«Бондарчук.Battle»: Ставь лайк — если мир, ретвит — если война

В российский прокат выходит документальный фильм «Бондарчук.Battle» — попытка познакомить современную аудиторию с одной из самых больших фигур советского кино. Кирилл Горячок размышляет, почему визуальный эксперимент не справился с, безусловно, непростой задачей.
В 2020 году исполнилось 100 лет со дня рождения режиссера Сергея Бондарчука
— масштабной и сложной фигуры, значимой в истории как отечественного, так и мирового кино. Традиционный документальный фильм о нем снять не так уж просто: жизнь он прожил насыщенную — прославился при Сталине, получил «Оскар» на закате Оттепели, а окончил жизнь и карьеру в годы Перестройки — в совсем другой стране. Несмотря на всенародную любовь, Бондарчук остается режиссером до конца не понятым, этаким героем из мифов. Он сочетал в себе несочетаемые качества и соединял своими мощными руками целые страны, идеологии, исторические эпохи. Как это уместишь в один документально-биографический фильм?
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Федор Бондарчук
решил найти новый, современный язык, который позволил бы молодому поколению приблизиться к пониманию творчества и личности его отца. Эту непростую задачу он доверил режиссеру Илье Белову
и сценаристу Антону Желнову
, снявшим фильмы о писателях Владимире Сорокине
(«Сорокин трип
») и Иосифе Бродском
(«Бродский не поэт
») в своеобразной стилистике Youtube-роликов: с клиповым монтажом, спецэффектами и анимацией. Однако их язык оказался совершенно несовместим с Бондарчуком и его эстетикой: «Бондарчук.Battle» не только не приближает к пониманию творчества этого человека, но, наоборот, как будто отдаляет от него современность.
Конечно, в глазах поколений, выросших после развала СССР, Сергей Бондарчук известен прежде всего «Войной и миром
» (1965-1967). Подробная и верная духу экранизация одноименного романа Льва Толстого
в школьные годы многим служила «кратким пересказом» книги для подготовки к уроку литературы. Кроме того, это был первый отечественный «Оскар» за художественный фильм, а сравнительно недавний британский мини-сериал
по мотивам главного русского романа возобновила интерес не только к Толстому, но и к советской постановке.
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Белов и Желнов играют на этом и не спешат рассказать о герое что-то сильно новое. Все внимание они акцентирует на «Войне и мире» — и совсем немножко на его условном сиквеле «Ватерлоо
» (1970). Кажется, будто вне Наполеона и исторических реконструкций режиссера не существовало, не было никаких «Они сражались за Родину
» (1975), «Степь
» (1977), «Красные колокола
» (1982), «Борис Годунов
» (1986) и «Тихий дон
» (1992/2006).
Структура «Бондарчук.Battle» производит сумбурное впечатление: смысловой связки между сценами из фильмов и фактами почти нет, они скачут один за другим, прерываясь порой пространными комментариями киноведов, специалистов, родных и коллег режиссера. Авторы из кожи вон лезут, чтобы их фильм не казался иллюстрацией страницы в Википедии. Но им страшно не хватает концепции и смыслового стержня. Можно сколько угодно экспериментировать с формой (впрочем, «Бондарчук.Battle» не назовешь формально интересным, несмотря на некоторые более-менее удачные монтажные склейки), но Илье Белову и Антону Желнову решительно нечего сказать о Сергее Бондарчуке. Новый язык, при помощи которого, как надеялись создатели, они наведут мосты между поколениями, должен подразумевать прежде всего новую оценку, интерпретацию. В «Бондарчук.Battle» ничего этого, к сожалению, нет.
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Но кем же тогда в фильме предстает автор «Войны и мира»? Конечно, личностью неординарной, одержимым своим делом художником. И главное – очень несоветским. Создатели упрямо вписывают Бондарчука в международный контекст, сравнивают его с Кубриком
и Копполой
, изображают его этаким человеком мира. В фильме участвует множество иностранцев (в частности — съемочная группа британского сериала «Война и мир
»), и все они, конечно, с пиететом и восхищением говорят о Бондарчуке. Белов и Желнов вообще избегают в фильме сложных и полемических мест в биографии героя. И на вопрос, почему режиссер, обладавший огромным влиянием на родине, так рвался за границу — фильм ответить не способен. И между кем в итоге разворачивался этот самый «Battle» — не понятно.
А ведь трагедия Сергея Бондарчука и заключалась в этом поиске себя на стыке различных культур. Никита Михалков
в фильме справедливо замечает, что режиссер не выжил бы на Западе, не тот темперамент. Но столь же трудно ему было существовать и в советской системе. С этим и связан был его постоянный побег в «историю», в экранизацию. «Я сейчас с вами разговариваю, отвечаю на ваши вопросы, но внутри меня происходит совсем другая работа, я совсем в другом месте», — говорит Бондарчук в одном из поздних интервью. Этот эскапизм, неудовлетворенность собой и окружающим миром, постоянно вынуждали режиссера искать подлинный героизм и нравственность в кино. И страшно жаль, что «Бондарчук.Battle» избегает разговора о таких вещах, о подлинном Бондарчуке, но уходит в дебри мифов, рисует его «Великим мастером», разговор о котором как будто давно окончен. Но на самом деле он еще не начинался.
«Бондарчук.Battle» в прокате с 30 сентября.
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