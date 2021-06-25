Выживут только бездельники: «Жвалы» — новая французская комедия про невезучих

Абсурдная французская комедия про двух друзей и большую муху — неожиданный гость российского проката. «Жвалы» Квентина Дюпьё, уже веселившего отечественного зрителя, например, «Оленьей кожей» (2019) с Жаном Дюжарденом, вновь заставит зрителей подивиться человеческой глупости и находчивости. Алексей Филиппов рассказывает, какими тропами петляет этот легкомысленный, на первый взгляд, фильм — и как живописует, что мир сошел с ума.
Говорят, Никола Тесла
мгновенно реагировал, если где-то поблизости садилась муха: громкость приземления насекомого для его чуткого уха напоминала удар кулаком по столу. Другая апокрифичная иллюстрация этого его свойства — способность слышать, как тикают карманные часы в трех комнатах от гения.
Любого физика, конечно, заинтересуют условия задачи: действительно ли в этих комнатах соблюдалась настолько гробовая тишина, что тиканье чьего-то кармана становилось помехой для мозговой деятельности Тесла? Или если часы тикают параллельно с попытками мухи усесться поудобнее — что изобретателя бесило больше? Наконец, почему именно муха? Не самое легкое насекомое, чьи глухие удары в стекло слышны даже тем, кто не собирается изменить мир. Вот если бы он слышал грохот приземления комара или чечетку паука, тогда бы удивленная челюсть летела до самого пола.
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В районе упавшей челюсти, как принято считать, находится и кинематограф Квентина Дюпьё — режиссера-приколиста, мастера абсурдистских вопросов к реальности, ну и еще известного электронного музыканта с позывным Mr. Oizo. Жвалы у Дюпьё не дуры: зачастую он сам пишет сценарии, сам стоит за/с камерой, потом все это добро монтирует, да и музыку пишет — правда, через раз (в новом фильме уступил очаровательной группе Metronomy).
Восхищаясь его талантами, трудно заподозрить, что в фильмах Дюпьё царит обратная ситуация: чем более многозадачны режиссер и жители нового века, тем незадачливее персонажи. В «Жвалах» это два закадыки — Ману (Грегуар Людиг
) и Жан-Габ (Давид Марсе
), великовозрастные оболтусы, которые кайфуют от настолько малого, что это, наверное, и есть истинная свобода. После изгнания из съемной комнатушки Ману невозмутимо дрыхнет в волнах прибоя. Жан-Габ живет с матерью и присматривая за фамильной бензоколонкой, которую старательно запрет на замок и бросит, как только дело запахнет настоящим приключением. Ману наказано взять машину, съездить к некоему Мишелю-Мишелю, что-то у него забрать, положить в багажник (это важно!) — и отвезти по адресу. В награду — 500 евро, мерси, оревуар. Задаток — 20-ка.
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Плевое дело — приключение на 20 минут — растягивается на три дня. Все в этом фильме происходит, по заветам Венички Ерофеева
: медленно и неправильно. Ману угоняет машину — причем самым ленивым способом из возможных: дергая за ручки, в поисках незапертого агрегата (с швейцарскими, кстати, номерами). Взять в свидетели Жан-Габа — идея из подростковых привычек: ты просто стой, я сам все разрулю, ты только стой рядом. Анальная фиксация на багажнике, в который нужно обязательно положить ценный груз, подчеркивает эмоциональную и, вероятно, мыслительную незрелость корешей. И именно там окажется то, что изменит жизнь балбесов навсегда: огромная — размером с бульдога — муха. Приличий ради попаниковав, они вдруг решают, что насекомое нестандартных размеров можно выдрессировать — чтобы оно носило им еду и деньги из банка (то есть промышляло грабежом). Первоначальная цель поездки, пускай и сулящая легкие 500 евро, тут же отправляется в кювет.
