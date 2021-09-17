Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Дюна»: Это коммунальная пустыня

Рецензии на фильмы >>
17 сентября 2021
В российский прокат выходит «Дюна» Дени Вильнева — два с половиной часа фантастической (во всех смыслах) красоты по роману Фрэнка Герберта. Режиссер «Прибытия» и нового «Бегущего по лезвию» обещал снять «Звездные войны» для взрослых — и не то чтобы сильно обманул. Получился задел на сай-фай-версию Нового завета с некоторыми обновлениями. Николай Корнацкий рассказывает, почему Тимоти Шаламе отказывается спасать человечество и нужно ли спасать очередного визионера от проклятия «Дюны».

«Дюна»: Это коммунальная пустыня

Арракис — планета-пустыня. Атрейдесы же прилетели с планеты-океана, и сама линия горизонта нового дома — застывшая рябь дюн — пророчит им смерть. Ведь что есть песок, как не мертвая вода. И разве не ходячий мертвец тот, кто думает честно обыграть шулера. Герцог Лето Атрейдес (Оскар Айзек) прекрасно понимает, что его назначение наместником Арракиса продиктовано какой-то политической интригой, но добровольно лезет в пустынную мышеловку и тащит за собой семью: сына Пола (Шаламе) и жену Джессику (Ребекка Фергюсон). Да, де-юре она лишь наложница — вдруг придется с кем породниться? — но у них все по любви.

Смотреть онлайн: «Дюна» (1984)
Смотреть онлайн: «Прибытие»
Смотреть онлайн: «Бегущий по лезвию 2049»

И Пол Атрейдес рожден в любви — однако с умыслом. Герцогу нужен наследник. Вселенной — Мессия. Орден Бене Гессерит, к которому принадлежит леди Джессика, тысячелетиями готовит его приход, и не молитвой единой — как-никак, люди в будущем живут. Спасителя целенаправленно выводят, подбирая аристократам генетически подходящих наложниц. Многие мамы полагают, что их дети — лучше всех, но в случае Джессики это, похоже, правда. Пол видит вещие сны, владеет гипнозом, красив, умен, благороден — даже простой народ видит в нем Избранного. Но Пол не ищет власти, и уж точно не хочет жертвовать собой.

«Дюна»: Это коммунальная пустыня

Звучит сложновато? Конечно — не зря же эпическая сага Герберта так долго и так успешно сопротивлялась экранизации. В 1970-е Алехандро Ходоровски хотел превратить «Дюну» в многомиллионный психоделический трип, но проект закрыли еще на подготовительной стадии. В 1980-е Дэвид Линч задумал фильм-сновидение, а попал в кошмар любого автора: финальную версию резали по живому без его участия. Дени Вильнев поступил благоразумно: располовинил книгу на две серии (сиквел уже в планах), немного упростил и вроде бы снял проклятье. Тем более, что материал оказался вполне конгениален режиссерскому стилю: не трип и не сон, скорее транс.

Репликант-хамелеон: как менялся стиль Дени Вильнева
Интервью с режиссером о живописи и комиксах

Если подумать, Вильнева ведь любят и ругают за одно и то же: многозначительность, чрезмерность, холодное эстетство. Динамики характеров нет или почти нет, важные для сюжета сцены не отличишь от второстепенных — длятся они одинаково, музыка как поднимает ввысь на начальных титрах, так и несет до финальных. Каждый (!) кадр нарочито красив — с таким тщанием обычно делают рекламные ролики люксовых брендов, поэтому первые минуты невольно ждешь, что вот-вот появится титр Cartier. В некоторых фильмах такая манера более уместна, в иных — менее, но, стоит признать, «Дюне» она очень даже к лицу (хотя и утомляет к третьему часу).

«Дюна»: Это коммунальная пустыня

Магистральная тема Вильнева как режиссера — принятие собственной судьбы, и мир Фрэнка Герберта — идеальный полигон для испытаний такого рода. Музыкальная шкатулка из мультфильма Валерия Угарова в межгалактическом масштабе: что бы там ни воображал о себе отдельный молоточек, каждый в итоге делает то, что требует механизм. Поэтому и в характерах, и в сюжетных арках особенной надобности нет, да и сильного эмоционального отклика не предполагается: просто смотрите, как красиво вертятся эти шестеренки. Да, Пол Атрейдес пока выбивается из ритма, но впереди глава вторая. «Принятие неизбежного».

Сверху постучали: рецензия на «Прибытие»
Назад в будущее: рецензия на «Бегущего по лезвию 2049»

Если же искать к чему докопаться — то это все-таки Тимоти Шаламе, слишком хилый и затравленный для пророка-воина. Но странным образом — именно этот мискаст и пробуждает самые сильные чувства за два с половиной часа. Чудовищный пресс ответственности очевиден: что у актера, что у его героя. Вокруг Пола вертится вселенная «Дюны», вокруг Шаламе — $150-миллионная махина фильма. И искренне жаль отнюдь не Атрейдеса, а артиста, которому дали играть не свою роль. С другой стороны, не будь его и Зендаи в кадре, не факт, что кино вообще бы запустили. Никакая студия не рискнет сделать «Звездные войны» только для и про взрослых. Даже с Вильневым.

«Дюна» в прокате с 17 сентября.


версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Елена Квитховна (Москва)   17.09.2021 - 09:01
Такой звездный состав - невероятно! Тимати Шаламе полюбился мне еще со времен "Маленьких женщин" - чудо, а не актер. А Зендая вообще как всегда прекрасна читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Поиск по меткам
Научная фантастикаНиколай КорнацкийЭкранизация
персоны
Оскар АйзекДени ВильнёвЗендаяДэвид ЛинчВалерий УгаровРебекка ФергюсонАлехандро Ходоровски Прулья́нскиТимоти Шаламе
фильмы
Бегущий по лезвию 2049ДюнаДюнаЗвёздные войны, эпизод IV: Новая надеждаПрибытие

фотографии >>
«Дюна»: Это коммунальная пустыня фотографии
«Дюна»: Это коммунальная пустыня фотографии
«Дюна»: Это коммунальная пустыня фотографии
«Дюна»: Это коммунальная пустыня фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

День рождения >>

Евгений Антропов
Наталья Гребёнкина
Георге Грыу
Мария Казначеева
Янина Лисовская
Георгий Менглет
Владимир Меньшов
Дмитрий Мухин
Ольга Олексий
Фёдор Стуков
Энн Бэнкрофт
Дениз Грей
Родди Макдауэлл
Жизель Паскаль
Кассандра Питерсон
Джон Риттер
Анна Цесляк
все родившиеся 17 сентября >>

Афиша кино >>

Молчание ягнят
детектив, криминальный фильм, триллер
США, 1990
Безумное кино для взрослых
сатира, комедия, драма
Румыния,Хорватия,Чехия,Люксембург, 2021
Узники страны призраков
боевик, комедия, триллер, фильм ужасов
США, Япония, 2021
Холостяк на свадьбе
комедия, экранизация
Франция, 2020
Всё о сексе
комедия
США, 2020
Крик. Кровавое посвящение
криминальный фильм, мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Любовь, страх и ненависть
драма
Ирландия, Канада, 2020
Дюна
драма, нуар (черный фильм), приключения, экранизация
Великобритания, Венгрия, Канада, США, 2021
Литл Гром
вестерн, детский фильм, приключения, семейное кино
Бельгия, Германия, Франция, 2020
Маски для Николаса
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Мексика, 2020
Мотель «Нигде»
драма, комедия, музыкальный фильм, триллер, фильм ужасов
США, 2020
Сюзанна Андлер
драма
Франция, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен