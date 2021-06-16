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«Телохранитель жены киллера»: Отпуск как предчувствие

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16 июня 2021
В российский, как и в мировой прокат, пытающийся восстановиться после коронавирусных ограничений, выходит сиквел неожиданно довольно успешного комедийного экшна «Телохранитель киллера» – теперь уже под названием «Телохранитель жены киллера», незамысловато, впрочем, как и первая часть, обозначающим главных героев. К придурковатому дуэту Райана Рейнольдса в образе слишком педантичного телохранителя Майкла Брайса и Сэмюэла Л.Джексона, играющего Дариуса Кинкейда, рискового киллера, любителя выражения «мазафака», добавляется упомянутая еще в оригинале жена Кинкейда – Соня, мошенница, вышедшая из тюрьмы, в ярком исполнении Сальмы Хайек. Так что семейных ценностей в этом фильме не избежать, что, впрочем, сиквелу пошло только на пользу.

«Телохранитель жены киллера»: Отпуск как предчувствие

Майкл Брайс, униженный и оскорбленный, начисто лишенный профессиональной лицензии, мучается ночными кошмарами, где ему вручают награду как телохранителю года, только вот среди зрителей только один ненавистный Кинкейд – то ли друг, то ли враг, то ли клиент, то ли работодатель. Как современный взрослый человек Брайс борется с кошмарами походами к психотерапевту, которая уже, кажется, порядком устала от одержимости бывшего телохранителя работой и на завершающем сеансе дает ему классический совет: «Съездите в отпуск! Италия, чудо как хороша в это время». И действительно порядком утомленный Брайс отправляется на Капри. Хотя до этого слышал такое название только применительно к штанам, а вовсе не к острову – даром что объездил половину Европы (пусть и восточной) в «Телохранителе жены киллера». Люксовый отель, наушники, пляж и беллетристика погружают еще недавно мучавшегося ночными кошмарами героя Райана Рейнольдса в долгожданную негу. Но не проходит и несколько часов, как за лежаком Брайса вдруг начинается перестрелка, затейницей которой выступила Соня Кинкейд, приехавшая за телохранителем по просьбе своего дорогого мужа, оказавшегося в западне у очередных европейцев.

Читать рецензию: «Телохранитель киллера»: Два дебила – это сила
Смотреть онлайн фильм «Телохранитель киллера»

«Телохранитель жены киллера»: Отпуск как предчувствие

Фокус с восточных земель – в оригинале Беларуси, в русской версии замененной на Боснию, но с тем же диктатором в исполнении Гэри Олдмана – смещается. Теперь уже Греция (вроде бы, и в российской, и в мировой версии фильма) протестует против санкций Евросоюза, а ведь именно она когда-то и дала миру демократию, а еще Аристотеля, имя которого носит местный миллиардер, конечно же, с фамилией Пападопулос (Антонио Бандерас). Именно он – самый могущественный патриот своей страны – и решается отомстить за несправедливость ЕС, увидеть закат Европы. В самом прямом смысле этого выражения – обесточить все электросети, GPS и интернет вместе со своими приспешниками: лучшим элитным телохранителем (Том Хоппер из «Академии Амбрелла»), японским киллером, отнимающим заказы у Кинкейда, и буйной женщиной. В общем, троицей, сопоставимой с телохранителем, киллером и его женой, к счастью, без любовника, хотя и без такой «романтической» линии фильм не обходится.

«Телохранитель жены киллера», как и первая часть, срежисирован Патриком Хьюзом, на сиквеле явно почувствовавшим себя более уверенно, – это уже не только настоящее, а не карикатурное путешествие по Европе (Греция, Хорватия, отдаленные уголки Италии – небывалая роскошь уже даже для киноэкрана), но и по волнам памяти. В этот раз действительно остроумных диалогах то и дело упоминается популярная классика 90-х – от «Армагеддона» до «За бортом», а основной темой нового «Телохранителя» становятся уже не романтические, а семейные отношения, старые травмы, триггеры и обиды. И, как ни странно, — поиск новых «родственников», причем не обязательно кровных, хотя кровь тут, как и принято в такого рода экшенах, проливается ведрами. При этом все главные герои, заявленные в названии, хотят лишь одного – «найти своих и успокоиться». И в этом смысле «Телохранитель жены киллера», будто бы насмехающийся над подарочными отпускными открытками, в эпоху недоступных путешествий и бесконечной онлайн-работы выглядит очень актуально.

«Телохранитель жены киллера» в прокате с 17 июня.


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обсуждение >>
№ 1
Аня Воронцова (Москва)   16.06.2021 - 10:56
Интересно было почитать про фильм, думаю теперь сходить читать далее>>
Всего сообщений: 1
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«Телохранитель жены киллера»: Отпуск как предчувствие фотографии
«Телохранитель жены киллера»: Отпуск как предчувствие фотографии
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