Как плот из песни специалиста по всем вопросам Юрия Лозы
, «Жвалы» вовсе не так уж просты, пускай сюжет и напоминает вереницу гэгов, связанных прихотью судьбы и заглавных героев. Комедийный дуэт неподдающихся — важная кинематографическая единица, почти что банкнота, которая меняет название в зависимости от географических координат, но сохраняет ценность и легко ассимилируется на любой территории: от советских комедий и американского хита 90-х «Тупой и еще тупее
» до, собственно, французской традиции парных неприятностей. Дюпьё и не скрывает влияние «Вальсирующих
» (1974) — этапного фильма про двух дурней, которые угоняют автомобиль с третьим пассажиром. У Бертрана Блие
это девушка Мари-Анж, у Дюпьё — муха Доминик, как ее ласково нарекает Жан-Габ, взявший на себя обязанности по дрессуре. За поворотом — такая же отвлеченная пародия на «Бассейн
» (1969) Жака Дере
, где закипали под жарким солнцем Сен-Тропе Ален Делон
, Роми Шнайдер
, Джейн Биркин
и Морис Роне
. В «Жвалах» бассейн станет местом куда более запутанного преступления, а также — свидетелем Адель Экзаркопулос
, которая свято блюдет все правила этикета (особенно застольного) и блажит дурным голосом (результат падения на лыжах).
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Тут обнаруживается главное свойство «Жвал» — взывать к затихарившейся памяти, которую приманивает неуловимое искажение знакомого. Покусывая за бока французских грандов, Дюпьё активирует мемуары советского проката, куда допускались комедии с де Фюнесом
и Ришаром
на пару с Депардье
, а в Жан-Габе несложно узнать прошедшего через кривое зеркало Жана Габена
с вечно грустным взглядом и стремлением остаться одному в комнате, чтобы подрессировать экзистенциальную тоску. Даже фонетическая особенность Экзаркопулос отзывается воем медсестры-сирены из «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен
» (1964). Лучшую же характеристику героям дал — тоже полвека назад — Ерофеев в «Москве-Петушки
»: «Зато у моего народа — какие глаза! Они постоянно навыкате, но никакого напряжения в них. Полное отсутствие всякого смысла — но зато какая мощь! (Какая духовная мощь!) Эти глаза не продадут. Ничего не продадут и ничего не купят. Чтобы ни случилось с моей страной, во дни сомнений, во дни тягостных раздумий, в годину любых испытаний и бедствий — эти глаза не сморгнут. Им все божья роса...»
По уже всплывшим датам заметно, что круг ассоциаций бродит вокруг благословенных 60-70-хх, пиковых десятилетий для многих кинематографий, хотя корни абсурда можно проследить и до гения Жака Тати
, сталкивавшего господина Юло
с хищными вещами нового времени, и до плутовских романов. Наконец показательны привычки приятелей постоянно сплевывать «Йес» и давать друг другу «быка». С последним — заковыристый прикол: Ману и Жан-Габ по малейшему поводу стукаются кулаками с оттопыренными мизинцем и указательным — то, что также известно, как «коза». В их изолированной от общественных привычек дружбе меняется не только название жеста, но и его функция: «дать быка» — это смесь идеи «дай пять» и рукопожатия, которое часто тоже наделяют иносказательным прозвищем — вроде российского «дай краба».
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Эта канонада переносных значений наконец-то выводит «Жвалы» из-под козырька аккуратных насмешек над романтикой буржуазно-бунтарского прошлого на территорию сказочного и даже мифологического. Инфантильность главных героев — морально-подвижная легкость ежика и медвежонка, дурачков и плутов, которые раз за разом выходят из переделок как так и надо (и тут уже Жан-Габ звучит жабоподобно — с понятной симпатией к мухам, которая за годы цивилизованности несколько мутировала). И в конце, погонявшись за мечтой, что исполинское насекомое будет грабить для них банки и продуктовые, они просто махнут на все рукой: а с чего мы вообще решили, что хотим быть богатыми?
Легкомысленный финал, надо думать, высмеивает пропаганду состоятельности и неизбежные преображения героев, какие обязаны наступать перед титрами. Как и построение истории у Дюпьё измывается над рекомендациями нарративного навигатора с его «маршрут построен». И все же муха — такой простой и такой заряженный образ — не позволяет сбежать «Жвалам» в тотальную беспечность. Припоминая другие встречи французской культуры с мухами, сложно обойти вниманием одноименную пьесу Жан-Поля Сартра
, где мстительные духи, принявшие форму насекомых, не давали покоя жителям Аргоса и их царю-братоубийце. Так вот Жан-Габ и Ману этой разъедающей рефлексии лишены, находясь в вечном полусказочном детстве. Все прошлые культурные ориентиры вокруг них в то же время вполне успешно разлагаются. И трупы это таких масштабов, что и жвалы нужны побольше. И пока одни сотрясаются от ужаса и надсадного крика, считая, что мир сходит с ума, два дуралея будут радостно встречать рассвет. Хоть в морской пене, хоть в пене дней.
«Жвалы
» в прокате с 24 июня
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