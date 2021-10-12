Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Эйфель»: Железная леди французского кино

Рецензии на фильмы >>
12 октября 2021
Более двадцати лет разработки, неоднократно переписанный сценарий и «коронавирусные» съемки — «Эйфель» рождался в муках. На реализацию амбициозной картины студия Pathé, производитель кино с вековой историей, потратила более двадцати миллионов евро, и на то были явные причины. «Эйфель» режиссера Мартина Бурбулона призван продемонстрировать компетенции французского кино, которое многие не воспринимают в отрыве от чутких, но легкомысленных комедий. А биография Гюстава Эйфеля, создателя главного символа Парижа, так и просится стать основой для французского «ответа Голливуду». К сожалению или счастью, американский уровень «полировки» фильма достигнут не был — в нем осталось место шероховатостям, присущим продукту ручного, а не машинного труда.

«Эйфель»: Железная леди французского кино

Франция конца XIX века. Гюстав Эйфель (состаренный гримерами Ромен Дюрис) с успехом воплощает свои проекты по всему миру. У него есть прибыльное дело, награды и семейное спокойствие. Инженер прекрасно ладит с дочерью и легко принимает ее грядущее замужество — неожиданный штрих к образу вроде бы типичного для кино «отца-одиночки». Размеренная жизнь Эйфеля рушится в тот момент, когда он встречает на светском рауте Адриенн Бурже (Эмма Маккей) — свою давнюю возлюбленную, свадьба с которой расстроилась из-за протеста родителей невесты. Вновь переживая события прошлого, Гюстав решается создать своё новое творение — своеобразный символ любви, воплощённый в металле. «Эйфель» с первых минут раздваивается на два очень разных фильма: романтическую драму и строительный процедурал. Одна часть продолжает изучать главного героя: его отношение с прошлым, надежды и стремления. Другая — тянется к делам инженерным, с упоением рассказывая не только о башне, но и о неординарных методиках строительства парижской «железной леди».

История Эйфеля и Бурже в целом реальна, хотя сценаристы и спешат напомнить о присутствии в фильме допущений. Навряд ли Бурбулон и его команда пытались сказать в мелодраме новое слово. Скорее стояла задача укрепить позитивный стереотип о французской чувственности. Трагедия несостоявшейся любви, расставания и встречи — вариации этого сюжета волнуют зрителя никак не от новизны. Ромен Дюрис, обладатель опыта сложных мелодрам в духе «Пены дней», справляется с базовой романтикой. Его Эйфель может выдавать уверенное обаяние и ярость, что во многом обеспечивает сценам встреч нужный градус. Эмма Маккей в этом тандеме, увы, остаётся ведомой. Есть надежда, что в будущем у звезды «Сексуального просвещения» и грядущего детектива-капустника «Смерть на Ниле» будут работы увереннее.

«Эйфель»: Железная леди французского кино

Франция много бы потеряла, будь любовная линия «Эйфеля» основной. Очарование проекта, его «аттракцион» — это технично исполненная производственная драма о возведении «300-метровой башни» к Всемирной выставке 1889 года. Работы на стройке показаны с предельной скрупулезностью и местами выглядят по-настоящему захватывающими. Здесь у режиссера появляется долгожданная свобода. Он бросает инженера Эйфеля в самые разные декорации, от тесной коробки под фундаментом до верхотуры. Виды Парижа через железные фермы намного превосходят набившие оскомину интерьеры в викторианском стиле. Кульминация стройки (и всего фильма) приближается по накалу к другому «высотному» блокбастеру — «Прогулке» Роберта Земекиса, тоже относящейся к архитектуре с большим уважением. Не менее важно и то, что у Дюриса появляется возможность расширить образ Эйфеля за счёт новых встреч: с рабочими, городскими властями и дочерью он ведёт себя неожиданнее, чем с любовным интересом.

Постоянное переключение режимов работы Эйфеля, как и общую неровность истории, трудно считать недостатком — точно найдётся зритель, которому придутся по вкусу такие эмоциональные качели. Кроме того, они объяснимы. Студия Pathé вложила в проект значительные средства, прошла через ад переработки сценария и очень хотела бы угодить самой разной аудитории. К работе привлекли звёзд индустрии вроде оскароносного композитора Александра Деспла и оператора Матиаса Букара. Это поистине большой национальный проект, демонстрирующий возрождение французского кино после больших потрясений. Для Бурбулона, ранее ставившего кино совсем иного калибра («Любовь вразнос», «Развод по-французски»), работа и вовсе обещает быть отправной точкой в кино мирового значения. Пожалуй, «Эйфель» чересчур буквально соединяет две параллельные идеи: возвышенные чувства и металлоконструкции. Однако в этом дуэте «физики и лирики» видна столь необходимая кино человеческая рука. В отличие от многообразных голливудских картин (на которые «Эйфель» хочет быть похож), он не теряет французского корня, остаётся немного взбалмошным, но при этом притягательным. В эпоху крупнобюджетного диетического кино оставить такое впечатление — уже немало.

«Эйфель» в прокате с 14 октября.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Последняя дуэль», «Не время умирать» и ещё 12 фильмов октября
«Леди»: У революции женское лицо
«Дикарь»: А вы не были на Таити?
Опасные связи интеллектуалов XX века: Кто есть кто в фильме «Вита и Вирджиния»
Поиск по меткам
Биография / БайопикИсторический фильм/сериалФранцузское кино
персоны
Александр ДесплаРомен ДюрисЭмма Маккей
фильмы
Любовь вразносПена днейРазвод по-французскиЭйфель

фотографии >>
«Эйфель»: Железная леди французского кино фотографии
«Эйфель»: Железная леди французского кино фотографии
«Эйфель»: Железная леди французского кино фотографии
«Эйфель»: Железная леди французского кино фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Людмила Купина
11 октября ушла из жизни актриса Людмила Купина.
Гунтис Скрастиньш
11 октября ушёл из жизни актёр Гунтис Скрастиньш.
Светлана Мизери
10 октября ушла из жизни актриса Светлана Мизери.
Игорь Вовнянко
10 октября ушёл из жизни кинооператор Игорь Вовнянко.
Юрий Рогозин
9 октября ушёл из жизни режиссёр, сценарист Юрий Рогозин.

День рождения >>

Паулина Андреева
Ролан Быков
Юрий Васильев
Виктория Исакова
Алексей Кортнев
Максим Лагашкин
Лариса Пашкова
Ирина Таранник
Олег Шеремет-Доска
Массимо Гини
Том Гуири
Хью Джекман
Рафал Заверуха
Джонатан Кромби
Рената Палыс
Джош Хатчерсон
все родившиеся 12 октября >>

Афиша кино >>

Божий человек
биография, драма
Греция, 2021
Медея
драма, эротика
Россия, 2021
Герда
драма
Россия, 2021
Маленькая мама
драма, мистика, фэнтези
Франция, 2021
Демоник
научная фантастика, триллер, фильм ужасов
Канада, 2021
Криптополис
драма, научная фантастика
США, 2021
Фантазии для взрослых
комедия
Франция, 2021
Linkin Park: Дорога к революции (живой концерт в Милтон Кейнз)
музыкальный фильм
США, 2008
Деревня проклятых
драма, мистика, триллер, фильм ужасов
Великобритания, 2019
Исчезнувший
драма, мистика, триллер
Великобритания, Франция, 2021
Королевская игра
драма, исторический фильм, социальная драма, триллер, экранизация
Австрия, Германия, 2021
Мистериум: Эффект Марко
детектив, криминальный фильм, триллер
Дания, Германия, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен