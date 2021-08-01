Внутренняя Япония: «Маленький воин» - семейная драма о любви к сумо

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Самодур-виртуоз: что рассказывает «Заппа» о кумире Маккартни, Клинтона и миллионов

Что не так с новым аттракционом Disney

22 июля

«Время»: Старость не в радость

М. Найт Шьямалан снова ставит эксперименты над людьми, хотя его время уже и впрямь истекло