«Холостяк на свадьбе»: Что будет, если ничего не будет

В российский прокат выходит картина французского режиссера Лорана Тирара «Холостяк на свадьбе», снятая по роману Фабриса Каро. Фильм был отобран в программу несостоявшегося Каннского смотра 2020 года — и такая маркировка способна привлечь к нему любителей фестивального кино, для всех остальных это просто остроумная романтическая комедия с уникальным стилем и очаровательными персонажами.
Умница Соня (Сара Жиродо
) объявляет Адриану, невротику и социофобу (Бенджамин Лаверн
), что их отношения нужно поставить на паузу, собирает вещи и уходит. Парень обескуражен, но лишь месяц спустя он отправляет ей смс и, увидев, что сообщение прочитано, сосредоточенно ждет ответ. Ожидание застает его на бесконечно затянувшемся семейном ужине, посвященном грядущей свадьбе сестры Софи. Во время трапезы жених Софи просит Адриана сказать на свадьбе тост. Что может быть хуже? Перспектива публичного выступления вызывает у Адриана приступ паники, — должно быть, именно так чувствуют себя пострадавшие от землетрясения на Гаити или курдские беженцы. Последующие два часа, периодически нервно поглядывая в телефон, он придумывает, как избежать участи произнесения торжественной речи.
Фабула скупа, поскольку основные события разворачивается прямиком в голове у Адриана – 35-летнего ипохондрика, с детства имеющего проблемы с коммуникацией. Пытаясь справиться с навалившимися на него эмоциональными потрясениями, он уносится в мир своих фантазий, то рассказывая, как он после расставания с девушкой проходил эмоциональные стадии (отрицание, гнев, торг, депрессия и... любование депрессией), то вспоминая казусы из детства, то выдумывая, чем в данный момент занята Соня, то проигрывая одну и ту же грядущую ситуацию – произнесение тоста – с разными финалами. От идеального, где все в восторге и рукоплещут, до грандиозного провала, когда гости «из-за этого придурка» торопятся поскорее покинуть свадьбу. Погружаться в искаженные страхами представления Адриана о мире довольно смешно. В его сознании возникает куча неловких ситуаций, в которые он боится попасть, а апогеем ужаса здесь служит веселый свадебный паровозик, от которого нет спасения, даже если ты ешь, звонишь или парализован. Фобии провоцируют его на забавные оценки себя и окружающих, хотя самоирония здесь в первую очередь – защитная реакция и попытка избежать серьезного разговора, сказав кому-то в лицо правду.
Лоран Тирар известен успешными экранизациями «Астерикс и Обеликс в Британии
» и «Маленький Николя
», а также романтическими комедиями, вроде «Сердцееда
» с Дюжарденом
. В новой картине, оригинальное название которого «Речь» (Le Discours) дублирующее заглавие романа Фабриса Каро, а в русском прокате обещающее удовольствие и легкость жанра, Тирар адаптирует текст, состоящий из потока сознания героя, изобретательно сочетая разнообразные кинематографические приемы и закадровый голос. Адриан произносит монологи на камеру, ломая четвертую стену, или раздваивается в кадре и разговаривает с самим собой, а иногда он прямо и резко высказывает мысли в лицо собеседникам, но затем оказывается, что это лишь игра воображения, и в реальности он лепечет прямо противоположное. Столь необычный стиль режиссуры позволяет не только удерживать внимание зрителей, но и демонстрирует богатый комедийный талант исполнителя главной роли – актера «Комеди Франсез» Бенджамина Лаверна.
Несмотря на столь мощное соло Лаверна, весь актерский ансамбль, изображающий семью за столом, заслуживает похвалы за убедительность и слаженность игры. В центральной сцене семейной трапезы мать (Гилейн Лондез
) задает нелепую тему, например, «кошачьи роды», сестра Софи (Жюлия Питон
) переводит разговор на себя, будущий зять Людо (Киан Кожанди
) умничает, а отец (Франсуа Морель
) рассказывает неуместные истории, которые всегда похожи на запутанный лабиринт. Обычная такая семья, похожая на все семьи. Адриан считает, что каждый из домочадцев говорит на своем языке, и придумывает остроумную визуальную метафору этому диалогу: как в ассамблее ООН, к каждому родственнику прикреплен синхронный переводчик в будке.
К середине картины комедийную интонацию вытесняет легкая меланхолия, череда абсурдных моментов прокладывает дорогу к сочувствию герою, не умеющему найти нужные слова и место в жизни и боящемуся разрушить чьи-то ожидания. В конце концов, каждому из нас приходится продираться через бесконечную рефлексию в поисках понимания и подходящих слов. Выводы «Холостяка» банальны, но вечны: никогда не поздно сказать друг другу правду. Жизнь, как красный велосипед, катится вперед, а если падает, не стоит сразу думать, что все летит к чертям. Впереди еще много всего – хорошего и плохого. Се ля ви.
«Холостяк на свадьбе» в прокате с 16 сентября.
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