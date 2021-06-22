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«Звук металла»: Сделайте потише

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22 июня 2021
В российский прокат выходит «Звук металла» — фильм Дариуса Мардера, триумфатор всего прошлого года и, конечно, церемонии «Оскар» с шестью номинациями и двумя статуэтками (за монтаж и, предсказуемо, звук). В главной роли – Риз Ахмед, прославившийся когда-то мини-сериалом о тяготах тюремного заключения «Однажды ночью», актер и музыкант, за последние пару лет снявшийся в двух, очевидно, очень личных драмах: полуавтобиографической (сценарий он писал сам) рэперской «Откуда ты родом?» и этой. В обеих героя постигают физические недуги, мешающие карьере, в обеих Ахмед убедительно, хоть и немного однообразно страдает под весьма качественное и интересное музыкальное и звуковое сопровождение.

«Звук металла»: Сделайте потише

Барабанщик Рубен (Риз Ахмед) и певица Лу (Оливия Кук) – создатели метал-группы. Они любят друг друга, живут в фургоне и колесят по стране с концертами. Однажды парень почти полностью теряет слух. Денег на дорогостоящую операцию нет, и он, пролив немало гневных слез, отправляется в самопальный рехаб для слабослышащих людей трудной судьбы (речь прежде всего о наркотиках – Рубен и сам всего четыре года, как бросил героин), организованный военным ветераном Джо (Пол Рейси). Тут он вроде как находит себя и смиряется с новой тихой реальностью – учит детишек игре на ударных и учится языку жестов. Но бунтарский дух и мысли о Лу, укатившей то ли в сольный тур, то ли к богатому папаше-французу (Матье Амальрик), не дают ему покоя, так что он так и не отказывается от идеи вставить имплантаты и вернуться к музыке, концертам и любимой девушке.

Прежде всего стоит сказать, что награда, полученная фильмом – та, что за звук, – более, чем заслужена. Создатели действительно кропотливо и искусно работают над созданием внезапно лишенного звучания мира. Сперва-то он оглушителен, бьет по ушам вибрациями концертного выступления Рубена и Лу, во время которого она орет в микрофон, а он истошно лупит по барабанной установке – того требует жанр, в котором творят музыканты. Но уже спустя считанные минуты колесико громкости будто бы выкручивают на минимум, остается едва различимый, отдаленный, неразборчивый шум. Со временем уйдет и это, и зритель, вслед за героем, погрузится в звенящую тишину. «Нормальный» мир то и дело будет включаться, так что контраст с внутренним восприятием Рубена станет особенно и болезненно ощутим.

«Звук металла»: Сделайте потише

В остальном же «Звук металла» можно назвать стандартной драмой, созданной по всем канонам и обреченной на успех по части наград и в целом на неплохую кассу в широком прокате. Уменьшая звук, создатели прямо пропорционально увеличивают степень трагизма жизни главного героя. С одной стороны – девушка, которая почти сразу предпочитает двигаться дальше, оставляя парня с теплящейся в сердце надеждой, что однажды все будет, как прежде. С другой – глухой ветеран Джо и его реабилитационный центр с суровыми, хоть и действенными правилами общежития и как будто бы установкой на то, что лучший мир – это мир без звуков. Оказавшийся меж двух огней Рубен качается из стороны в сторону, но в какой-то момент натыкается на непонимание и даже жестокость с обеих. Оказывается не нужен никому, ни глухим, ни вновь слышащим.

«Звук металла»: Сделайте потише

Риз Ахмед на подобных образах яростных страдальцев, больных и наркозависимых изгоев, набил руку, так что убедительно округляет в камеру полные скорби глаза, причитает и неприкаянным мучеником трется по углам – профессиональный чужой на любом вашем празднике жизни. Его Рубену в итоге предстоит совершить непростой, но очевидный – опять благодаря все тому же виртуозному шумовому сопровождению – выбор, который будет понятен и хорошо слышащим людям по другую сторону экрана. Тем более, что сделать все звуки потише – вполне естественное и закономерное в нынешнем 24/7 шумном мире желание, хоть раз посещавшее любого. Жаль только, что линия с музыкальной карьерой в «Звуках металла» вынесена слегка за скобки. В конце концов могла бы получиться история современного Бетховена – остается думать, что после титров так оно и будет.

«Звук металла» в прокате с 24 июня.


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