Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Дело» Алексея Германа-младшего: Политический заповедник русской интеллигенции

Рецензии на фильмы >>
23 сентября 2021
В российский прокат выходит фильм «Дело» Алексея Германа-младшего, премьера которого состоялась в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля. О том, как в новой работе режиссера «Довлатова» и «Бумажного солдата» рифмуются политическое и поэтическое, размышляет Анна Стрельчук.

«Дело» Алексея Германа-младшего: Политический заповедник русской интеллигенции

Новый фильм Алексея Германа-младшего «Дело» ограничен в пространстве и времени домашним арестом: в глубинке идет судебное разбирательство по делу университетского профессора-филолога Давида. В главной роли — Мераб Нинидзе, постоянный спутник Алексея Германа в кино. Нетрудно догадаться, что дело фиктивное и политическое: профессор слишком много и громко говорил о коррупции мэра, да еще и посмел выложить в фейсбуке карикатуру, где тот изображен в компрометирующем взаимодействии со страусом.

Хроника растерянности российской культуры: рецензия на «Довлатова»

В отличие от предыдущих фильмов режиссера, «Дело» не тяготеет к формальным изыскам на тему советского прошлого, а обращается — сюжетно и визуально — к среднестатистическому настоящему. Российская актуальная действительность — фактура неподатливая, но Герман решается делать еще и почти квазидокументальную картину, где легко найти очевидного прототипа. Кирилла Серебренниковым, чьи «Петровы в гриппе», кстати, тоже были в Каннах – в основном конкурсе, куда, правда, режиссер не доехал.

«Дело» Алексея Германа-младшего: Политический заповедник русской интеллигенции

По экрану разливается сладость познания, свойственная фильмам о «русской интеллигенции»: стихи, песни под гитару, сигареты, алкоголь (водка с сантехником, водка со следователем…). В общем, все по (Петру) Лаврову: Россию приведет к светлому будущему критически мыслящее меньшинство. Давид, герой Нинидзе, — специалист по Серебряному веку, который он все еще исследует так, будто авангарда не существовало, а XX век — тот же XIX-й, но поунылее. Зато знает шесть языков, каллиграфически выводит на досуге иероглифы и коллекционирует вещи, рядящие его квартиру в подобие богемного жилища.

Подкаст: как полюбить российское кино

Вообще фильму свойственен праздный пафос и ученический пиетет, который задает в самом начале эпиграф из «Мух» Сартра. Герои «Дела» носятся с портретиком Ахматовой и непонятым художником Клюге, а Герман иронизирует, что плебс наивно полагает, мол, «Преступление и наказание» — роман Пушкина. Словно предчувствуя, что всех, если не сожрут, то как минимум уволят, они, трепеща, размышляют о Мандельштаме, чье «особое чувство» в Давиде разглядывает его студентка-китаянка, и на полном серьезе обсуждают «Скотный двор» и «1984» Джорджа Оруэлла. Хотя, например, «Чиполлино» в тему политических репрессий и домашнего ареста пришелся бы больше ко двору. Тем более у них с Давидом (и Мандельштамом) есть биографические сходства и одинаково критические представления о мире (впрочем, кто в России не сидел).

«Дело» Алексея Германа-младшего: Политический заповедник русской интеллигенции

Филолог, к слову, не один попал под внезапные локальные репрессии: под домашним арестом также находится преподавательница русской словесности. Всем шьют одинаково бестолковые политические преступления: кражу то ли 15, то ли 12 стульев, или денег, выделенных на научную конференцию (такой масштаб, да). Что касается мэра, желающего посадить Давида, он украл чуть поболее: речь идет о пяти миллионах, отложенных в бюджете на памятник Петру I.

Доктор Хаос: рецензия на сериал «Псих», где Роза Хайруллина тоже играет мать

Давид – человек принципиальный, но, главное, — ученый (словами Лосева: idiot savant). Вину признавать и бороться за смягчение приговора он не хочет и намерен идти до конца, как бы ни склоняли и давили окружающие: от медсестры (Светлана Ходченкова) до следователя (Александр Паль) и бывшей жены (Анастасия Мельникова) с дочерью (Александра Бортич). Даже мать его в лице Розы Хайруллиной, главной Матери в современном российском кино, вторит, чтобы он образумился. И единственная делает это из любви. Впрочем, о том, насколько «Дело» является реальным политическим высказыванием, можно спорить. Баланс между совестью и карьерой здесь соблюден, влияние на ситуацию в России фильм вряд ли окажет, но своего зрителя точно найдет.

