«G.I. Joe. Бросок кобры: Снек Айз»: Бумажные солдатики

В российский прокат вышел боевик «G.I. Joe. Бросок кобры. Снек Айз», перезапуск одноименной дилогии десятилетней давности. Кирилл Горячок посмотрел фильм и считает, что попытка возрождения франшизы по милитаристским игрушкам прошлого провалилась.
В юности на глазах Снейк Айза (Генри Голдинг
) бандиты убили его отца. С тех пор он поклялся найти тех, кто это сделал, и отомстить. Он готовился к битве 20 лет, и вот, ему выпадает шанс осуществить свой план. Но добраться до врага непросто, для этого Снейк Айзу необходимо вступить в клан японских ниндзя Арашикаге, который вскоре должен возглавить его давний друг Томми (Эндрю Кодзи
). Перед героем встает моральный выбор — идти с другом до конца, либо предать его, ради мести за смерть отца.
«G.I.JOE: Бросок кобры 2»: Неловкий пластмассовый солдатик
Игрушечный медиагигант Hasbro не оставляет надежд на создание новых киновселенных на основе своих франшиз. Но то, что получилось с «Трансформерами
», совсем не выходит с линейкой G.I. Joe. Спрос и интерес к историям о сверхсолдатах, спасающих мир, остался где-то в 1990-х, а два фильма «Бросок кобры»
и «Бросок Кобры 2
», несмотря на яркий актерский состав с Ченнингом Татумом
во главе, не оправдали даже самых пессимистических ожиданий продюсеров.
«Бросок кобры: Снейк Айз» — ребут франшизы, и амбиций у создателей явно поубавилось. Если предыдущие части метили в сторону больших блокбастеров, вроде «Форсажа
» и тех же «Трансформеров», то режиссер «Р.Э.Д.
» Роберт Швентке
стилистически вдохновлялся, скорее, «Джоном Уиком
» и современным азиатскими боевиками. И можно было бы предположить, что в фильме будет множество отлично поставленных боев и запоминающиеся экшн-сцены, однако все оказалось наоборот. Кино про сражения ниндзя и суперсолдат вышло преступно скучным.
Смотреть онлайн фильм «Бросок кобры»
Смотреть онлайн фильм «G.I. Joe: Бросок кобры 2»
Начнем с того, что Снейк Айз персонаж малоинтересный. Он, конечно, мучается морально-нравственным выбором, и из-за этого совершает несколько роковых ошибок, но предугадать, по какому пути он пойдет в финале нетрудно. Философия «Броска кобры» вообще до боли знакома и проста: верность и семья — хорошо, предательство и личный интерес — плохо. И все персонажи, которых здесь явно слишком много, легко делятся по этим категориям. Актер Генри Голдинг, запомнившийся зрителям по «Джентльменам
» Гая Ричи
, достойно смотрится в образе звезды боевика, но его личная харизма очень плохо сочетается с персонажем, чья драма мести очень неправдоподобна и крайне клишированная. По причине высокого темпа фильма между героями не возникает химии, которая на самом деле крайне важна в боевиках. Звезда сериала «Воин
» Эндрю Кодзи все-таки получит шанс проявить свои таланты, а вот чудесная Самара Уивинг
, сыгравшая шпионку Скарлетт, лишь ненадолго украсит экран, и сама по себе, к сожалению, выглядит как бюджетная копия марвеловской Черной вдовы.
Сюжет в «Броске кобры: Снейк Айз» развивается стремительно, так, что и не всегда понятно, о чем идет речь. Связь с предыдущими фильмами, наверное, отыщут только самые преданные фанаты. Режиссер Швенке придумал множество интересных и интригующих сцен, позаботился о том, чтобы места действия были разнообразными и в меру оригинальными — токийский пригород особенно удался. Но потенциально неплохие экшн-сцены омрачаются ужасным монтажом, частота смены кадров вполне может вызывать эпилепсию. Таким образом рассмотреть чудеса хореографии, за которую отвечали явные профессионалы, просто не удается. И лучший бой фильма с участием звезды азиатских единоборств Ико Уайса
(«Рейд
») получился очень смазанным и безликим.
У «Броска кобры: Снейк Айз» катастрофически не хватает своей харизмы, все здесь смотрится блекло, слишком избито и знакомо — режиссер Швенке много откуда наворовал. Но наворовал он не как художник, то есть сил и фантазии как-то по-своему это переработать в маскулинной эстетике G.I. Joe у него не нашлось. Используя традиционные для фильмов о восточных единоборствах тропы, такие как испытание бойца, воинская честь, предательство и месть, автор упускает то, что всегда наполняло их душой и подлинной красотой. И в этом беда многих западных боевиков, которые стремятся уловить дух гонконгского экшна, и по сей день являющегося лучшим в мире.
Справедливый вопрос — зачем вообще в современном мире киносериал по игрушкам G.I. Joe, которые когда-то пропагандировали милитаризм, а сегодня смотрятся не больше, чем привет из прошлого? Новая попытка Hasbro возродить эту франшизу провалилась не только потому, что фильм получился очень средним. Причина в том, что идея сама по себе ничего за собой не несет, кроме коммерции, а суперсолдатами и кланами ниндзя все давно уже наелись. За хорошим же экшном по-прежнему лучше идти в Азию, а G.I. Joe лучше оставить в покое и не пытаться реанимировать труп.
«G.I. Joe. Бросок кобры. Снек Айз
» в прокате с 22 июля
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