«Охотники за трюфелями»: Очаровательное и мудрое кино про стариков, собак и грибы

анонс

— Вы рыбов продаете? — Нет, только Гран-при на «Сандэнс» получаю

15 августа

Почему «Истребитель демонов: Поезд "Бесконечный"» стал самым кассовым японским мультфильмом (и в России тоже)

Что нужно о нем знать и почему он всех очаровал?