Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Безумное кино для взрослых»: Румынское дилдо дидактики

Рецензии на фильмы >>
14 сентября 2021
В российский прокат выходит эффектная румынская картина, чье оригинальное название «Неудачный трах, или безумное порно» для российского проката упростили до «Безумное кино для взрослых», а откровенную открывающую сцену подвергли цензуре по требованию Минкульта. Режиссер Раду Жуде согласился добавить черные плашки, скрывающие наготу героини, чьи проблемы начались как раз из-за страха людей перед чужим телом. Дарья Тарасова рассказывает, что так возбудило героев фильма, фестивальную публику и Министерство.

«Безумное кино для взрослых»: Румынское дилдо дидактики

На кадрах домашнего видео — супруги Эми (Катя Паскариу) и Эуджен беспечно занимаются сексом. На ней — маска и парик, у него в руках — плетка и камера. От мастурбации и фингеринга до минета и позы сзади — кадры достаточно типичны, чтобы произвести впечатление на среднего пользователя PornHub. Кого они поразят, так это родителей, чьим детям Эми в школе преподает историю. После утечки видеозаписи в сеть ей предстоит собрание родительского комитета, где будут голосовать: нужно ли увольнять учительницу.

Сюжет «Неудачного траха...» — трагическая история, ставшая данностью и даже печальным архетипом в развитую интернет-эпоху. Стыд, физиологический аскетизм, пуританство и монашеские принципы — обязательные условия работы педагога по мнению почти любого родителя. Радикал и варвар Раду Жуде, конечно, превращает эту историю в фарс с элементами эксплотейшна и заунывной, но остроумной проповеди.

Гроб, гроб, Антихрист: 10 знаковых румынских фильмов последних лет

За открывающей сценой натуралистичного секса, после которой прокатчики едва ли рискнуть показывать фильм широкой публике, — розовый экран с цитатой из «Махабхараты» и заголовком «Скетч популярного фильма» под издевательски потешную и неуместную песенку Боби Лапуанта. После — триптих из метаний главной героини по Бухаресту в ожидании родительского собрания; самого собрания, больше похожего на сцену словесного линчевания (но не только); и словаря антипрогрессивной румынской действительности, энциклопедии восточноевропейской жизни по версии режиссера.

«Безумное кино для взрослых»: Румынское дилдо дидактики

В первой главе под названием «Улица с односторонним движением» униженная, но не оскорбленная слитым видео учительница бродит по румынской столице в замешательстве, заглядывая в пару магазинов и аптеку (перед встречей с разгневанными родителями неплохо бы выпить успокоительного). Город здесь выступает более пластичным и характерным персонажем. Монотонную какофонию отталкивающих бухарестских улиц то и дело нарушают ругательства прохожих, а одна из горожанок даже предлагает сделать ей кунилингус — намекая, что «мерзость» редко прячется за закрытыми дверями спален.

От Алконоста до вампиров и порно: 15 картин Берлинале, на которые стоит обратитт внимание

Одностороннее движение — оно в голове, и нарушает его не оказавшееся в сети откровенное видео женщины уважаемой профессии, а то, как просто его можно вывести из закоснелой системы ценностей, которой оно не то чтобы сильно противоречит. В доказательство Жуде приводит 31 смысловую иллюстрацию — на каждую букву румынской латиницы. «Короткий словарь анекдотов, знаков и диковин» колко бьет по принципиально беспринципному обществу. Для «Семьи» использованы кадры с мальчиком, чья спина покрыта синяками. Для «Минета» — факт, что это слово является первым по количеству запросов в онлайн-словарях в Румынии (следом идет «эмпатия»). Здесь же затем вспоминается анекдот о лучшем средстве вылечить больную правую руку у старого немца — нужно просто крикнуть «Зиг Хайль!» — и приводится «народная мудрость» о том, что избитым женам рекомендуется отложить звонок в полицию до утра, чтобы никого не разбудить. «Зубы», «Церковь», «Армия», «Порно», «История», «Уважение» — калейдоскоп понятий складывается из кадров, вступающих в резкий диссонанс с ироническими титрами о евреях, революции (Великой французской и народной румынской — как водится у авторов национальной новой волны, разумеется), с цитатами из Бабеля и поэта Эминеску и так далее. Без ехидного определения осталось разве что «Кино»: для его описания режиссер использует сравнение со щитом, который Афина дала Тесею для победы над Горгоной.

