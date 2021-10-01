«Веном 2»: Хорошее тело Броком не назовут

В прокате идет «Веном 2» с Томом Харди — новые приключений врага Человека-паука, который оброс зрительской любовью назло разгромной критике. В сиквеле появляется Вуди Харрельсон, который превратится в суперзлодея Карнажа, а франшиза окончательно делает ставку на абсурдистский юмор. Почему эти 90 минут интересны только сценой после титров, рассказывает Иван Иванов.
Прошел год, как в журналисте Эдди Броке (Харди) поселился черный симбиот с другой планеты. Бывшая невеста (Мишель Уильямс
) живет с другим, репортерская работа валится мимо первых полос, а тут еще и мешается Веном: то читает на ухо мантры о супергеройстве, то мечтает уйти в загул и начать есть людей. Впрочем, снимать не самую дешевую квартиру Эдди это не мешает. Карьеру Брока спасает свалившаяся на голову сенсация: осужденный на смертную казнь маньяк Клетус Кэссиди (Харрельсон), решает уйти на высокой ноте — и дать Броку предсмертное интервью. В обмен на эксклюзив он просит опубликовать заодно стихи собственного сочинения — как выяснится позднее, это весточка возлюбленной-мутантке Фрэнсис (Наоми Харрис
), с которой его когда-то разлучили. Брок пишет под диктовку, заодно запоминая рисунки на стене, — чтобы потом разгадать местонахождение жертв Кэссиди. Его карьера тут же идет на взлет, а сам он приобретает новых врагов: Клетуса (чью казнь переносят) и полицейских, работу которых он вообще-то сделал. Для того, чтобы запустить сюжет, маньяку лишь остается случайно подхватить частичку симбиота.
Читать
Сам себе солитер: рецензия на фильм «Веном
Режиссер «Венома
» (2018) Рубен Фляйшер
, успевший отметиться «Добро пожаловать в Zомбилэнд
» (2009) и «Охотниками на ганстеров
» (2013), при работе над первым фильмом исполнял смертельный номер. Он постарался создать такого киномутанта, в котором уживались бы ненасильственный рейтинг PG-13 и история одного из самых кровавых героев комиксов. Симбиоз произвел двойственное впечатление: критики остались неудовлетворены грубым сценарием и комедийной интонацией, а неожиданно большая фанбаза радостно предложила смотреть фильм как броманс или гей-драму о двух неудачниках — взрослом оболтусе Эдди и жертве космического кибербуллинга Веноме, который не хочет покидать Землю, потому что дома ему не рады. Так «Веном» неожиданно вписался в категорию кэмпа по Сьюзен Зонтаг
: наиболее смешными в фильме оказались те моменты, когда он старался быть серьезным.
Соответственно, перед Энди Серкисом
, которому делегировали снимать сиквел, уже не стояло такой дилеммы. От него требовалось сохранить элементы, ставшие залогом зрительской любви, и привнести свой опыт по дрессуре цифровых тварей (артист не только играл Голлума
и Кинг-Конга
, но и снял «Маугли
»). Несмотря на то, что это третий его режиссерский проект, Серкис все еще лучше себя чувствует в кадре, чем возле камеры: в вымученной попытке выпарить из оригинала самое ценное, он фокусируется исключительно на абсурде. Никакого псевдо-хоррора или мрачного пафоса — только вымученные паузы для смеха после резко повысившегося количества острот. Осознанно или нет, фильм окончательно мутировал (деградировал?) в супергероику нулевых, к которой современный зритель либо беспощаден, либо, наоборот, снисходителен. Вероятно, поэтому «Веном 2» изобилует эстетическими находками сомнительной пользы — вроде готических гитарных запилов в саундтреке или анимационных вставок-пересказов, — а хронометраж в полтора часа напоминает о последнем лаконичном блокбастере — второй «Фантастической четверке
» 2007 года.
Смотреть онлайн: «Веном»
Смотреть онлайн: «Добро пожаловать в Zомбилэнд»
Смотреть онлайн: «Охотник на гангстеров»
Сюжетный спринт неизменно ведет к стяжкам: например, остается загадкой, почему Кэссиди избрал для исповеди именно неудачника Брока — даром что супергероика вообще стоит на условностях, подпираемых сценами после титров. Преступник толкает речь в духе леджеровского Джокера
, что они с Броком похожи: обоих сформировали трудное детство и отношения с отцом. Откуда он это знает и как на это отреагирует Брок, объяснять некогда — время и так поджимает. Эдди все такой же комичный персонаж, эдакий ребенок в теле взрослого (man-child), которому либо систематически не везет, либо, как в классическом наблюдении про Индиану Джонса
, ему и делать ничего не надо. Его практически несут по сюжету на руках другие герои — даже журналистский прорыв за него совершает Веном. Харди остается лишь дурачиться в кадре и шутить с американским акцентом. Что до злодеев, которых тут набирается два с половиной (Клетус-Карнаж плюс «милая» Фрэнсис), на них времени не остается. Карнаж — злодей с постера и, в общем-то, важный для мифологии Спайдермена персонаж, появляется буквально из ниоткуда (и пропадает, кстати, так же). Тут стоит снова упомянуть Джокера, но уже в исполнении Джареда Лето
, чью малобюджетную версию напоминает Клетус Кэссиди. Он тоже экспрессивно говорит и вырвиглазно одевается. Остается надеяться, что по крайней мере за кадром Харрельсону с Харрис было весело играть злых-презлых Бонни и Клайда.
Достаточно красноречиво, что в фильме о двух кровожадных убийцах даже титульному персонажу Веному не позволяют полакомиться человеческой головой — и тащить всю конструкцию фильма ему приходится практически на пустой желудок. Остальное — пожалуйста, только — за кадром. Так хищный оскал, которого ждали еще от первого фильма, окончательно превращается в беззубую ухмылку. Редкие проблески комичного — можно записать на счет той самой эстетики кэмпа, а самой показательной сценой оказывается десятиминутный перешеек, когда фильм становится драмой о расставании. В ней беспощадный, но неприкаянный убийца Веном попадет на костюмированную вечеринку, напьется, обзаведется неоновыми бусами и толкнет со сцены пацифистский мотивационный спич. И, конечно, уронит микрофон на прощание.
Но если в фильме толпа проводит его со сцены аплодисментами, то зрители в зале скорее нервно хихикнут. Некоторые из них, возможно, и вовсе придут смотреть не полуторачасовое интро, а сцену после титров. Только у нее и есть шанс войти в анналы — в качестве иллюстрации к главе о студийных войнах за авторские права.
«Веном 2» в прокате с 30 сентября
.
обсуждение >>