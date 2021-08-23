«Воспоминания»: Жена брата Нолана и ее временная петля

Кажется, никто из современных режиссеров не подвержен влиянию времени так, как Кристофер Нолан, больше 20 лет назад мощно вошедший в индустрию с фильмом «Помни», автором литературной основы и сценария для которого стал его брат Джонатан Нолан. Кстати, именно на съемках этого фильма он познакомился со своей женой – сценаристкой и продюсером Лизой Джой, которая, пройдя путь шоураннера и постановщика одного из эпизодов сериала «Мир Дикого Запада», теперь дебютирует с собственным полным метром под названием «Воспоминания». И он — по уже сложившейся семейной традиции — также посвящен временным петлям, в которые то и дело затягивает героя Хью Джекмана, когда-то снимавшегося у того же Нолана в «Престиже».
Майами недалекого будущего затоплен, изменения климата неизбежны, поэтому город живет, в основном, по ночам. Но даже такое существование не спасает местных жителей от тоски по былым временам, где и трава была зеленее, и войны, оставившей существенный отпечаток на почти всех, еще не было. С призраками прошлого тут, впрочем, не борются, а частично их даже культивируют. В этом жителям Майами помогает Ник Баннистер (Джекман) вместе со своей напарницей Эмили (Тэнди Ньютон
из «Мира Дикого Запада»). Она убеждает его, что надо уже перестать жить воспоминаниями (это слово на всякий случай повторяют по ходу всего фильма), сосредоточиться на «здесь и сейчас», на их бизнесе, идущем с учетом развития новых технологий и чрезмерной эмпатии Баннистера не совсем успешно. Но воз и ныне там.
Ник и Эмили занимаются погружением — в прямом смысле слова, так как процедура проходит в водной капсуле, — в те самые воспоминания. К ним приходят ветераны войны, чтобы вспомнить ту — счастливую — мирную жизнь, одинокие женщины, потерявшие любимых, опять же в ходе глобальных катаклизмов, и так и не сумевшие начать новую жизнь. А еще прокуроры и адвокаты, пытающиеся выудить настоящую правду от подозреваемых в совершении преступлений. Но главные клиенты даже не они. Однажды на пороге конторы Ника и Эмили возникает роскошная женщина в красном платье (Ребекка Фергюсон
), которая просто где-то потеряла ключи и не может под вечер попасть домой. Рабочий день уже, вроде как, завершен, но Ник, естественно очарованный дамой, все-таки погружает ее в воспоминания. А по прошествии времени уже погружает в них себя: в момент той самой первой встречи с Мэй — именно так зовут героиню Фергюсон, певицу из бара, запутавшуюся в собственной жизни, – внезапно вспыхнувших чувств или их первого секса, снятого, будто бы в конкуренции с «Солнечным ударом
». Только если там все иллюстрировалось ходом поезда, то здесь, естественно, разливом воды.
В этом затопленном Майами с бесконечным закадровым пояснением героя Хью Джекмана вода —конечно, основная стихия. Длящийся больше двух (!) часов фильм вполне можно было уместить в часовую мелодраму какого-нибудь российского телеканала – тем более и флэшбеки, являющиеся неотъемлемой частью «Воспоминаний», сделаны здесь угнетающе наивно. Ощущение, что дебютантка Лиза Джой ни в плане режиссуры, ни в плане сценария (она его написала самостоятельно, Джонатан Нолан подключился к фильму только как один из продюсеров) ничему не научилась у своих более успешных родственников, а для своего первого полного метра пересматривала даже не «Мир Дикого Запада», а «Россию-1» или НТВ.
В какой-то момент в этой пышущей плохой женской режиссурой мелодраме появляются и криминальные разборки, снятые, естественно, почти в слоу мо, и, вроде как, экшн-сцены, наблюдать за которыми совершенно неинтересно. Так же, как и за довольно банальной любовной линией, которую пытается вытягивать разве что Хью Джекман, будто бы вернувшийся во времена «Престижа», но если там его партнерами были Кристиан Бейл
, Скарлетт Йоханссон
, Майкл Кейн
и Дэвид Боуи
, то здесь, в основном, приходится опираться на совершенно не выдающуюся, хотя и популярную сейчас актрису Ребекку Фергюсон. В общем, верните нам 2006-й (именно тогда выходил «Престиж»), потому что после «Воспоминаний» действительно хочется пересмотреть любой другой фильм о путешествиях во времени. Пусть даже не от представителей семейства Ноланов.
«Воспоминания» в кинотеатрах с 26 августа.
обсуждение >>