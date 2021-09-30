«Бестселлер»: Книжки для взрослых

В российский прокат 30 сентября вышел режиссерский дебют канадской актрисы Лины Росслер «Бестселлер» – ироничный и трогательный разговор о разнице поколений с Майклом Кейном, сыгравшим, пожалуй, одну из лучших своих ролей, и никоим образом от него не отстающей Обри Плазой.
фото: Пресс-служба компании MEGOGO
Издательский бизнес Люси Стенбридж (Плаза), доставшейся ей по наследству от отца, чьим идеалам она хотела соответствовать всю жизнь, на грани банкротства. Новые книжки молодых дарований, которые «косят под "Гарри Поттера", но не дотягивают даже до "Сумерек"», практически не продаются. Ни них пишут саркастичные рецензии в Times, где предлагают отправлять эти книги в тюрьмы в качестве наказания — хотя кто читает эти газеты, и снимают злые влоги для YouTube — тут уж зрителей, но не читателей, очевидно, больше. Стенбридж вместе со своей неунывающей помощницей (Эллен Вонг), как свойственно современным сильным и решительным женщинам, сдаваться не собираются – к тому же на издательство в принципе есть только один покупатель, неприятный бывший Люси. Не в его же руки отдавать в конце концов бизнес, когда-то с такой любовью выстроенный отцом.
Ревизия старых авторских контрактов подкидывает сюрприз – оказывается, с незапамятных времен популярный некогда писатель Харрис Шоу, прославившийся, впрочем, единственным романом, должен издательству как минимум еще одну книгу. И если он еще не умер – а про Шоу не было слышно давно — то почему бы не воскресить эту легенду американской литературы. К тому же контракт предполагает большой литературный тур по городам и весям – пусть ради этого новую книгу автора и придется издать без какой-либо редактуры.
фото: Пресс-служба компании MEGOGO
Харрис Шоу (Майкл Кейн) – живее всех живых. Только не любит людей, как и писанину, более-менее симпатичны Шоу – кот и виски, скрашивающие его серые одинокие будни. Отчаянных бизнесвумен, проигнорировавших все объявления «Проваливайте», которыми увешаны входные двери дома, старик встречает с ружьем и клюкой. Возвращаться в мир большой литературы и уж тем более как-то спасать издательство Стенбриджей престарелый писатель, сексист и циник, не намерен. Но капитализм беспощаден – аванс за вторую книгу давно закончился, родной дом, единственное убежище Шоу, где он скрывается от каких-либо примет XXI века, вот-вот пуйдет с молотка, да и активные молодые женщины уж очень настойчивы. Времена изменились, с чем Шоу смириться, кажется, особенно тяжело. Но «Будущее – только за взрослыми». Именно с романом под таким названием Шоу и Люси отправляются в литературный тур.
«Бестселлер» – кино вовсе не об изнанке писательской славы, не комедия о творческом кризисе, хотя все составляющие для этого имеются. Ироничные диалоги о канувшей в лету большой литературе, замененной соцсетями, смятые листы бумаги с напечатанной на них одной, естественно, банальной, строчкой, и, конечно, харизматичный писатель с обязательной бутылкой виски и постоянными комментариями о том, что все вокруг, в том числе и в написанной им книге, полная чушь.
фото: Пресс-служба компании MEGOGO
Литературоцентричный дуэт Обри Плазы и Майкла Кейна виртуозно выходит за рамки этого формата. В «Бестселлере» есть и непростой разговор о разнице поколений, которая на проверку оказывается не такой уж и важной, о семье, причем как в контексте отношений родителей и детей, так и супругов, о потерях, с которыми обязательно сталкивается каждый, и о прощении – себя и других. О будущем, которым могут грезить все, и о прошлом с его ошибками, принять которое и впрямь могут только взрослые. Причем вне зависимости от возраста.
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