версия для печати

обсуждение >>
№ 4
Sergey Tsunaev   21.07.2021 - 15:34
Господя-я! Ну не понравилось автору кино - ну ладно, бывает. Но зачем же демонстрировать свою тупость? ... - это где организация конференции стоит сотню рублей В Москве? На Белорусском вокзале в... читать далее>>
№ 3
Александр Борисович Борисов (Самара)   21.07.2021 - 12:22
... Совершенно согласен, уважаемый Алексей! За одним уточнением. Не мусор, а WE-сер)), который никаким укрепляющим средством не лечится. читать далее>>
№ 2
Александр Борисович Борисов (Самара)   21.07.2021 - 12:19
Кто в России не сидел? Ну я не сидел. И никто в моей семье не сидел. А на вопрос-утверждение, что мои предки в таком случае были вертухаями - можно и в хлебальник схлопотать)). В моей семье не было ни... читать далее>>
№ 1
Алексей, Кустанай (Кустанай, Казахстан)   12.07.2021 - 07:59
Понятно. Очередной тупой либеральный мусор. Да, для сведения авторки рецензии-в России не сидело абсолютное большинство населения. читать далее>>
Всего сообщений: 4
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Канны - 2021: Шонн Пенн, Виржини Эфира и Оливер Стоун
Канны - 2021: Тильда Суинтон, Мэтт Дэймон и Эбигейл Бреслин
Блеск и нищета красных дорожек: Изабель Аджани, Дженнифер Лоуренс и Рената Литвинова
Канны - 2021: Софи Марсо, Диана Крюгер и Джейн Биркин
Канны - 2021: Энди МакДауэлл, Джессика Честейн и Марион Котийяр
Мэгги Джилленхол, Милен Фармер, Тахар Рахим и Мелани Лоран вошли в состав жюри 74-го Каннского кинофестиваля
Продюсерский проект Александра Роднянского «Где Анна Франк?» покажут в Каннах
Фильм с Александром Кузнецовым попал в программу «Двухнедельника режиссеров» в Каннах
Фильмы Киры Коваленко и Алексея Германа-младшего отобраны в программу «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля
«Петровы в гриппе», «Купе номер шесть» и «Французский вестник» вошли в основной конкурс Каннского фестиваля
Проект фильма «Белой дороги!» представят на Каннском фестивале
«Аннетт» Леоса Каракса с Адамом Драйвером и Марион Котийяр откроет Каннский фестиваль
«Паразиты»: Хорошо иметь домик в Корее
Каннский кинофестиваль перенесли с мая на июль
Каннский кинофестиваль пройдет в октябре
«Братья Систерс»: Револьвер будет качаться
Стали известны потенциальные участники 73-го Каннского кинофестиваля
В глобальном онлайн-фестивале кино «Мы едины» примут участие Фрэнсис Форд Коппола и Пон Джун Хо
Каннский кинофестиваль отменили в 2020 году из-за пандемии
Канны, Берлинале и другие крупнейшие киносмотры объединились в глобальный онлайн-кинофестиваль
Поиск по меткам
Анна СтрельчукКаннский кинофестивальРоссийские фильмы
персоны
Александра БортичАлексей Герман (младший)Анастасия МельниковаМераб НинидзеАлександр ПальКирилл СеребренниковРоза ХайруллинаСветлана Ходченкова
фильмы
Бумажный солдатДелоДовлатовПетровы в гриппе

фотографии >>
«Дело» Алексея Германа-младшего: Политический заповедник русской интеллигенции фотографии
«Дело» Алексея Германа-младшего: Политический заповедник русской интеллигенции фотографии
«Дело» Алексея Германа-младшего: Политический заповедник русской интеллигенции фотографии
«Дело» Алексея Германа-младшего: Политический заповедник русской интеллигенции фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Анаит Топчян
20 сентября ушла из жизни актриса Анаит Топчян.
Олег Де-Рибас
20 сентября ушёл из жизни журналист Олег Де-Рибас.

День рождения >>

Сабина Ахмедова
Сергей Гурзо (старший)
Юрий Елагин
Иван Краско
Виктор Низовой
Александр Прудников
Татьяна Федоровская
Михаил Химичев
Аркадий Шароградский
Януш Гайос
Сандра Коженяк
Кип Парду
Уолтер Пиджон
Элеонора Росси Драго
Микки Руни
Роми Шнайдер
все родившиеся 23 сентября >>

Афиша кино >>

Иван Денисович
драма, социальная драма, экранизация
Россия, 2021
Разжимая кулаки
драма, семейное кино
Россия, 2021
Клаустрофобы 2: Лига выживших
боевик, детектив, мистика, научная фантастика, приключения, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Всё прошло хорошо
драма, социальная драма, экранизация
Франция, 2021
Случайность и догадка
драма, мелодрама
Япония, 2021
My Little Pony: Новое поколение
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Ирландия, Канада, США, 2021
Вне зоны доступа
молодежный фильм, приключения
Россия, 2021
Все святые Ньюарка
драма, исторический фильм, криминальный фильм
США, 2021
Говард и Безумное Королевство
приключения, семейное кино, фильм ужасов, фэнтези, экранизация
Канада, 2018
Дело
драма
Россия, 2021
Махнёмся телами
комедия, мелодрама
Франция, Бельгия, 2020
Молоко
драма, мелодрама, фэнтези
Россия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен