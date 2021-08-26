Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Мартин Иден»: Не жизнь, а сплошные проекции

Рецензии на фильмы >>
26 августа 2021
В российский прокат выходит «Мартин Иден» Пьетро Марчелло — вольная экранизация одноименного романа Джека Лондона, два года назад отмеченная на Венецианском кинофестивале. История молодого пролетария, который вознамерился стать писателем, в XXI веке кажется не такой актуальной, как столетие назад, но режиссер нашел на нее управу. О пористой структуре фильма и сходстве исполнителя главной роли с Владимиром Маяковским рассказывает Дарья Тарасова.

«Мартин Иден»: Не жизнь, а сплошные проекции

Махнув кулаком за братца Елены Орсини (Джессика Крисси), моряк и выходец из низов Мартин Иден (Лука Маринелли) получает приглашение в дом ее достопочтенного и состоятельного семейства, где влюбляется — в нее и обаяние светской интеллектуальной жизни. До уровня людей этого круга Мартину далеко: края классовой пропасти тем острее, что образование молодого человека остановилось на уровне начальной школы, а найти общий язык с Еленой и, чего уж там, стать писателем с большими гонорарами — хочется очень. Иден встает на путь самообразования и через тернии добирается до литературного пьедестала, который оказывается для него входом в экзистенциальную пустоту.

Смотреть онлайн: фильм «Джокер»
Грим в глаза: рецензия на «Джокера»
«Как похорошел Готэм при Томаса Уэйне»: подкаст о «Джокере», комиксах и влиянии Скорсезе

Эта фабула многим прекрасно известна: первоисточник Джека Лондона, может, и позабыт на родине, но плотно засел в библиотеках советских читателей и до сих пор кочует по многочисленным книжным подборкам ВКонтакте «К прочтению до 33 лет». Потому российская премьера через два года после венецианской — событие, как ни странно, символичное, даже в чем-то для фильма лестное. На Мостре в 2019 году картина Пьетро Марчелло стала среднекалиберной национальной сенсацией и отдушиной на фоне американского триумфа «Джокера» (в судьбах героев, к слову, можно найти много параллелей). «Мартину Идену» вручили приз молодежного жюри, Луке Маринелли — Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль.

«Мартин Иден»: Не жизнь, а сплошные проекции

Однако умеренное признание и кажущуюся актуальность — в конце концов, что плохого в том, чтобы вдохновить кого-то на самообразование? — скрадывает явная устарелость литературного оригинала, тем более — не адаптированного к новой эпохе. На момент выхода в 1909 году книга Лондона угодила в цайтгайст, а сам Иден воплотил собирательный образ поколения, распаленного творчеством и утомленного распрями нового века. Люди, быть может, и остались плюс-минус такими же, зато эпоха давно канула — в этом и обидный диссонанс.

Она сама: памяти Киры Муратовой

В схватке с первоисточником Марчелло выбирает беспроигрышную синефильскую стратегию коллажа: из Америки начала XX века он переносит действие в Неаполь, распыляясь на все прошлое столетие. Житие Идена показано размашисто, с теряющимися в пленочном зерне анахронизмами разных десятилетий — вроде автомобилей, телевизионных ящиков, кроя одежды, музыки (от Дассена до Прокофьева) и новинок проката молодого искусства синематографа (скажем, в кинотеатре дают «Познавая белый свет» Муратовой).

«Мартин Иден»: Не жизнь, а сплошные проекции

Прямолинейный драматизм фабулы режиссер разбавляет акцентами киноархивных вставок — вспышек-ассоциаций, вдохновленных писательскими зарисовками Идена или сюжетными преломлениями, но также и красочно полемизирующих с основным видеорядом. На документальном языке этих вставок Марчелло говорит без запинки, используя свой неигровой опыт («Молчание Пелешяна», «Прекрасная и потерянная»), чтобы осваивать просторы художественного кино. Оттого не всегда понятно, кто на самом деле в фокусе: реальные неаполитанские пролетарии в декорациях опустошенных голодом районов — или все же выбившийся из этой среды выдуманный Иден.

Буйный. Революционный. Твой. Лучшие и худшие кинобиографии Маяковского

Впрочем, среди итальянских лиц-деревень Лука Маринелли действительно выделяется особенно: в его насупленных бровях и тяжелом взгляде мерещится Владимир Маяковский (поэт, кстати, сыграл в вольной адаптации романа — «Не для денег родившийся»; фильм не сохранился), в своевольной улыбке — молодой Роберт Де Ниро, в поднятом носе с гординкой — юный Луи Гаррель. Единый во всех лицах, Маринелли служит позвоночником картины, на который насаживаются времена и координаты, делая хронос фильма не безнадежно линейным, а гипнотически пористым.

«Мартин Иден»: Не жизнь, а сплошные проекции

В такой интерпретации устаревший текст «Мартина Идена» неожиданно оживает — как старый затонувший корабль, ставший прибежищем самостоятельных сюжетов и образов. От рассредоточенных примет десятилетий до контрастных кадров хроник, — чей симбиоз скрепляет фактурная «носовая» фигура Маринелли. Впитывая это разнообразие эпох, «Иден» Марчелло уже не пошедший ко дну слепок времени, а метафоричная и даже импрессионистская проекция всего прошлого века. Потому и не жаль, что картина добиралась до нашего проката так же долго, как корабль, попавший в шторм. Ей это даже к лицу.

«Мартин Иден» в прокате с 26 августа.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Звёзды, дети, тарелка макарон»: Лука Маринелли рассуждает о красоте в эксклюзивном отрывке фильма «Мартин Иден»
«Кэндимен», сиквел «Отряда самоубийц» и ещё 9 фильмов августа
Буржуазия, творчество и любовь: трейлер фильма «Мартин Иден»
Поиск по меткам
Дарья Тарасова
персоны
Луи ГаррельРоберт Де НироЛука МаринеллиВладимир МаяковскийКира Муратова
фильмы
ДжокерМартин ИденНе для денег родившийсяПознавая белый свет

фотографии >>
«Мартин Иден»: Не жизнь, а сплошные проекции фотографии
«Мартин Иден»: Не жизнь, а сплошные проекции фотографии
«Мартин Иден»: Не жизнь, а сплошные проекции фотографии
«Мартин Иден»: Не жизнь, а сплошные проекции фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Наталья Исаева
24 августа ушла из жизни актриса Наталья Исаева.
Владислав Романов
23 августа ушёл из жизни писатель, сценарист Владислав Романов.
Галина Орлова
21 августа ушла из жизни актриса Галина Орлова.

День рождения >>

Николай Аверюшкин
Анна Азарова
Анна Вартанян
Леонид Ворон
Максим Дримлинг
Дмитрий Муляр
Николай Парфёнов
Олег Тактаров
Дальвин Щербаков
Мариуш Бонашевский
Божена Дыкель
Маколей Калкин
Мелисса Маккарти
Дилан О'Брайен
Крис Пайн
Элисон Стедман
все родившиеся 26 августа >>

Афиша кино >>

Римские приключения
комедия
Испания, Италия, США, 2012
Небесный замок Лапута
детский фильм, научная фантастика, приключения, семейное кино, фэнтези
Япония, 1986
Побег из Нью-Йорка
боевик, криминальный фильм, научная фантастика, приключения, триллер
Великобритания, США, 1981
Последний день Земли
драма, научная фантастика, приключения, триллер
Франция, 2020
Воспоминания
мелодрама, научная фантастика, нуар (черный фильм), триллер
США, 2021
Кэндимен
мистика, триллер, фильм ужасов
Россия, США, 2020
Легенда о Зелёном рыцаре
драма, мелодрама, фэнтези, экранизация
Ирландия, США, 2020
Мартин Иден
драма, мелодрама, экранизация
Италия, Франция, Германия, 2019
Принцесса Якудза
криминальный фильм, триллер, экранизация
Бразилия, 2021
Сокровище пиратской бухты
детский фильм, научная фантастика, приключения, семейное кино
США, 2020
Щенячий патруль в кино
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Канада, США, 2021
Ненависть
драма, криминальный фильм
Франция, 1995
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен