«Время»: Старость не в радость

В российский прокат выходит одна из все еще ожидаемых голливудских новинок — фильм неутомимого М.Найта Шьямалана «Время». В оригинале называющийся Old, что, конечно, больше подходит этому очередному образчику незатейливой философии востребованного режиссера, которой он, надо отдать должное, остается верен на протяжении всей своей карьеры. Российский перевод названия, впрочем, уже породил интернет-шутки про то, что теперь у Шьямалана есть наконец фильмы «Время» и «Стекло», и как-то особенно подчеркивает, что время режиссера уже и впрямь истекло.
На райский остров в прекрасный отель, где все работает как часы (да, про время и его интерпретации тут на всякий случай напоминают постоянно), а при заселении подают коктейли, созданные исходя из личных предпочтений новых гостей, въезжает семья. Отец и верный муж Гай (Гаэль Гарсиа Берналь
), оценивающий риски для страховых компаний, мать и жена Приска (Вики Крипс
), работница музея, собирающаяся развестись с мужем после того, как у нее обнаружили небольшую и, вроде бы, доброкачественную опухоль где-то в районе печени, и двое их детей — шестилетний Трент, запоминающий имя и должность всех людей вокруг, и 11-летняя Мэддокс, только становящаяся подростком, но уже догадывающаяся о разладе в семье. В шикарном отеле, который Приска неожиданно нашла в интернете по рекламному буклету, полученному в аптеке, остановились, впрочем, не только они. Народу на территории немало, но, помимо основного пляжа, у отеля есть еще и красивая уединенная бухта, куда управляющий (Густаф Хаммарстен
) предлагает поехать не всем, но семья главных героев, конечно, соглашается на этот эксклюзив.
Вместе с ними в секретной бухте оказываются пара (Кен Люн
и Никки Амука-Берд
): он — заботливый медбрат, она — психолог с приступами эпилепсии. И разновозрастная семейка странноватого врача по имени Чарльз (Руфус Сьюэлл
): его молодая привереда-жена, фанатично следящая за уровнем кальция, их маленькая дочь, не нужная, кажется, никому, кроме бабушки (матери Чарльза), у которой еще больное сердце и собачка. Как можно понять по локации и любви Шьямалана ко всевозможным отсылкам, «10 негритят» (пусть и это название Агаты Кристи уже заменено с течением времени на более нейтральное) уже собрались. Но постановщик, он же автор сценария, и он же, кстати, один из актеров этого шоу, все-таки добавляет и других персонажей. Кто из них умрет, а кто выживет, покажет, здесь в прямом смысле слова, время. Фишка бухты в том, что старость тут приходит не по дням, а по часам, или даже минутам, если говорить о детях, которые на глазах становятся взрослее. И старость эта вообще не в радость.
М.Найт Шьямалан — режиссер и сценарист, конечно, уникальный. Кажется, только он способен экранизировать любую банальную мысль или «умный» статус из какого-нибудь паблика. Время течет неумолимо, вся жизнь наша стремительна, не успеешь оглянуться и все прошло, — и другой набор подобных клише. Но если в случае со своими предыдущими картинами он все-таки как-то расширял психологию героев, то здесь, кажется, просто достал свой старый сценарий, возможно, написанный под впечатлением от «Остаться в живых
», и будто бы снял кино для студии на сдачу от крупнобюджетного «Стекла
», завершившего его трилогию о суперчеловечных супергероях.
Одна, хотя и действительно красивая, локация в виде бухты, почти ручная камера (оператор – Майк Гулакис
, работавший как раз не только над «Стеклом» и «Сплитом
», но и над сериалом «Дом с прислугой
»), то и дело вихляющая между крупными планами лиц и серединных частей тел героев, диалоги, в которых слово «время» или намеки на него, правда, повторяются даже чаще, чем хочется взглянуть на часы при просмотре, ну и сам Шьямалан, с камерой и биноклем, наблюдающий как полноценный герой «Времени» за своими персонажами. На этом — кинематографичном — пляже, конечно, ведется свой эксперимент. Пусть и более болезненный, чем над зрителями, пришедшими на новый фильм Шьямалана.
«Время
» в прокате с 22 июля
.
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