«Безумное кино для взрослых»: Румынское дилдо дидактики

Заключительная часть «Неудачного траха» — «Практика и недосказанность» — сюрреалистичный суд над Эми во дворике школы. В масках, с соблюдением социальной дистанции, толпа противников хоть и редеет, но атакует даже жестче. Героиня без лишней агрессии пытается донести до родителей довольно очевидную истину: личная жизнь — это личная жизнь, а сайты, где, несмотря на попытки удалить видео, можно увидеть учительницу на пике экстаза, вообще-то запрещены для несовершеннолетних, и не ясно, кто еще тут недоглядел. Это, конечно, не мешает консервативным родителям воспринять ситуацию по-своему: у них хоум-видео (после публичного просмотра!) превращается в «детское порно» (его же посмотрели дети!), Гитлер — в еврея, национальный поэт Эминеску — в девственного гения, который не мог опорочить язык описаниями физического (этот пункт Эми без усилий опровергает), секс — в грех (но только для учителей).

При всей дидактике фильма Жуде все же оставляет зрителя с нравственной дилеммой один на один, предлагая три концовки на выбор: консервативную, прогрессивную и супергеройскую — с чудотворным разящим дилдо. Абсурд финала компенсирует бойкую развязность пролога: порноподобные сцены как подтверждают, так на деле и опровергают гремящие в который раз восклицания о деградации румынского общества. Ну а навязываемое этим обществом костное мировоззрение застревает у него же буквально поперек горла.



«Безумное кино для взрослых» выходит в прокат 16 сентября.

версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Поиск по меткам
Берлинале-2021Дарья Тарасоварумыны
персоны
Раду ЖудеБоби Ляпуант
фильмы
Безумное кино для взрослых

фотографии >>
«Безумное кино для взрослых»: Румынское дилдо дидактики фотографии
«Безумное кино для взрослых»: Румынское дилдо дидактики фотографии
«Безумное кино для взрослых»: Румынское дилдо дидактики фотографии
«Безумное кино для взрослых»: Румынское дилдо дидактики фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Михаил Боровков
12 сентября ушёл из жизни актёр Михаил Боровков.
Александр Иваненко
9 сентября ушёл из жизни актёр Александр Иваненко.

День рождения >>

Наталья Акимова
Александр Аржиловский
Сергей Арцибашев
Олеся Власова
Сергей Дрейден
Николай Клямчук
Александр Михайлов (II)
Надежда Подъяпольская
Константин Юшкевич
Мартина Гедек
Ежи Зельник
Сэм Нилл
Кимберли Уильямс
Малгожата Хаевская
Пэт Хили
Джек Хокинз
все родившиеся 14 сентября >>

Афиша кино >>

Молчание ягнят
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 1990
Безумное кино для взрослых
сатира, комедия, драма
Румыния,Хорватия,Чехия,Люксембург, 2021
Узники страны призраков
боевик, комедия, триллер, фильм ужасов
США, Япония, 2021
Холостяк на свадьбе
комедия, экранизация
Франция, 2020
Всё о сексе
комедия
США, 2020
Крик. Кровавое посвящение
криминальный фильм, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Любовь, страх и ненависть
драма
Ирландия, Канада, 2020
Дюна
драма, нуар (черный фильм), приключения, экранизация
Великобритания, Венгрия, Канада, США, 2021
Литл Гром
вестерн, детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Германия, Франция, 2020
Маски для Николаса
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Мексика, 2020
Мотель «Нигде»
драма, комедия, музыкальный фильм, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Сюзанна Андлер
драма
Франция, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен