«Шалом, папик»: Соблюдайте социальную дистанцию

В онлайн-прокат выходит фильм Эммы Селигман «Шалом, папик», то ли комедия в духе Вуди Аллена, в которой все говорят одновременно, то ли хоррор о токсичности социума. Главную героиню — девушку, которая попадает в жернова этого социума — сыграла американская актриса и комик Рэйчел Сеннотт.
Двадцатилетняя студентка Даниэль (Рэйчел Сеннотт) после утреннего секса с щедрым папиком приходит с родителями на еврейские поминки шиву, где оказывается в тесном, слишком тесном кругу знакомых и малознакомых людей. В числе оных – ее бывшая подруга, острая на язык Майя (Молли Гордон
), которую бесконечные тетушки и бабушки из еврейской общины хвалят за успешную карьеру, в отличии от самой Даниэль, неудачницы, подрабатывающей няней. Там же девушка встречает и любовника Макса (Дэнни Деферрари), с которым несколько часов назад имела близость и которого никак не думала встретить на поминках сама не знает кого. И уж чего она совсем не ожидала – ее папик оказался женат и на собрание явился с женой (Дианна Агрон
) и грудным ребенком.
Дебютный фильм Эммы Селигман вырос из короткометражки 2018 года с тем же сюжетом и той же Рейчел Сеннотт в главной роли. Динамичный сюжет разворачивается практически в режиме реального времени в одном компактном помещении и напоминает одновременно румынскую «Сьераневаду
», в которой болтливые родственники также собирались на поминки, и фильмы Вуди Аллена
, ярко живописующие невозможную жизнь невротика в сообществе навязчивых людей. При этом напряжение в картине Селигман растет, как лавина, отчего она балансирует на грани комедии и социального хоррора.
Главная героиня, неуверенная в себе девушка, перемещаясь вокруг накрытых фуршетных столов, испытывает нарастающий дискомфорт и все признаки клаустрофобии из-за большого скопления навязчивых людей, постоянно нарушающих личные границы друг друга. Родители и их любопытные и бестактные друзья комментируют ее жизнь, осуждают за внешность, учебу, замкнутость и неопределенность. Почему ты такая худая, можно подумать, что у тебя анорексия? У тебя есть парень? Почему у тебя до сих пор нет парня? Что это за предмет такой – гендерные исследования? Почему ты не учишься на юриста, как Майя? Ты знаешь, что на феминизме карьеры не построишь?
Не зная ровным счетом ничего о жизни собравшихся, мы ясно понимаем причину, из-за которой Даниэль приходится скрывать правду о личной жизни от всех. Даже Максу она соврала, что поступила в юршколу, и тот с утра дал ей денег на учебу и подарил браслет (он еще всплывет позднее и попортит нервы им обоим). На шиве выясняется, что в этой ролевой игре и мужчина не является тем, кем представляется в постели. Что никакой он не состоятельный бизнесмен – на самом деле его содержит жена, имеющая крепкие нервы и три собственные фирмы.
Тревожность усиливается при помощи свойственного хоррору саундтрека и крупных планов – лиц, предметов, еды, с помощью которых и достигается эффект клаустрофобии. Даниэль выдавливает из себя лихорадочные улыбки, хаотично передвигается, мечет взгляды в сторону застывающего в ступоре от страха «папочки», пытается вырваться, врет, берет еду и кладет ее обратно. И ей все сложнее избегать ядовитых замечаний Майи, людей, заслоняющих проход и навязчивой опеки родителей, желающих устроить жизнь дочери повыгоднее. В какой-то момент ребенок Макса, чувствуя, по всей видимости, нездоровую атмосферу, начинает орать, накаляя обстановку еще больше. И все же отметим, что ближе к финалу концентрированная духота разряжается самым неожиданным образом.
«Шалом, папик» явился как нельзя вовремя. Ведь внутри довольно традиционной темы лицемерия, предвзятости и токсичности консервативного общества к человеку без статуса, здесь заложен более современный конфликт – неуважительное отношение к феминисткам. Даниэль – современная, открыто бисексуальная, свободно мыслящая, изучающая в колледже права женщин – характеризуется обществом как непутевая и становится мишенью всеобщего порицания, даже ее родители не могут поддержать жизненный выбор дочери, идя на поводу у осуждающих ее друзей и родственников. Помимо этого на актуальность картины работает и новостная повестка, фиксирующая напряженность любых сборищ в ковидные времена. Толпа не только провоцирует обострения психологических заболеваний. Несоблюдение социальной дистанции теперь физически опасно.
«Шалом, папик» в онлайн-кинотеатрах с 8 июля.
обсуждение >>