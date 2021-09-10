«Злое» Джеймса Вана: Любите ли вы хоррор так, как люблю его я?

В прокат вышел хоррор «Злое» Джеймса Вана — пожалуй, самого успешного жанрового режиссера последних лет. О том, что на этот раз для зрителей приготовил знаменитый хоррормейкер, рассказывает Дмитрий Соколов.
Мэдисон Митчелл (Аннабелль Уоллис
) переживает две трагедии за день: из-за травм, полученных во время ссоры с мужем, у нее происходит выкидыш, а самого супруга убивает неизвестный маньяк. Вернувшись домой из больницы, Мэдисон в жутком видении наблюдает смерть очередной жертвы и понимает, что ее с таинственным убийцей что-то связывает, а число жертв будет расти. Она решает вычислить маньяка, пока он не закончил кровавую работу.
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Джеймс Ван
дебютировал в кино малобюджетным пыточным хоррором «Пила
» (2004), и немедленно стал звездой жанра. Первый же снятый им фильм дал старт одной из главных хоррор-франшиз 2000-х, запустив долгосрочный тренд на шокеры, вскоре закрепленный фильмами вроде «Хостел
» (2005) и «У холмов есть глаза
» (2006). До сияющих вершин голливудской славы Ван добрался лишь в 2010-е, когда вышли его мистические хорроры «Астрал
» (2010) и «Заклятие
» (2013): оба стали кассовыми хитами и обзавелись сиквелами, а последний так и вовсе разросся до киновселенной, включающей несколько спин-оффов. Затем Ван переключился на другие жанры, сняв седьмой «Форсаж
» (2015) и «Аквамена
» (2018). «Злое
» — долгожданный камбэк в любимый жанр, к которому он не обращался целых пять лет.
Первое, что хочется отметить, — ярко выраженный авторский почерк. Ван говорил, что хотел снять этот фильм всю жизнь, и этому заявлению стоит верить. «Злое» — не только превосходно сделанный мейнстримный хоррор, но и любовное письмо от мастера — фанатам жанра. Здесь собраны воедино все ключевые для Вана влияния, однако разнообразные детали выглядят не бессвязной мешаниной, а гармоничным сочетанием. Экшн, слэшер, боди-хоррор, джалло — такая гремучая смесь в руках менее талантливого режиссера стала бы ворохом плохо оформленных цитат из классики, но Ван умело меняет интонацию, превращая мистический хоррор в боевик — и обратно. Причем в центре внимания всегда остается лишь одна сюжетная линия, с главной героиней и ее пугающими видениями.
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Примечательно, что снято «Злое» хоть и с уважением к предшественникам, но без постмодернистских подмигиваний и игривого цитирования, вполне старомодно — в лучшем смысле этого слова. Ван никогда не был склонен к прямолинейным оммажам, хотя источники вдохновения любой поклонник жанра распознает без особого труда. Окрашенные в красный цвет кадры — будто из подзабытого фильма Дарио Ардженто
. Затертые VHS-записи — привет малобюджеткам 1980-х и 1990-х. Беспощадный убийца в черном плаще неуловимо напоминает призраков из японских ужасов, а любители трэш-хоррора наверняка оценят ключевой сюжетный поворот, словно позаимствованный из «Существа в корзине
» (1982) — главного фильма андеграундного Фрэнка Хененлоттера
.
Не менее важно, что для работы над столь значимым для себя проектом Ван собрал проверенную команду. Хотя сценарий писала дебютантка в полном метре Акела Купер
, ранее работавшая над сериалами, — сюжет придумали на троих: она, Ван и его жена Ингрид Бису
. Давно сотрудничающий с Ваном композитор Джозеф Бишара
(писал музыку для «Астрала» и «Заклятия») на этот раз сочинил не совсем типичный для себя саундтрек, в котором преобладают «металлические» оттенки. Но особенно впечатляет работа оператора Майкла Берджесса
, ранее снявшего триквелы «Аннабель
» и «Заклятия
», а также «Проклятие плачущей
» (2019). Именно благодаря эффектным разворотам камеры на 360 градусов сцены видений Мэдисон намертво западают в память. Благо Ван никогда не повторяется, даже используя один и тот же эффект дважды: каждое убийство отличается от предыдущего. Под конец, когда маньяк устраивает бойню в полицейском участке, каскад экшн-сцен не уступает хардкорному боевику. Снято все динамично, кроваво, но без применения раздражающей трясущейся камеры, не позволяющей понять, что, собственно, происходит. Ван уверенно дирижирует ансамблем профессионалов, не забывая поддерживать высокий темп событий и никогда не отвлекаясь на второстепенные детали. Заскучать на фильме будет сложно.
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«Злое» — еще и прекрасный пример того, как хороший режиссер способен синтезировать свой карьерный опыт. Ван, когда-то снимавший фильмы ужасов с крошечным бюджетом, а потом успешно перешедший в лигу блокбастеров, соединяет здесь голливудский лоск и жестокость инди-хоррора, то нагнетая саспенс и вбрасывая скримеры, то выдавая ураганные погони и поединки. Едва ли не единственным слабым местом фильма остаются блеклые персонажи — в том же «Астрале» или «Заклятии» — да даже в «Пиле»! — герои были заметно куда объемнее. Но слабость проработки Ван с лихвой компенсирует стилем и динамикой. «Злое», в конце концов, не психологический триллер о трудностях сепарации, а хоррор-микс, где важнее всего ритм и атмосфера. Иными словами, перед нами не только этапная для Вана работа, возвращающая его к жанровым корням, но и один из главных претендентов на звание хоррор-хита года. И, как это часто бывает у Вана, — потенциальный старт для новой франшизы. Но даже вне авторского контекста «Злое» работает как идеально отлаженный аттракцион в тщательно продуманной комнате страха.
«Злое
» в прокате с 9 сентября
.
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