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«Отряд самоубийц: Миссия навылет»: Группа дебилов – это сила

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6 августа 2021
В российский прокат вышел «Отряд самоубийц: Миссия навылет» — вторая часть приключений самых отбитых (читай – придурковатых) злодеев вселенной DC. Режиссером и сценаристом фильма стал Джеймс Ганн, до этого писавший и снимавший про «Стражей галактики» — юмористических супергероев из параллельной, марвеловской, реальности. В новом фильме он, однако, превзошел самого себя, вовсе отказавшись от какой-либо серьезности и логики в пользу всепобеждающего абсурда. В главных ролях – уже знакомые по первой главе Марго Робби, Юэль Киннаман, Виола Дэвис, а также эпичная группа «новичков», в числе которых оказываются не только обладатели весьма сомнительных сверхспособностей, но и, например, антропоморфные животные.

«Отряд самоубийц: Миссия навылет»: Группа дебилов – это сила

Однажды лебедь, рак и щука… Точнее, акула (ее, то есть его, озвучивает в оригинале аж сам Сильвестр Сталлоне), крыса и какая-то неведомая зверушка с выражением морды, как у того самого «упоротого лиса», пытались спасти Америку. Так по-басенному вкратце можно пересказать сюжет нового «Отряда самоубийц». Если подробнее, то спецагент и создательница «Отряда самоубийц» Аманда Уоллер (Виола Дэвис) готовит новую опасную миссию и собирает команду отморозков, точнее даже две команды, которые должны подстраховать друг друга при штурме некого крошечного островного государства, захваченного враждебной США военной хунтой. Цель – обезвредить секретное оружие под названием «морская звезда».

Бей своих, чтобы чужие боялись: рецензия на «Отряд самоубийц»
Смотреть онлайн фильм «Отряд самоубийц»

На берег высаживаются старые знакомые Харли Квинн (Марго Робби), Бумеранг (Джей Кортни), полковник Флэг (Юэль Киннаман) и примкнувшие к ним преступники, один другого краше – у одного седые волосы как у Рапунцель (Майкл Рукер), второй умеет отрывать себе руки, которые начинают жить своей жизнью и раздавать «лещей» направо и налево, третий – вовсе не человек, а волосатое существо Ласка с выпученными глазами. Повезет не всем, на то они и самоубийцы, но на подмогу выжившим придут их коллеги во главе с двумя неуязвимыми громилами в исполнении Идриса Эльбы и Джона Сины. Эта запасная группа также не отличается умом и сообразительностью, зато среди бойцов есть заклинательница крыс, уже упомянутый Король Акула и стеснительный парень со «скитлстрянкой» (некогда объяснять – посмотрите сами). Теперь им нужно найти и завербовать безумного ученого, ответственного за секретный проект (Питер Капальди, немного походящий здесь на Пинхеда), и этот самый проект уничтожить. Но по ходу миссии, конечно, выясняются некоторые подробности. Например, то, что «морская звезда» - не такое уж и кодовое название.

«Отряд самоубийц: Миссия навылет»: Группа дебилов – это сила

Во-первых, это смешно. Даже именитые актеры здесь не стесняются откровенно идиотничать, попадать в глупейшие ситуации и тупить. Некоторым для этого достаточно просто появиться в кадре, потому что прямоходящая акула-людоед и (будем все-таки называть его именно так из-за невероятного внешнего сходства) «упоротый лис» Ласка одним своим видом указывают, на что готовы в этот раз пойти авторы. Во-вторых, новому «Отряду самоубийц», как никакому другому супергеройскому кино, достает красочности, задора и фантасмагоричности – это все-таки вымышленный, утрированный мир, наполненный какими-никакими, но чудесами, и излишняя драматичность, пронизывающая нынче комикс-вселенные, начала порядком утомлять. Словно напрашивалась разрядка – и вот она, пожалуйста. Тут тоже есть накаченные красавцы в обтягивающих костюмах и с детскими травмами, но это – пародия, этакий перевертыш, в какой-то момент тонко высмеивающее не только Бэтмена и Супермена, но и их опостылевшее противостояние.

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Занятно наблюдать и за сквозной историей главной «самоубийцы» Харли Квинн, которая, как мы знаем, видела некоторое… то есть пережила абьюзивные отношения с Джокером и теперь доросла до истинной «фам фаталь», по-прежнему безбашенной, но умной, хитрой и сильной. Марго Робби в наряде, которому позавидовала бы и недавняя Круэлла, способна быть и эффективной одиночкой, и командным игроком, а ее убийственная ирония распространяется как на врагов, так и на приятелей.
Ирония и стеб, к слову, в «Самоубийцах» становятся сюжетообразующими приемами. Кино в кои-то веки ничего не манифестирует, хотя следует всем устоявшимся законам – тут вспоминают нерадивых родителей, а психологические проблемы, берущие начало в детстве, как и положено, становятся ключевыми для формирования характеров. Но вместо бесконечной борьбы с демонами эти антигерои (анти – не потому, что плохие, а потому, что другие) уже приняли себя и других, и их толерантности миру стоит поучиться. Недаром чуть ли не главным символом, метафорой и силой фильма становятся крысы – самые, как говорит очень эпизодический, хоть и сыгранный самим Тайкой Вайтити персонаж, «ненавистные в мире существа». Главное – найти своих и успокоиться.

«Отряд самоубиц: Миссия навылет» в прокате с 5 августа.


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