«Дюна»: Это коммунальная пустыня

В российский прокат выходит «Дюна» Дени Вильнева — два с половиной часа фантастической (во всех смыслах) красоты по роману Фрэнка Герберта. Режиссер «Прибытия» и нового «Бегущего по лезвию» обещал снять «Звездные войны» для взрослых — и не то чтобы сильно обманул. Получился задел на сай-фай-версию Нового завета с некоторыми обновлениями. Николай Корнацкий рассказывает, почему Тимоти Шаламе отказывается спасать человечество и нужно ли спасать очередного визионера от проклятия «Дюны».
Арракис — планета-пустыня. Атрейдесы же прилетели с планеты-океана, и сама линия горизонта нового дома — застывшая рябь дюн — пророчит им смерть. Ведь что есть песок, как не мертвая вода. И разве не ходячий мертвец тот, кто думает честно обыграть шулера. Герцог Лето Атрейдес (Оскар Айзек
) прекрасно понимает, что его назначение наместником Арракиса продиктовано какой-то политической интригой, но добровольно лезет в пустынную мышеловку и тащит за собой семью: сына Пола (Шаламе) и жену Джессику (Ребекка Фергюсон
). Да, де-юре она лишь наложница — вдруг придется с кем породниться? — но у них все по любви.
Смотреть онлайн: «Дюна» (1984)
Смотреть онлайн: «Прибытие»
Смотреть онлайн: «Бегущий по лезвию 2049»
И Пол Атрейдес рожден в любви — однако с умыслом. Герцогу нужен наследник. Вселенной — Мессия. Орден Бене Гессерит, к которому принадлежит леди Джессика, тысячелетиями готовит его приход, и не молитвой единой — как-никак, люди в будущем живут. Спасителя целенаправленно выводят, подбирая аристократам генетически подходящих наложниц. Многие мамы полагают, что их дети — лучше всех, но в случае Джессики это, похоже, правда. Пол видит вещие сны, владеет гипнозом, красив, умен, благороден — даже простой народ видит в нем Избранного. Но Пол не ищет власти, и уж точно не хочет жертвовать собой.
Звучит сложновато? Конечно — не зря же эпическая сага Герберта так долго и так успешно сопротивлялась экранизации. В 1970-е Алехандро Ходоровски
хотел превратить «Дюну» в многомиллионный психоделический трип, но проект закрыли еще на подготовительной стадии. В 1980-е Дэвид Линч
задумал фильм-сновидение
, а попал в кошмар любого автора: финальную версию резали по живому без его участия. Дени Вильнев поступил благоразумно: располовинил книгу на две серии (сиквел уже в планах), немного упростил и вроде бы снял проклятье. Тем более, что материал оказался вполне конгениален режиссерскому стилю: не трип и не сон, скорее транс.
Репликант-хамелеон: как менялся стиль Дени Вильнева
Интервью с режиссером о живописи и комиксах
Если подумать, Вильнева ведь любят и ругают за одно и то же: многозначительность, чрезмерность, холодное эстетство. Динамики характеров нет или почти нет, важные для сюжета сцены не отличишь от второстепенных — длятся они одинаково, музыка как поднимает ввысь на начальных титрах, так и несет до финальных. Каждый (!) кадр нарочито красив — с таким тщанием обычно делают рекламные ролики люксовых брендов, поэтому первые минуты невольно ждешь, что вот-вот появится титр Cartier. В некоторых фильмах такая манера более уместна, в иных — менее, но, стоит признать, «Дюне» она очень даже к лицу (хотя и утомляет к третьему часу).
Магистральная тема Вильнева как режиссера — принятие собственной судьбы, и мир Фрэнка Герберта — идеальный полигон для испытаний такого рода. Музыкальная шкатулка из мультфильма Валерия Угарова
в межгалактическом масштабе: что бы там ни воображал о себе отдельный молоточек, каждый в итоге делает то, что требует механизм. Поэтому и в характерах, и в сюжетных арках особенной надобности нет, да и сильного эмоционального отклика не предполагается: просто смотрите, как красиво вертятся эти шестеренки. Да, Пол Атрейдес пока выбивается из ритма, но впереди глава вторая. «Принятие неизбежного».
Сверху постучали: рецензия на «Прибытие»
Назад в будущее: рецензия на «Бегущего по лезвию 2049»
Если же искать к чему докопаться — то это все-таки Тимоти Шаламе, слишком хилый и затравленный для пророка-воина. Но странным образом — именно этот мискаст и пробуждает самые сильные чувства за два с половиной часа. Чудовищный пресс ответственности очевиден: что у актера, что у его героя. Вокруг Пола вертится вселенная «Дюны», вокруг Шаламе — $150-миллионная махина фильма. И искренне жаль отнюдь не Атрейдеса, а артиста, которому дали играть не свою роль. С другой стороны, не будь его и Зендаи
в кадре, не факт, что кино вообще бы запустили. Никакая студия не рискнет сделать «Звездные войны» только для и про взрослых. Даже с Вильневым.
«Дюна» в прокате с 17 сентября
.
обсуждение >>