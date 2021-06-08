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«Красавица-воин Вечная Сейлор Мун. Фильм»: Сомнения — враг мечты

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8 июня 2021
На Netflix вышел полнометражный мультфильм «Красавица-воин Вечная Сейлор Мун», продолжающий приключения воительниц в матросках. Максим Бугулов напоминает, как вообще возник феномен «Сейлор Мун» и каков вклад франшизы в распространение феминизма, а также разбирает само почти трехчасовое аниме, которое разделено на две части — и по смыслу, увы, тоже.


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«Красавица-воин Вечная Сейлор Мун. Фильм»: Сомнения — враг мечты
фото: «Красавица-воин Вечная Сейлор Мун. Фильм» (2021)

Манга «Красавица-воин Сейлор Мун» за авторством Наоко Такэути вышла в 1991 году и вскоре обзавелась аниме-адаптацией. Приключения девочек-волшебниц в школьной форме сэра-фуку на родине вызвали шквал положительных эмоций, а к середине десятилетия добрались до США и Европы (в России «Луна в матроске» появилась в 1996-м и стала культовой).

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Мировой успех «Сейлор Мун» не прошел для поп-культуры бесследно. На волне популярности школьниц-воительниц в Японии случился подъем продукции в жанре махо-сёдзё (с японского — «девочки-волшебницы», это истории о школьницах с особыми способностями, которые защищают мир). В США тоже начали продавать все больше сёдзё-манги (продукция для девочек подростков 12-18 лет), да и в целом аниме стало важным порталом для вовлечения западного зрителя в пестрый мир японской культуры. Внушает и количество сопутствующей продукции: россыпь полнометражных картин, мюзикл, разнокалиберные фигурки, одежда, аксессуары и около десятка видеоигр в нескольких жанрах (от jRPG до битемапов).

«Красавица-воин Вечная Сейлор Мун. Фильм»: Сомнения — враг мечты
фото: «Красавица-воин Сейлор Мун» (1992-1997)

В Америке и ряде европейских стран (особенно во Франции) принято напрямую связывать «Сейлор Мун» с Girl Power — слоганом женского движения конца 1980-х, родившемся благодаря агрессивному феминистскому панк-течению Riot Grrrl и вылившемуся в мейнстрим середины 90-х усилиями британских поп-коллективов Shampoo и Spice Girls. Дать однозначное подтверждение подобному родству тяжело даже ретроспективно. С одной стороны, «Сейлор Мун» недвусмысленно поддерживает женское единство и сестринство, делая особый акцент на визуальной части: у каждой воительницы — уникальные цвета униформы. В Японии сэра-фуку отличаются по гамме в зависимости от школы, чьи учащиеся и выпускники так или иначе конкурируют между собой. Союз защитниц Земли, не взирая на цвет униформы, подает однозначный сигнал: «Девушки, объединяйтесь!» Кроме того, манга и аниме разбирают множество социальных проблем: от культуры потребления до эксплуатации со стороны индустрии красоты.

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Однако обилие фансервиса и фаллических символов, а также встраивание персонажей в рабочую гендерную модель «школьница-жена-мать» больше соответствует риторике дзёсирёку. Этот японский термин переводят на английский как Girl Power, однако по своему значению является скорее антонимом. Дзёсирёку (дословно «женская сила») — это искусство нравиться мужчинам: оно поощряет ношение юбок и «красивых» причесок, учит девушек быть элегантными, вкусно готовить и содержать дом в чистоте и порядке, склоняет выбирать традиционно женские хобби, вроде чайной церемонии и икебаны. Хотя термин дзёсирёку оформился в нулевых, он точно описывает представления о том, каким критериям должна соответствовать девушка в (не только японском) обществе.


Силу можно только сотворить

«Красавица-воин Вечная Сейлор Мун. Фильм»: Сомнения — враг мечты
фото: «Красавица-воин Вечная Сейлор Мун. Фильм» (2021)

«Вечная Сейлор-Мун» продолжает сериал 2014 года, который перезапустил вселенную героических девушек (на русском он называется так же, как аниме 1992 года, в оригинале же имеет приписку Crystal). Титульная героиня в миру носит имя Усаги Цукино. Она учится в старшей школе, строит отношения со студентом Мамору Чибой (тоже воином-защитником, известным как Такседо Маск), а по ночам перевоплощается в боевую деву, дающую отпор многочисленному и многоликому злу. В ратном бою ей помогают восемь подруг, названные в честь планет Солнечной системы, и прибывшая из будущего дочь Чибиуса (да, во вселенной сейлор-воинов магия сосуществует с путешествиями во времени).

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Ранее сейлор-воины одержали верх в схватке с Апостолами Смерти, но и цена оказалась соответствующая: Хотару (она же Сейлор Сатурн) пришлось пройти через перерождение в младенца. Три боевые подруги дали клятву защищать ее, пока она не вырастет, и покинули город, разделив десятку защитниц на две команды.
Сюжет диптиха продолжает упомянутые события — и начинается с солнечного затмения, во время которого на планету прибывает Цирк Мертвой Луны. Его цель — высосать из населения все мечты, устремления и жизненную силу, превратив Землю в темную безжизненную пустошь.

«Красавица-воин Вечная Сейлор Мун. Фильм»: Сомнения — враг мечты
фото: «Красавица-воин Вечная Сейлор Мун. Фильм» (2021)

События развиваются рывками: несмотря на богатый вечными и сиюминутными вопросами контекст, дилогия то подолгу простаивает вхолостую, то пускается в галоп. Стартовая четверть часа без остатка отдана семейным отношениям Чибиусы с юными ипостасями родителей Усаги-Мамору — и подробному разбору комплекса Электры, играющему весьма заметную роль в японской культуре. Затем Цирк Мертвой Луны с помощью Лемуров (летающих шариков, вызывающих кошмары) пытается рассеять сплоченность сейлор-воительниц, заставив их усомниться в собственных мечтах. Здесь артикулированные мыслеформы достигает максимальной концентрации: турбулентность пубертата, ощущение ненужности, проблемы в отношениях, сложности в самоопределении и звучащий рефреном лозунг из эпохи Сёва — девушки регулярно оперируют понятием «долга». Решаются эти комплексные проблемы на удивление просто: достаточно заглянуть внутрь себя — и сформулировать однозначный постулат. После долгих внутренних монологов Усаги избирает слоган «Мечта всегда одна» или «Силу нельзя просто получить, ее можно только сотворить» — и злые чары рассеиваются, а противники — капитулируют. Получается стройный и тщательно выстраиваемый посыл: худший враг любой мечты — это сомнения.

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Оружием добра становится вновь обретенное единство — основная движущая сила франшизы. Великолепная десятка сейлор-воительниц (не считая Такседо Маска и кошачьих фамильяров) способна противостоять оккупантам, вражескому газлайтингу и внутренним демонам. Тут же становится заметно еще одно различие звездного сестринства и амазонок-захватчиц — отношения между поколениями. Победоносные школьницы черпают силу в связи с родителями и потомками, в то время как антагонистки полагаются исключительно на эксплуатацию и каннибализм поколений. Паразитирование на себе подобных может привести исключительно в тупик: идея не новая, но цепляет грамотной подачей (почти без проговаривания в кадре), а ее актуальность не истончится, пока на планете живет род человеческий.


Моя работа здесь закончена: главное противоречие фильма и всей франшизы

«Красавица-воин Вечная Сейлор Мун. Фильм»: Сомнения — враг мечты
фото: «Красавица-воин Вечная Сейлор Мун. Фильм» (2021)

Вторая часть диптиха — поперек идеи единства — зачем-то прибегает к параллели со Спящей Красавицей и взывает к образу рыцаря на белом коне (больше того — на пегасе!), в конце концов, полностью отдавая себя во власть разбушевавшегося символизма. Тут начинается натуральный фестиваль шибари (чувственная практика связывания).

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На смену матроскам под предлогом «нового перевоплощения» приходят платья, а Чибиуса — самая младшая в команде — раскрашивает новый облик броскими фразами о мечтах стать «чудесной женщиной» и «возможно, настоящей леди». Замена школьной униформы на платье максимально гармонично вписывается в упомянутую культуру дзёсирёку и формулы приемлемого для патриархального общества гендерного поведения. Стремление к образу леди, даже с учетом мифологии аниме, где есть принц и принцесса, звучит как минимум неаккуратно.

«Красавица-воин Вечная Сейлор Мун. Фильм»: Сомнения — враг мечты
фото: «Красавица-воин Сейлор Мун» (2014)

Кристалл Чибиусы, проходящей через пубертатные метаморфозы, эволюционирует в лотос — символ женственности еще со времен Древнего Египта. Остальные девушки расстаются с частью внутренней силы, заключенной в персональный кристалл, ради создания могущественного жезла (фаллоса, обозначающего духовную и светскую власть), который венчает золотой кристалл Мамору. Объединение десятка женских символов для создания одного мужского — пожалуй, не совсем то, чего ждешь в 2021 году, когда вопрос гендерного равенства на первых полосах.

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«Вечная Сейлор Мун» ловко перекидывает мостик к самому первому сериалу, а визуально и драматургически апеллирует к единству, хотя финалом как будто перечеркивает собственные завоевания, предпочитая одобряемые веками образы. Фильм заканчивается мотивирующим монологом Усаги: «Чтобы достичь желаемого, защищать близких и стойко сражаться… Звезда в моем сердце! Продолжай сиять и давать мне силу!» Сила, борьба, внутреннее пламя и забота о близких — казалось бы, полигон для личного выбора и самореализации молодой девушки. Но прямо перед этой фразой звучит напутствие Сейлор Уран (на минуточку, главной квир-иконы франшизы): «Чтобы стать настоящей леди, придется потрудится». Защитницы Земли, живущие в постоянной борьбе со злом, вынуждены беспокоится о соответствии идеалам феминности. Сложно подавить вопрос: если в воцарившемся порядке, обретенном ценой смертельно опасных сражений и испытаний, сейлор-воительницы покоряются возникшим из воздуха платьям и отдают свои лотосы жезлу, чем он лучше жестокой философии Цирка Мертвой Луны — и туда ли они вообще воюют?

«Красавица-воин Вечная Сейлор Мун. Фильм» на Netflix с 3 июня.


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обсуждение >>
№ 1
Мария Мальник (Москва)   8.06.2021 - 10:42
Все-таки аниме - очень специфичная штука.. читать далее>>
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«Красавица-воин Вечная Сейлор Мун. Фильм»: Сомнения — враг мечты фотографии
«Красавица-воин Вечная Сейлор Мун. Фильм»: Сомнения — враг мечты фотографии
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