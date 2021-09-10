«Злое» Джеймса Вана: Любите ли вы хоррор так, как люблю его я?

анонс

Каким получился фильм Андрея Зайцева на большую и сложную тему

«Блокадный дневник»: Ты, живущий

Хтонический утренник, который нельзя пропускать

«Петровы в гриппе» Кирилла Серебренникова: Мы все равны нулю

2 сентября

Комната как космос одиночества: «Яблоки» — фильм о пандемии в духе Йоргоса Лантимоса

Человечество пытается вспомнить все — или все забыть?