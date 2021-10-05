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«Не время умирать»: Деды воевали

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5 октября 2021
Нового «Джеймса Бонда» с удивительно подходящим к ситуации названием «Не время умирать» ждали давно. Масштабный фильм, где после долгих уговоров агента 007 вновь сыграл Дэниел Крэйг, чью чашу терпения, а заодно и контракт всего на четырех Бондов, переполнил еще в 2015 году «007: Спектр», стал одной из главных жертв коронавирусных подвижек релизов по всему миру. На заоблачные суммы стримингов продюсеры во главе с наследницей империи Барбарой Брокколи не соглашались и все ждали, когда же в кинотеатрах наконец настанет «Не время умирать». Увы, уставший Крэйг существенно сдал за все это время ожидания. Как и сценарий этого — как минимум его — последнего «Бонда», отсылающий, кстати, именно что к «Спектру». «Лебединая песня» агента 007 готовилась к выходу слишком долго. И этот тот случай, когда она не опередила, а, напротив, застопорила и без того, кажется, зажатое на репите пандемии время.

«Не время умирать»: Деды воевали

Порядком изможденный не только ранениями (кто только не пытался убить агента), но и возрастом Бонд, вышедший в отставку, проводит отпуск со своей женой Мадлен (Леа Сейду) в Италии, где посещает, в том числе, и могилу своей бывшей возлюбленной Веспер Линд (на надгробии — фото Евы Грин). Минута скорби вкупе с чаяниями будущей спокойной семейной жизни омрачаются взрывом, устроенном членами «Спектра». Вечно всем недовольный и никому не верящий Бонд подозревает во всем Мадлен, у которой было тяжелое детство, сопоставимое разве что с судьбой героини российского фильма «Лед», пусть и помноженное на большую, как следует из жанра шпионского триллера, криминальную составляющую. Несущая бремя семейной трагедии Мадлен то и дело видит эти ледовые кошмары, а давно уставший от предателей и шпионов Бонд — взрывы и одноглазых приспешников «Спектра», которые уверены, что герою Крэйга реально пора бы умереть еще по истечению того самого контракта. Но нет, большой кинобизнес, как и агентурная деятельность МИ-6, просто так не сдаются — любой может найти компромисс.

«Не время умирать»: Деды воевали

Спустя пять лет (по сюжету «Не время умирать») Бонд все еще в отставке, но не в завязке. Суровые порции мартини с водкой — смешать, но не взбалтывать — идут на ура в отпуске на Ямайке. Только Бонду просто так не скрыться. По душу бывшего 007 придут и друзья из ЦРУ, и новая 007 (Лашана Линч), представляющая британскую разведку. Без Джеймса никто не может поймать сначала обладающего славянской фамилией врача, похитившего из лаборатории секретный вирус, а потом и, конечно, главного злодея (не секрет, что это Рами Малек), по каким-то своим личным причинам желающего уничтожить не только «Спектр» во главе с сидящим в тюрьме Оберхаузером (Кристоф Вальц возвращается, да), но по возможности еще и большую часть населения планеты.

Работа над этим — 25-м по счету — фильмом «Бондианы» тоже складывалась нелегко. Помимо уже упомянутого и довольно очевидного, особенно теперь, когда фильм уже вышел, нежелания Крэйга сниматься в главной роли, была и чехарда с режиссерами. Поначалу, вроде бы, фильм должен был снимать автор «На игле» и «Миллионера из трущоб» Дэнни Бойл, но он не сошелся характерами ни с Крэйгом, ни с продюсерами. Наверняка, оказался слишком бодрым в своем видении завершения как минимум этой главы популярной франшизы. В итоге режиссерское кресло занял постановщик «Настоящего детектива» Кэри Фукунага, на которого и впрямь возлагались большие надежды. Но им в итоге, как и желаниям Бонда провести спокойную отпускную пенсию, не удалось сбыться. Единственное, где проявляет свое мастерство Фукунага — это в дизайне мрачно культивируемого злодеем острова, «где-то между Россией и Японией», но даже его устройство, в фильме решенное лишь несколькими общими кадрами, выглядит гораздо интереснее там же происходящей финальной схватки Бонда и злодея.

«Не время умирать»: Деды воевали

«Не время умирать» вообще собирает все существующие клише этой долгоиграющей шпионской франшизы, на протяжении десятилетий подпитываемой новыми, пусть и спорными, силами (как было с тем же Крэйгом в «Казино «Рояль»). Но, кажется, ни один из предыдущих фильмов, прощающихся с тем или иным исполнителем культовой роли Бонда, не был настолько уныл, как этот. Если первую часть еще хоть как-то спасают придуманные даже для этой «крэйговской» «бондианы» приемы Сэма Мендеса, честно отработавшего от «Казино Рояль» до «Спектра», вкупе с легкими шуточками про возраст и алкоголь призванной на спасение франшизы Фиби Уоллер-Бридж, то вторая половина просто утопает в мелодраматичных слезах и пустых диалогах. В кадре, кажется, все устали еще вчера — вернее, во времена «Спектра». За кадром — уже не знают, как бы все поскорее закончить. А потому — обойдемся без спойлеров — выбирают кардинальные методы. Но провожают этого Джеймса Бонда на пенсию так же холодно, как киношная британская разведка. Есть ли способ вернуть 007 — вопрос, на который до этого, впрочем, удавалось найти ответ всеми правдами и неправдами, литературным опытом не только Яна Флеминга, но и Артура Конан Дойла. Но то были другие времена.

«Не время умирать» в прокате с 7 октября.


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