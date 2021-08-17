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Ручная работа: «CODA: Ребенок глухих родителей» — нестандартная мелодрама взросления

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17 августа 2021
На онлайн-платформе Apple TV+ вышел фильм «CODA: Ребенок глухих родителей». Аббревиатура в названии так и расшифровывается – Сhild Of Deaf Adults, то есть «ребенок глухих родителей». О нем и рассказывает лента Сианы Хедер, некогда дебютировавшей в одной из каннских программ. На фестивале «Сандэнса» фильм получил Гран-при, награды за режиссуру и актерский ансамбль, а также приз зрительских симпатий. «CODA» и правда очень зрительская и симпатичная: классическая история взросления, но с необычным, даже неожиданным социальным контекстом.

Ручная работа: «CODA: Ребенок глухих родителей» — нестандартная мелодрама взросления

Старшеклассница Руби Росси (Эмилия Джонс) живет в приморском городке. Ее семья – мама Джеки (Марли Мэтлин), папа Фрэнк (Трой Коцур) и старший брат Лео (Дэниел Дюран) — зарабатывают рыбной ловлей. А еще они — слабослышащие. Руби — единственная, кто может коммуницировать с окружающими не только посредством жестового языка, поэтому всю жизнь ей приходится выступать своего рода переводчиком для родственников. Засветло она выходит с ними в море, пытается отстаивать их права на рынке, где работяг безбожно обдирают перекупщики, да и в целом поддерживает диалог с внешним миром. А еще Руби поет — и весьма хорошо, хотя сильно сомневается в себе, потому что когда-то с трудом говорила и до сих пор иногда сталкивается с насмешками других учеников. Поборов природную скромность, она все-таки поступает в школьный хор, куда набирает группу учитель Бернардо Виллалобос (Эухенио Дербес), ироничный и в меру строгий, ищущий таланты и влюбленный в свое дело. Он сразу замечает дар Руби, ставит ее в дуэт с одноклассником Майлзом (Фердия Уолш-Пило), в которого девушка втайне влюблена (это преподаватель тоже видит) и предлагает помочь с подготовкой к поступлению в престижный музыкальный колледж. О таком Руби и не мечтала: сомневаясь, что родители, которые не могут услышать ее голос, поймут и отпустят, — она соглашается. Да и сможет ли она сама оставить родных, которые без нее — как без рук (точнее, ушей)?

«CODA» — каноническая подростковая мелодрама, в которой, как по нотам и с верными интонациями, исполнены партии взросления. Первая любовь, бунт и конфликт со старшими, мечты о будущем и хэппи-энд в виде пугающего, но необходимо шага в неизвестность взрослой, самостоятельной жизни. Если бы не вводные данные в виде слабослышащих домочадцев, то картина, вероятно, затерялась бы среди сотен подобных, хороших и не очень. В и без того редких фильмах о людях с потерей слуха, как правило, героем становится неслышащий человек, вынужденный встраиваться в неприспособленный для него мир. Сиана Хедер выбрала более любопытную и гибкую стратегию, сделав героиней Руби, которая принадлежит и к тому, и к другому сообществу.

Ручная работа: «CODA: Ребенок глухих родителей» — нестандартная мелодрама взросления

Конфликт рождается из столкновения этих реальностей: семья Руби привыкла существовать в вакууме, полагая, что остальные никогда не поймут, не примут. Да и зачем, если они есть друг у друга, а Руби всегда готова выступить переводчицей в разговоре с обществом. Но девушка не просто слышит, она живет звуками, мечтой о музыкальной карьере (ну или хотя бы образовании), а осуществить ее — значит, покинуть родной дом. Разрешение этой дилеммы становится краеугольным камнем процесса взросления. Важно и то, что семья Росси – дружная, любящая: родители, например, то и дело ставят девушку в неловкое положение громкими (для нее, не для себя) проявлениями страсти. Авторы, к слову, очень деликатны: личная драма каждого намечена едва заметными штрихами, без драматических жестов. Старший сын хочет жить обычной жизнью: работать, пить пиво с коллегами, встречаться с девушками, но родители считают, что без сестры он не справится. Мама злится на соседок и называет их стервами только потому, что боится выходить из дома и заводить подруг. Отец страшится начать свое дело – по тем же причинам. В общем, импульс нужен всем, а повзрослеть в каком-то смысле придется не только юной Руби.

В «Коде», конечно, часто играют со звуком. Тишина здесь — оглушительна, когда наступает, например, во время концерта. Но ощутить произносимое и происходящее можно не только через слух. Есть и другие способы: от жестового языка, который способен сопроводить даже песню, до — шире — осязания. В одной из самых душещипательных сцен Фрэнк просит Руби спеть для него, прикладывая ладони к ее горлу и чувствуя вибрации голосовых связок. По той же причине он любит гангста-рэп с его сотрясающими воздух басами. «Страна глухих» – не тюрьма по определению, но из этой клетки нужно выйти. Даже на ощупь, помогая себе жестами: сложить пальцы в слова любви и поддержки.

«CODA: Ребенок глухих родителей» смотрите на AppleTV+


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CODA: ребёнок глухих родителей

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Ручная работа: «CODA: Ребенок глухих родителей» — нестандартная мелодрама взросления фотографии
Ручная работа: «CODA: Ребенок глухих родителей» — нестандартная мелодрама взросления фотографии
Ручная работа: «CODA: Ребенок глухих родителей» — нестандартная мелодрама взросления фотографии
Ручная работа: «CODA: Ребенок глухих родителей» — нестандартная мелодрама взросления фотографии
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