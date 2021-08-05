Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Дайджест от 02.08.2021
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Слова пузырятся подобно газировке» — трогательная история о последнем лете детства

Рецензии на фильмы >>
5 августа 2021
На Netflix вышла летняя и освежающая подростковая драма «Слова пузырятся подобно газировке» (другое название — «Мое семнадцатое лето»). Алексей Филиппов увидел в этом аниме простоту и многомерность японской поэзии.

«Слова пузырятся подобно газировке» — трогательная история о последнем лете детства
фото: Слова пузырятся подобно газировке (2021)

Черри — застенчивый старшеклассник, который помешан на хайку, а от окружающего мира предпочитает (само)изолироваться гигантскими наушниками. Взгляд он прячет в смартфоне или саидзики — сборнике выражений для поэтов, где по временам года рассортированы наиболее соответствующие моменту слова (они называются киго).

Слезами умытая та же вода: рецензия на «Дитя погоды» Макото Синкая

Смайл — жизнелюбивая и популярная видеоблогерша, которая каждый день поставляет подписчицам и подписчикам груз милоты (кавайи), снимая все мало-мальски славное на своем пути. Девушка не расстается с медицинской маской, за которой скрывает выступающие передние зубы, вдобавок — наряженные в новенькие брекеты.

«Слова пузырятся подобно газировке» — трогательная история о последнем лете детства
фото: Слова пузырятся подобно газировке (2021)

Разнонаправленные траектории подросткового эскапизма пересекутся в торговом центре. Смайл придет туда на осмотр стоматолога и на охоту за кавайчеством, Черри — подменить маму, работающую в кружке для пожилых. Их миры буквально столкнутся лбами, когда мимо, наводя суету, промчится шалопай по прозвищу Бобер — на скейте и с картонной фигурой айдола в руках. Толпа зевак, наблюдающих за гонкой ползающих младенцев, стушуется; одинаковые смартфоны в одинаковых чехлах — перепутаются. Так начнутся последние недели 17-го лета, которое для Черри должно закончиться переездом с родителями в другой город. Последнее лето детства.

Супружеский долг перед родиной: «Любимый во Франксе» — половое воспитание с гигантскими роботами

«Слова пузырятся подобно газировке» сочинил Даи Сато — соратник Синъитиро Ватанабе, соавтор самых поэтических эпизодов «Ковбоя Бибопа» (1998-1999) об одиночестве (про шахматиста, хакершу Эд и секту вечной жизни), также работавший над сериалами «Призрак в доспехах: Синдром одиночки» (2003-2004), «Самурай Чамплу» (2004-2005), «Эрго Прокси» (2006) и «Космический денди» (2014).

«Слова пузырятся подобно газировке» — трогательная история о последнем лете детства
фото: Слова пузырятся подобно газировке (2021)

В новой работе его интерес к лаконичному выражению сильных чувств не заслоняют сложносочиненные миры, философские концепции и инопланетные красоты. «Слова…» просты как хайку — поэтическая форма из 17 слогов, обязательно задействующая киго (слово сезона). Собственно, строчка, вынесенная в заглавие, — и есть одно из поэтических наблюдений Черри, которыми он увековечивает опыт 17-го лета.

Как смотреть и понимать анимацию

Точкой отсчета — сюжета и большого взрыва первой влюбленности — не случайно выступает торговый центр в небольшом городке с вдохновенным именем Ода (население 32 тысячи человек). Здесь пересекается максимум человеческих жизней: от пожилого мистера Фудзиямы, тщетно ищущего пластинку «Ямадзукура», от которой у него остался только чехол, до карапузов, буквально начинающих гонку жизни. «Слова…» одновременно компактны — в плане характеров, ситуаций, локаций — и вместе с тем видят в ограничениях ареала космический потенциал. Каждая мелочь готова распуститься фейерверком мыслей, чувств, смыслов — как иероглифы из киго, как скучные коробки, скрывающие на время переезда краткое содержание взрослой или юной жизни.

«Слова пузырятся подобно газировке» — трогательная история о последнем лете детства
фото: Слова пузырятся подобно газировке (2021)

Несмотря на то, что абрис «Слов...» напоминает о работах Макото Синкая — любовью к пафосу юности, небу, деталям и поэзии, — история Сато выглядит более сбалансированной и сдержанной. Это компактная инсталляция притягивающихся противоположностей; даже небо здесь стремится прильнуть к земле: облака нарисованы с таким тщанием и ощутимым весом, что кажутся продолжением горных позвонков и ребер домов. Хотят сочувственно обняться и, казалось бы, антагонисты: будущее и прошлое, представленные технологиями и традициями, пенсионерами и подростками. Смайл фиксирует в прямых эфирах обаяние старины и юности: будь то неваляшка-дарума (подписчики куксятся) или граффити, при помощи которых Бобер распространяет хайку Черри. В аналоге твиттера Curiolive они собирают лишь материнский лайк — искусство Мацуо Басё, при всем родстве с многозначительными постами, не находит отклика среди ровесников.

