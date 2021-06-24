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«Бендер: Начало»: Командовать парадом будет Безруков

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24 июня 2021
Заседание продолжается, господа присяжные заседатели. Кинокомпания Александра Цекало «Среда» снова покусилась на святое – на классику. Теперь уже не на Гоголя, в исполнении Александра Петрова, отмучившегося в детективном психоделе три фильма и целый сериал, и не на Дойля – «Шерлока Холмса», перевезенного в Россию, тоже делали они – а на Ильфа, Петрова и великого комбинатора Остапа Бендера, «знавшего 400 сравнительно честных способов отъема денег». В фильме «Бендер: Начало» (легкое дежавю с трилогией «Гоголь» опять же уместно), который выходит в прокат 24 июня, он, правда, еще совсем юный, этим способам только учится – у турецкоподданного Ибрагима Бендера.

«Бендер: Начало»: Командовать парадом будет Безруков
фото: Пресс-служба компании "Централ Партнершип"

1919 год, окончательная гибель империи, власть меняется быстрее, чем окружающие нас сейчас ковидные ограничения, поэтому каждый зарабатывает, как пока может. Лев Троцкий (и это не Хабенский, как в аналогичном сериале все той же «Среды») проворачивает аферу с царской реликвией – драгоценным жезлом, который нужен, как говорится, и вашим, и нашим. Сокровище отправляется в «красном» поезде, куда неожиданно врывается почти повешенный Ибрагим Бендер (Сергей Безруков, так метафорично и окончательно расставшийся с давним кинобразом Иешуа из другой классики). На поезд нападают воинственные анархисты, человек, сопровождающий судьбоносный жезл, прячет его в один из гробов, тут же путешествующий в дивный Солнечноморск, и перед смертью успевает сообщить об этом только одному человеку – естественно, Ибрагиму Бендеру.

Политический режим Солнечноморска тоже довольно неразборчив, хотя люди там знают, кто здесь власть. На улицах орудуют местные «острые козырьки» во главе с Мишкой (будущим Япончиком – его играет явная восходящая звезда Никита Кологривый), выходцем из семьи местного криминального авторитета (Александр Ильин). Именно они держат весь местный «бизнес» – от похоронного бюро (роль руководителя на себя взял Александр Цекало, с отличием вспоминающий одесский акцент) до кабака, где свой Comedy Club образца вековой давности устраивает Гарик Харламов. Именно там и работает начинающий артист, поклонник Шекспира Ося Задунайский (Арам Вардеванян), грезящий заработком только для того, чтобы выкупить наконец свое свидетельство о рождении и узнать, кто же его отец (мать в исполнении Ольги Сутуловой не признается). Ну а потом еще и влюбляющийся в дочь владельца того самого похоронного бюро, куда в одном из гробов и привозят тот самый жезл. Вариантов в фильме пока, к счастью, не 12, как со стульями, а всего три – по собственно числу кинопрокатных версий нового «Бендера».

«Бендер: Начало»: Командовать парадом будет Безруков
фото: Пресс-служба компании "Централ Партнершип"

Несмотря на покушение на классику Ильфа и Петрова, с которой, прямо скажем, в нынешние времена не особо складывалось – достаточно вспомнить сериалы с Олегом Меньшиковым и Николаем Фоменко, «Бендер: Начало» выглядит довольно бодрым. Порой даже чересчур. Событий и, что главное, отсылок к литературному оригиналу (даром, что это по сути лишь приквел «Двенадцати стульев») тут предостаточно: в ход идут и лошадь, и Рио-де-Жанейро, и даже условная мадам Грицацуева в неожиданном воплощении Натальи Бочкаревой. К ним подмешивается и южный исторический колорит – с тем же Япончиком или Махно, как будет уже во втором фильме. Так что в плане сюжета, за который отвечал Олег Маловичко, набивший руку на «Троцком», «Шерлоке в России» и многих других крупных отечественных проектах, лед и впрямь тронулся.

«Бендер: Начало»: Командовать парадом будет Безруков
фото: Пресс-служба компании "Централ Партнершип"

Но фильм, безусловно, не получился бы без Сергея Безрукова, этой ролью будто бы дающего самый профессиональный отпор всем критикам его кинематографического творчества. Комедия, авантюра, самоирония – очевидно, то, по чему артист очень в большом кино соскучился. И именно этому он и учит своего экранного партнера – Арама Вардеваняна, только начинающего в кино свои великие комбинации. Возможно, степени такой раскрепощенности, драйва и свободы не удалось бы добиться без режиссера Игоря Зайцева, когда-то снимавшего, кстати, «Есенина» все с тем же Безруковым, а не так давно поставившего сериал «За час до рассвета» – так же, практически в формате комикса излагающий свою версию культового «Места встречи изменить нельзя» (может, и «Есенин» был комиксом?) и явно повлиявший и на визуальное, и на композиционное решение нового «Бендера». Хулиганское отношение к классике, вполне себе в духе Остапа Бендера, все же никто не отменял. В общем, «грузите апельсины бочках братья карамазовы».

«Бендер: Начало» в прокате с 24 июня.


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