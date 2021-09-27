Если у вас нету дома: «Общага» — экранизация мрачного романа Алексея Иванова

Получивший на «Кинотавре» приз за лучший деюбют фильм «Общага», снятый по книге Алексея Иванова, сразу после фестиваля вышел в онлайн-прокат на трех стриминговых платформах. Екатерина Визгалова считает, что первая режиссерская работа Романа Васьянова, российского и голливудского оператора, постановщика «Стиляг» и «Отряда самоубийц» — лучшая экранизация писателя.
фото: кадр из фильма "Общага"
1984 год. Пятеро студентов из свердловского ВУЗа — три парня и две девушки — живут в общежитии в дружбе и согласии, деля с друг другом заботы, печали и последнюю сигарету. Света (Марина Васильева) и Нелли (Ирина Старшенбаум) постоянно тусят в комнате своих парней – Вани (Никита Ефремов) и Игоря (Илья Маланин), к которым год назад подселили первокурсника Забелина (Геннадий Вырыпаев) с другого факультета. Забелу нежно опекает вся четверка, потому что он не такой как все — чистый, тихий, не от мира сего, не умеет договариваться, как Игорь, не пьет запоем, как Ваня. Но однажды рано утром он становится свидетелем самоубийства тихой девушки, про которую все знали только то, что к ней ходит муж комендантши Ренат. Даже не просто свидетелем, а соучастником, потому что девушка прыгнула с крыши, дверь на которую забыл закрыть Забела. Это событие переворачивает жизнь всей пятерки друзей, а их отношения — дружба, любовь, преданность друг другу — постепенно превращаются в пепел.
Мрачный роман Алексея Иванова «Общага-на-крови» о полной безнадеге жизни студентов свердловского ВУЗа был издан в 2006 году, хотя написан на 14 лет раньше и считается первым большим произведением писателя. Книгу ругали — за невообразимо сложные высокопарные диалоги, дескать, не могут студенты все время меж собой так разговаривать, за витьеватость описаний, за надоевший антураж грязного, голодного безвременья, наконец, за слабый, предсказуемый финал, не оставляющий света. Роман Васьянов, выбравший произведение для режиссерского дебюта, и его группа авторов все недостатки учли и историю переписали, конкретизировав в сценарии время действия, изменив диалоги, и даже придумав другой финал.
фото: кадр из фильма "Общага"
Историю поместили в середину 80-х, что дало возможность не только прописать в сценарии советско-комсомольские нравы и густую атмосферу тоталитаризма, а еще провернуть небольшой лингвистический фокус — без потери смысла и выразительности речи растворить нецензурную лексику, потому что в нашей коллективной памяти комсомольцы не матерятся. Образ же одновременно большого и тесного нищего общежития, с низкими потолками, мрачными синими стенами, в котором тебе ничего не принадлежит, а человек ценится меньше, чем шкаф или матрас, начал работать в картине в том числе на деконструкцию советского мифа, как аргумент против ностальгического отношения к СССР, хотя сам режиссер уверяет, что об этом не думал, а ставил древнегреческую трагедию на все времена. Тем не менее, аналогия напрашивается: в созданном мире на все нужно разрешение, а вступающий с системой в конфликт становится изгоем, нелегалом. Каждый выживает, как умеет, и почти невозможно не потерять самоуважения, а без него ты готов на подлость, предательства, и ничего не остается, как глушить чувство вины и собственной ничтожности водкой, как Иван, или искать оправдания в том, что ты преступаешь грань ради общего блага, как Игорь. Так ведь все живут, ты ничем не хуже других.
От вида синих стен в холодном свете сгущается ощущение тревоги, неуверенности в себе и клаустрофобии. Действие практически не выходит из стен общежития, даже крыша, на которой герои имеют возможность увидеть небо и город, остается за кадром, и выход на воздух происходит только в снах Забелы. Ему снится море, на котором он прежде никогда не был. Образ, конечно, расхожий, но вполне рабочий.
фото: кадр из фильма "Общага"
Цельность фильму придает и замечательный, очень слаженный актерский ансамбль (поклон и лавры кастинг-директору Владимиру Голову), последний раз мы видели таких убедительных советских студентов в «Перевале Дятлова». «Общага» хоть и «анти-перевал», показывает не типажи, а до мелочей проработанные характеры. Казалось бы — известные артисты, но двухчасовое соседство с ними по ходу просмотра чревато сильными потрясениями, и ни одного не отлепить мысленно от их героев – несчастных, жалких, страшных. Каждый страшен по-своему, и страшны все вместе. Особенно пробирает от роли Никиты Ефремова, его герой Ваня, отчасти списанный с Башлачева, днем отличный товарищ, гражданин и поэт, ночью — конченный запойный алкоголик, который даже если вчера решил завязать, сегодня будет пить с еще большим энтузиазмом.
Женские образы по сравнению с книгой стали более сложными, и актрисы отлично воплотили их на экране. Среди них заметно выделяется Юлия Ауг, в глазах ее свирепой комендантши Ботовой лишь ненависть к себе и другим, но иной жизни она не знает и не хочет знать. Она здесь императрица, в этой общаге, со своей свитой и фаворитами. Хочет — будет карать, хочет – помилует, только прощение надо заслужить лояльностью.
фото: кадр из фильма "Общага"
Замечательно, что в актерской труппе нашлось место и новым лицам. Отморозка Рената, насилующего девушек в общаге, сыграл Александр Кудренко, и даже сложно оценивать его исполнение, — как не скажешь про игру Полуяна в «Грузе 200» слова «прекрасно» или «хорошо», а только «очень страшно». Сын Ивана Вырыпаева Геннадий, сыгравший Забелу, – блестящая находка каста, его герой идеалист, в каком-то роде советский князь Мышкин, он самый слабый и одновременно самый сильный, единственный человек в этом замкнутом мире, для которого правда важнее жизни.
Если что и будут предъявлять «Общаге», так это верность традициям «Левиафана» и «Дурака». Фильм Васьянова (в жизни он, кстати, удивительно жизнерадостный и веселый человек) действительно выглядит как запоздалый спинофф к фильму Юрия Быкова. Там герой Артема Быстрова совершал отчаянные попытки спасти людей в разваливающемся доме, здесь мы цепенеем от того, по каким законам в этом доме живут. И в той, и в этой картине герой в финале оказывается жертвой существующих законов. Правда, если уж сравнивать с «Грузом 200» или «Дураком», в «Общаге» все-таки «горит свет».
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