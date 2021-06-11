«Байкал. Удивительные приключения Юмы»: Нерпы в озере купались

Научно-популярный фильм Анастасии Поповой«Байкал. Удивительные приключения Юмы» вышел в прокат. Из анонса ленты, названной прокатчиками «самым добрым фильмом года», можно предположить, что она ограничивается историей о жизни милой нерпы и предназначена для самых маленьких зрителей. В реальности же «Байкал» относится, скорее, к просветительским проектам для широкой аудитории, нежели к познавательному развлечению для детей, а самое подходящее для него место – в школьной фильмотеке.
фото: PR-служба ЦПШ
В фильме соединяются три сюжетных линии, рассказанные по-разному и связанные лишь местом действия. Первая история – географическая – включает ряд научных фактов о происхождении озера Байкал и рассказывает о его уникальных характеристиках, глубине, свойствах воды, механизмах фильтрации. В качестве иллюстраций используются карты и компьютерная анимация, воспроизводящая движение литосферных плит и наполнение озера ливнями доисторических эпох. За кадром трудится Константин Хабенский, читающий довольно пафосный текст, изобилующий шаблонными фразами о «гигантской фабрике чистой воды», «высокой концентрации жизни», «чемпионах по выживанию» и наречиями в превосходной степени.
Две остальные сюжетные линии развиваются параллельно и независимо. Этнографическая иллюстрирует некоторые мифы, элементы фольклора и ритуальные обряды бурятов – коренного народа, обитающего на Байкале. Это постановочные эпизоды, в который пожилой бурят рассказывает внуку истории предков, и здесь используется совершенно иная интонация и образная речь, насыщенная поэтическими средствами. На бурятском языке (переводит тот же Хабенский) дедушка говорит о том, как Буга сотворил мир, а потом решил дать ему сердце: «Взял солнца горсть, ветра щепотку добавил…» Или о том, как добрый Байкал прислал бездетной шаманке своих детей в утешение: «Схватила мальчика Ай-Сухан, а девочка обернулась нерпой и прыгнула в воду».
фото: PR-служба ЦПШ
Третий же рассказ связан с, собственно, байкальской нерпой и описывает ее жизнь с рождения до пятилетней зрелости. Эта часть фильма и есть удивительные приключения Юмы, вынесенные в название. Юма – нерпенок, ее маму зовут Айлу, и их появления подаются как детская приключенческая история, изложенная голосом Чулпан Хаматовой. Язык повествования здесь меняется на более бытовой: «Айлу опоздала к открытию пляжа, все теплые места уже заняты», «Юме еще много предстоит узнать. Огромный мир ждет ее».
Имена, конечно, уловка: в кадре разные нерпы — ведь фильм снимали на протяжении пяти лет, наблюдая за тем, как животные ведут себя в дикой природе, общаются с сородичами, как будущая мать уединяется для родов в снежном домике и воспитывает детеныша в одиночестве. Экранная жизнь Юмы полна опасностей, которые используют в качестве разогревающих драматических эпизодов: то маленькая нерпа потерялась во льдах и никак не могла найти полынью, то ее чуть-чуть не заклевали вороны, пока мать добывала пропитание. Ненавязчиво в рассказ вкрапляется познавательная информация, как нерпа строит дом, как продувает отверстия во льду, чтобы они не замерзали, и другие детали из жизни тюленевых.
фото: PR-служба ЦПШ
Самая сильная сторона фильма – изобразительный ряд. За пять лет съемок группа совершила 14 экспедиций на Байкал в разные времена года и отсняла свыше 180 часов материала. Наиболее интересны — даже уникальны — подледные кадры, снятые в самом высоком разрешении благодаря технологическим достижениям российских ученых: работа велась на глубине 500 метров с обитаемых аппаратов «Мир-1» и «Мир-2». Природа Байкала великолепна, и в фильме, помимо озера, можно увидеть красивейшие закаты, горы, леса. Для обзорных кадров были задействованы дроны, которым удалось также с близкого расстояния снять байкальских медведей.
К сожалению, постановщица Анастасия Попова пренебрегает законами кино и лепит из этого богатства красочный клип, в котором кадры сменяют друг друга очень быстро, дробно, а фоном звучат не только голоса двух упомянутых известных актеров, но и почти не смолкающая музыка Петра Ильича Чайковского. Это вдвойне печально, так как закадровые эффекты заглушают выдающуюся работу звукорежиссера: те, кто будет смотреть фильм в кинотеатре, услышат разнообразную палитру звука от таянья сосулек до взрыва тающего ледяного покрова озера. В мифологической части грозная поступь классической музыки сменяется этническими мотивами. Клиповый монтаж, незамысловатый текст и Чайковский, выбранный для иллюстрации приключений нерпы, придают фильму какую-то выставочную нарочитость, казенность. А вишенкой на торте и вовсе оказывается песня Басты на титрах. «Россия ты моя Россия, родина, моя земля, моя сила», – поет Василий, окончательно расставляя все точки над «ё». Конечно, вы узнаете из картины, почему в Байкале вода чистая, на сколько метров промерзает озеро, сколько минут может нерпа обходиться без воздуха и почему буряты льют в воду молоко, Однако главное знание, которое зрители, по задумке авторов, обязаны унести с собой – это то, что Байкал – наш, а сердце патриота должно быть такое же чистое, как его священная гладь.
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