Девушки, подающие надежды: рецензия на «Приоритет чудо-яйца»

В согласии с потрепанным киго подростковых драм, некоторые страницы которого, впрочем, не устаревают до осени жизни, именно влюбленный взгляд делает слышимым одинокий голос человека. Раздвоенный кадр при первом знакомстве фиксирует комичные разночтения характеров: камуфляж обычности у Черри, вечно опущенная голова; праздничная пестрота Смайл с ее стремлением все обозреть, полюбить, заснять. Но только взглянув друг на друга, они могут отправить вовне нечто большее, чем лайк или хайку.

«Слова пузырятся подобно газировке» — трогательная история о последнем лете детства
фото: Слова пузырятся подобно газировке (2021)

Этот взгляд помогает ощутить не только телесные границы, штурмуемые сомнениями и комплексами во время пубертата интенсивнее обычного, а собственную безбрежность. Расширить представление о поэтичности или кавайности, включить себя в категорию прекрасного, не бояться обесценить слова, озвучив их. Если мысли можно упаковать в 17 коробочек-слогов (по штуке на год жизни), значит, их можно безболезненно распаковать прочтением — без потери качества; ну или как минимум с приобретением новых качеств. Видя во всем красоту — не грех рассмотреть ее и в себе. И, может быть, недостающим пазлом — пластинкой для чехла — окажется чей-то голос, чей-то смущенный взгляд.

Слова пузырятся подобно газировке. Жаль, нельзя сказать короче.

«Мое семнадцатое лето» смотрите на Netflx.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Моржи слезам не верят: «Необычное такси» — идеальное аниме для тех, кто устал от суеты
Девушки, подающие надежды: как закончился «Приоритет чудо-яйца» — главный аниме-алмаз зимнего сезона
Супружеский долг перед Родиной: Стоит ли смотреть «Любимый во Франксе»
Как понимать и снимать анимацию
«Дитя погоды»: Слезами умытая та же вода
«Мирай из будущего»: Семейное древо жизни
Поиск по меткам
NetflixАлексей Филиппованиме
персоны
Синъитиро ВатанабэМакото Синкай
фильмы
Ковбой БибопКосмический ДендиПризрак в доспехах: Синдром одиночкиСамурай ЧамплуСлова пузырятся подобно газировкеЭрго Прокси

фотографии >>
«Слова пузырятся подобно газировке» — трогательная история о последнем лете детства фотографии
«Слова пузырятся подобно газировке» — трогательная история о последнем лете детства фотографии
«Слова пузырятся подобно газировке» — трогательная история о последнем лете детства фотографии
«Слова пузырятся подобно газировке» — трогательная история о последнем лете детства фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Гроздья гнева»

Скорбим

Александр Аравин
4 августа ушёл из жизни кинорежиссёр Александр Аравин.
Анатолий Рудаков
1 августа ушёл из жизни актёр Анатолий Рудаков.

День рождения >>

Жан Байжанбаев
Юрий Думчев
Ольга Зайцева
Михаил Зимин
Игорь Лагутин
Наталья Лапина
Вероника Норина
Михаил Пшеничный
Вера Холодная
Карла Гравина
Лидия Ламайсон
Кароль Лор
Джонатан Силверман
Роберт Тейлор
Марлене Фавела
Джоан Хиксон
все родившиеся 5 августа >>

Афиша кино >>

На последнем дыхании
криминальный фильм, мелодрама, экранизация
Франция, 1959
Заклинание джинна
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2021
Мулан. Новая легенда
боевик, драма, приключения, семейное кино
Китай, 2020
Незваные детки
комедия
Франция, 2020
Полночь на злаковом поле
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 2021
Я создан для тебя
комедия, мелодрама, научная фантастика, экранизация
Германия, 2021
Отряд самоубийц: Миссия навылет
боевик, мистика, научная фантастика, приключения, фэнтези, экранизация
США, 2021
Пёс под прикрытием
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фильм о животных, шпионский фильм
США, 2020
Тайна парка развлечений
детский фильм, комедия
Китай, 2021
Хищники
драма, комедия
Италия, 2020
Blackpink: в кино
фильм-концерт, музыкальный фильм
Южная Корея, 2021
Основной инстинкт
детектив, драма, криминальный фильм, мелодрама, триллер
Великобритания, США, Франция, 1992
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен