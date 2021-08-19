Босс-молокосос 2: Дети правят миром

Новый «Босс-молокосос» на российских экранах… Английское название сиквела можно перевести как «Семейный бизнес», или «Дела семейные», но российские прокатчики ограничились просто цифрой «2»: зачем мудрить, если фильму, как его ни назови, предначертаны отличные сборы.
Масштабный американский проект «Босс-молокосос
» (в оригинале «Baby Corp.»), включающий в себя сериал и теперь уже два полнометражных фильма, рассказывает про фантастическую корпорацию младенцев: именно она посылает на Землю малышей и следит за их благополучием, а также за тем, чтобы взрослые любили детишек больше, чем всяких кошечек и собачек. Символом франшизы стал малыш в черном деловом костюме – главный герой первого полного метра – Теодор, который своим земным родителям представляется милейшим младенчиком, а брату - 7-летнему Тиму – открывает истинное свое обличье: деловитого, умного, бескомпромиссного, эффективного топ-менеджера большой корпорации.
С одной стороны, чистой воды сказка и комедия, с другой – очень хорошо просматриваются в этой концепции приметы времени. Ибо она – и новый ответ на вопрос, откуда берутся дети (современному ребенку куда проще поверить в небесную корпорацию, чем в истории про аистов с капустой – тем более, что он с трудом представляет себе, как выглядят первые и как растет вторая). И забавное подтрунивание над огромной индустрией, связанной с детством: одежки, товары по уходу, игрушки, раннее развитие, — эксплуатирующий умиление взрослых перед детьми и все возрастающие требования к родительской ответственности бизнес детских товаров и услуг разросся в XXI веке до невероятных размеров. Да и просто веселая метафора жизни современного родителя, существование которого все чаще подчинено детским интересам и детским капризам. Ребенка, управляющего своими родителями, вполне можно счесть символом времени, что подтверждает и огромный успех таких проектов как «Босс-молокосос» или «Маша и Медведь
».
Если вышедший после первой полнометражки сериал продолжает заявленные в фильме темы, то сиквел начинает новую главу в проекте, более того, заявляет нового главного героя. Тим и Тед уже выросли, Тим стал отцом, Тед – крутым бизнесменом, дорожки их разошлись, хуже того, Тед вообще не помнит про Baby Corp. и увлекательные приключения из их с Тимом детства. А новым боссом-молокососом стала младшая дочь Тима – Тина. И ей теперь предстоит решить непростую задачу, точнее даже две. Во-первых, справиться с проблемой раннего детского развития, которое лишает малышей детства. Во-вторых, помирить папу и дядю, напомнив им про то, как много у них взаимной любви и общих интересов. Как и положено истинно гениальному руководителю, Тина придумывает оптимальное решение для обеих задач сразу: выпив волшебное средство, Тим и Тед снова становятся младенцами, и теперь, объединив усилия, должны справиться с угрозами раннего и слишком амбициозного образования.
Фильм получился, пожалуй, не таким цельным, как первый «Босс», однако смешным, драйвовым и весьма эмоциональным (одна из самых трепетных линий - сложные отношения Тима со старшей дочерью). И, так же, как первая часть – он созвучен современным трендам в философии детства: меньше конкуренции, меньше амбиций, больше радости и простых детских забав. И, конечно, семейные дела должны быть на первом месте. Такой урок вынесет из приключений Тед, слишком увлекшийся своим бизнесом. Да и Тим, который – нет-нет, да жалел поначалу, что предпочел домашний уют карьере.
«Босс-молокосос-2
» в прокате с 18 августа
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