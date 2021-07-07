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«Война будущего»: Крис Пратт отменяет конец света

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7 июля 2021
На цифровых платформах вышел фантастический боевик Криса МакКея «Война будущего». Кирилл Горячок рассказывает, какой фильм получился у режиссера, до этого снимавшего преимущественно мультфильмы, и слегка сочувствует Крису Пратту, которому выпало сыграть здесь главную роль.

«Война будущего»: Крис Пратт отменяет конец света

Обыкновенным вечером 2021 года из открывшегося межвременного портала выходит отряд солдат. Гости из будущего объявляют, что ровно через тридцать лет человечество окажется на грани вымирания. Правительства всех стран начинают собирать группы добровольцев, готовых сразиться с инопланетными чудищами, которые захватят Землю. Учитель биологии и бывший военный Дэн Форестер (Крис Пратт) оказывается в числе призывников. Попав в будущее, он встречает свою дочь Мури (Ивонн Страховски), ставшую выдающейся ученой, и вместе они намерены спасти мир от катастрофы.

«Война будущего» — нетипичный проект для режиссера Криса МакКея, занимавшегося до этого преимущество анимацией, в частности, комедийной. На его счету замечательный «Лего Фильм: Бэтмен» и отдельные эпизоды «Робоцыпа». В его новой картине – очень серьезном фантастическом боевике – нет и следа от иронии и наглости предыдущих работ. Впрочем, поп-культурных отсылок в «Войне будущего» столько же, если не больше – фильм буквально перенасыщен аллюзиями: от «Чужих» до «Грани будущего» и «Звездного десанта».

В основе же «Война будущего» — кино эксплуатационное, играющее на тревоге, которой сегодня не подвержен только какой-нибудь буддистский монах, живущий в горах. Фильм рассказывает о неминуемой гибели человечества, которая наступит совсем скоро, и ничего, казалось бы, поделать с этим нельзя. Ближе к концу сюжета выясняется, что виной апокалипсиса станут не столько злобные пришельцы, сколько глобальное потепление и тающие ледники. Но спасти мир сможет белый американский биолог, который одной силой воли сумеет изменить будущее.

«Война будущего»: Крис Пратт отменяет конец света

Сюжет «Войны будущего» полон абсурдных и смешных моментов. Особенно забавно наблюдать, как правительство отправляет необученных людей с улицы в самое пекло войны с пришельцами в надежде, что одержать верх можно будет, одолев врага числом. Замечательно в фильме показана и Россия – недружелюбная «глушь», где, что неудивительно, через тридцать лет и начнется вторжение инопланетных монстров. Однако при всей фантастической глупости отдельных моментов, история смотрится цельно, а внутренний конфликт главного героя написан по меньшей мере любопытно.

Крису Пратту очень неуютно нести на себе звание главной звезды фильма. Привычный образ обаятельного болвана, который прекрасно работал в «Стражах галактики», здесь оказывается не к месту, поскольку Дэн Форестер, в общем, довольно печальный и неуверенный в себе герой. Им движут тревога и семейная травма – в детстве Дэна бросил отец (его играет бородатый Дж. К. Симмонс). Борьба с будущим становится для него символичной – он боится стать плохим отцом для дочери и разрушить семью. И Пратту играть это периодически очень трудно, а его знакомые ужимки, выпученные от удивления глаза, выглядят неестественно для такого мрачного и ранимого персонажа.

«Война будущего»: Крис Пратт отменяет конец света

Несмотря на сравнительно небольшой бюджет, экшн-сцены в «Войне будущего» поставлены весьма неплохо. Сражения маленьких людишек с кровожадными чудищами разворачиваются в разнообразных локациях: от тесных коридоров многоэтажек до сибирских снегов и ледяных пещер. Режиссер МакКей часто имитирует стиль Зака Снайдера, не брезгует использованием слоу-мо и любит останавливать камеру на отдельных живописных кадрах, иллюстрирующих гибель того или иного персонажа. Конечно, компьютерная графика не самого высокого уровня дает о себе знать, и совсем маленькая часть фильма снята вне павильона, но для жанра это вполне характерно.

«Война будущего» — полезный терапевтический опыт. В лице инопланетных монстров герой Криса Пратта расправляется с коронавирусом, глобальным потеплением, семейными проблемами и всем тем, что расстраивает и мучает каждого из нас сегодня. Наверное, в этом и состоит задача и призвание всех фильмов категории «Б» — своей нелепостью и вычурностью заставлять нас верить, что будущее можно спасти, человеческий разум справится с любой угрозой, а семья — единственный источник спасения в хаосе этого мира. Верить в это в реальности с каждым годом становится все трудней.

«Война будущего» доступен на Amazon со 2 июля.


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