух малолетних девочек.
За подобного рода отступления третье «Заклятие», конечно, можно критиковать — однако перед нами все-таки переосмысление известных событий, а отнюдь не документальная реконструкция. Как и в прошлых фильмах, здесь нашумевшие случаи из практики четы Уоррен используются в качестве основы для драматической линии. Разница лишь в том, что триквел выводит пару демонологов на первый план, превращаясь в детектив об экзорцизме вместо очередной истории о доме с привидениями.
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Чавес старается не забывать и об этом, чтобы сохранить в новом «Заклятии» то соотношение драмы и хоррора, которое выделяло франшизу на общем фоне мейнстримных хорроров. Ведь именно баланс техничного саспенса и хорошо прописанных персонажей превратило первое «Заклятие» в один из главных жанровых блокбастеров 2010-х. Как результат — органичное дополнение франшизы, отлично выдерживающее баланс личного взгляда и верности общему стилю.
«Заклятие 3: По воле дьявола
» в прокате с 10 июня
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