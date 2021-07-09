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«Черная вдова»: Наташа, вставай, пора все уронить

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9 июля 2021
В российский прокат, наконец, после многочисленных пандемийных переносов, вышла очередная глава марвеловской киноэпопеи — «Черная вдова» австралийки Кейт Шортланд. Самым известным ее фильмом до этого момента можно считать «Берлинский синдром» — в чем-то, если подумать, вполне себе психологическую предтечу нынешнему блокбастеру, имеющему мощнейший терапевтический посыл и разбирающему в том числе тему токсичных отношений. Героиня Скарлетт Йоханссон не по своей воле, но тем не менее вынуждена копнуть собственное прошлое, в котором обнаружатся и «товарищ майор», и зловещие русские ученые, и советский супергерой в наколках и майке-алкологоличке. Имя Наташа будто бы обязывает.

«Черная вдова»: Наташа, вставай, пора все уронить

События «Черной вдовы» в хронологии данной кино-комикс-вселенной продолжают те, что были описаны в фильме «Первый мститель: Противостояние». Супергерои оказались вне закона и на этой почве рассорились — Наташа Романофф не поддержала некоторых коллег, уверенных, что деятельность Мстителей и правда нужно контролировать, и теперь вынуждена залечь на дно. Для этого она выбирает скандинавскую глушь, но уже в первый вечер, отправившись чинить неожиданно вышедший из строя генератор, вынуждена отбиваться от неизвестного преследователя в шлеме, костюме и с нечеловеческой силой и ловкостью. Дело во всех смыслах пахнет керосином. И все указывает на то, что новый враг без лица связан с весьма непростым прошлым героини.

В прологе мы видим ее еще совсем ребенком (маленькую Романофф играет дочка Миллы Йовович Эвер Андерсон), она живет в Огайо с мамой Мелиной (Рэйчел Вайс), папой Алексеем (Дэвид Харбор) и младшей сестрой Еленой (во взрослом возрасте ее играет Флоренс Пью). Семейная идиллия заканчивается в мгновение ока, родители оказываются русскими шпионами, а Наташу с Леной отправляют на секретную тренировочную базу Красная комната, где из девочек делают «вдов» - профессиональных ассасинок. Еще до вступления в ряды супергероев, Романофф вроде бы разобралась с этой антигуманной организацией, но оказывается, что и Красная комната, и вдовы все еще существуют, как и управляющий ими неубиваемый генерал Дрейков (Рэй Уинстон), теперь задумавший поработить мир. И остановить его в одиночку вряд ли получится, так что Наташа, сцепив зубы, готовится к семейному реюниону с водкой и оливье.

«Черная вдова»: Наташа, вставай, пора все уронить

По зрелищности и обилию экшена и спецэффектов «Черная вдова» не уступает, хотя и не сказать, что превосходит предыдущие части франшизы — держится на уровне. Степень эпичности батальных сцен возрастает по ходу действия: от тарантиновской рукопашно-бытовой схватки двух сестер в будапештской двушке до практически космической многолюдной битвы на падающей из нижних слоев атмосферы станции Дрейкова. Пришло время Наташи что-то уронить, и она не мелочится, а сразу же в буквальном смысле опрокидывает небо на землю.

Впрочем, форма не затмевает содержание, в котором есть и глубина, и ирония, и все то, чем славятся фильмы Marvel — создатели этого мира любят покопаться в душах и головах его обитателей, которые, как правило, становятся героями не от хорошей жизни. В данном случае детские травмы, и моральные, и физические, превратили героиню не только в универсального солдата — ничего сверхъестественного, только изнурительные тренировки — но и в одного из самых таинственных, а на деле просто закрытых и недоверчивых персонажей. И сюжет «Черной вдовы» становится для нее сеансом психотерапии. В ходе этого изнурительного процесса рождаются весьма любопытные выводы и наблюдения, в том числе опровергающие тезис «родственников не выбирают» — еще как выбирают, главное, чтобы кто-то не делал этот выбор за тебя.

«Черная вдова»: Наташа, вставай, пора все уронить

Наташина названная семейка — те еще Адамсы (братаны-Мстители ничуть не лучше, если подумать — и она подумает). Слегка обезумевшая от работы мамаша-ученая, сестра-киллерша и батя-советский супермен, что же может пойти не так? Все это, к счастью, приправлено юмором. Елена в исполнении Флоренс Пью становится достойным «бадди» для Наташи, не только прикрывая ее спину, но и постоянно подкалывая ее супергеройство — в частности фирменную пафосную позу с вытянутой ногой и упертым в пол кулаком. А Дэвид Харбор, он же Красный Страж, — и вовсе анекдотичный персонаж, на удивление уместная и непошлая «клюква». Он – и тюремный авторитет с «куполами» во всю спину, и заросший алкоголик с пивным брюшком, и все еще с трудом, но способный влезть в латексный костюм супергерой, в общем глыба, человек и пароход. Так и хочется сказать: «Здарова, отец!».

«Черная вдова» в прокате с 8 июля.


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