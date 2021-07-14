Выпить залпом: «Пороховой коктейль» — боевик о женском сообществе наемных убийц

В российский прокат выходит комедийный экшн «Пороховой коктейль», в котором густо перемешаны боевые искусства, стрельба и семейные проблемы. О том, каким получился боевик о женском сообществе наемных убийц — читайте в рецензии Дмитрия Соколова
Сэм (Карен Гиллан) — наемная убийца, выполняющая грязную работу для Фирмы, влиятельного криминального синдиката. У Скарлет за плечами — серьезный опыт в «мокром деле», безупречная репутация и поломанное детство. 15 лет назад ее мать Скарлет (Лина Хиди) внезапно бросила дочку, исчезнув с горизонта и ничего ей не объяснив. Когда в ходе выполнения очередного контракта Сэм убивает отца восьмилетней девочки Эмили (Хлоя Коулман), в хладнокровной наемнице просыпается совесть — и девушка решает защитить ребенка, которого сама же сделала сиротой. Разумеется, Фирма таких слабостей не прощает: за Сэм отправится целая армия вооруженных до зубов бандитов.
фото: кадр из фильма "Пороховой коктейль"
«Пороховой коктейль» — фильм, который умело водит зрителей за нос. Начавшись как очередная криминальная комедия про будни киллеров, он постепенно наращивает темп, становясь в итоге зубодробительным (и очень стильным) экшном, вызывающим в памяти Джона Уика, причем не столько первую, сколько третью часть, с ее комиксным насилием и откровенно неубиваемым главным героем. При этом режиссер Навот Папушадо никогда не теряет иронической интонации, обеспечивая тем самым стилистическое единство фильма.
Эта сдержанная, но постоянно ощущаемая ирония — главная отличительная черта «Порохового коктейля». Здесь почти нет комических гэгов в обычном понимании, зато есть остроумные диалоги и яркие персонажи. Кроме того, на поддержание иронии хорошо работают и разбросанные по фильму отсылки к культовым боевикам вроде «На гребне волны» и «Без лица», но добавлен этот постмодернизм явно не для галочки, а искренне, от всего киноманского сердца. Помогает создавать настроение и актерская игра Карен Гиллан. Ее героиня, кажется, уже давно перестала чему бы то ни было удивляться, и всегда готова к драке — даже если у нее временно парализованы обе руки. Своей невозмутимостью героиня Карен Гиллан напоминает детектива Бенуа Бланка из «Достать ножи» — фильма, сюжетно очень далекого от «Порохового коктейля», но интонационно близкого.
Правда, в отличие от Бланка, Сэм активно использует не только интеллектуальную, но и физическую силу; хореография экшн-сцен в фильме поставлена отлично, и это второй, не менее важный, компонент успеха. По мере развития сюжета Сэм успеет не раз и не два поучаствовать в рукопашной схватке с применением подручных средств, включая шары для боулинга и офисное кресло. А под конец зрителей ждет роскошная перестрелка в доверху набитой головорезами библиотеке, где Сэм и ее боевые подруги развернут свои убийственные таланты вовсю, задействовав широчайший арсенал — от удавки до пулемета. Причем снято все это безумство без стыдливого PG-13, с обильными потоками крови и горами трупов.
Наконец, стоит отдельно сказать о сквозной теме фильма — женской солидарности. При всей своей ироничности, «Пороховой коктейль» нельзя назвать легкомысленным кино. Сценарий затрагивает вопросы отношений дочери и матери, но его центральная проблема связана в большей степени с тем, как разные женщины (имеющие в том числе глубокие обиды друг на друга) способны объединиться во имя общей цели. Здесь на первый план выступают актерские работы: помимо Гиллан, стоит отметить прекрасный подбор актрис на роли ее боевых подруг — Анджела Бассет, Карла Гуджино и Мишель Йео образуют гармоничный ансамбль, хорошо дополняя друг друга. В результате то, что могло бы выглядеть поверхностной феминистской агиткой, становится красивым и динамичным боевиком о сильных женщинах, готовых защитить себя и своих близких.
обсуждение >>