«Демоник»: Нил Бломкамп вернулся из виртуального небытия

В прокат выходит «Демоник» — первый полнометражный хоррор в карьере Нила Бломкампа. О неудачных решениях и интересных находках режиссера-визионера, обратившегося к пугающему жанру в период пандемии, рассказывает Макс Милиан.
Карли (Карли Поуп
) возвращается в родные края спустя много лет после того, как её обезумевшая мать Анджела (Натали Болтт) убила несколько десятков человек. С тех самых пор молодую женщину, полностью отказавшуюся от родительницы, мучает один и тот же кошмарный сон, где та сжигает себя в заброшенном доме. Помогает нашей героине справиться со стрессом и адаптацией на родине ее подруга юности Сэм (Кэндис Макклюр
), но призраки прошлого уже вовсю овладели Карли. К тому же благодаря старому другу Мартину (Крис Мартин
) на нее вышла таинственная медицинская компания, которая, как оказалось, следит за состоянием Анджелы, в тюремных застенках впавшей в кому. Героине объясняют, что новые технологии позволяют связаться с коматозником посредством соединения разумов через виртуальную симуляцию, и Карли соглашается на эксперимент, поскольку горит желанием высказать матери все, что о ней думает. И это решение приводит к еще большему кошмару...
После шестилетнего перерыва неплохой в целом режиссер Нил Бломкамп
вернулся в большое кино, сняв в условиях пандемии секретный фильм, оказавшийся его полнометражным дебютом в жанре хоррор. Причина такого существенного пробела в творческой биографии проста: крупные игроки кинобизнеса не горели желанием связываться с постановщиком после сомнительного проката «Робота по имени Чаппи
». За прошедшие годы студии отклонили его затеи снять продолжение «Чужих
» и «Робокопа
», а также лишили режиссерского кресла «Гренландии
». Поэтому-то Бломкамп подался назад, в короткометражное кино, создав фантастическую серию Oats Studios, в которой стал оттачивать собственные идеи и мастерство.
Читайте также
«Робот по имени Чаппи»: Просто добавь ИИ
«Демоник
», по сути, и является закономерным развитием оригинальных тем из короткометражек. Здесь вам и экзорцисты, прячущиеся под прикрытием медицинских центров, и своеобразные монстры, рождающиеся в уме Бломкампа-визионера, и социальные мотивы, знакомые еще по «Району № 9
», и игры с разумом. Однако если «Ракка» или «Опорный пункт» в силу малого хронометража не теряли саспенса и интриги, то новая работа режиссера лишена таких преимуществ, и многие остросюжетные моменты теряются за тонной ненужных деталей и затянутых моментов. Бломкамп не то что отвык снимать полный метр, а попросту не смог решить что же он снимает: хоррор, драму или визионерскую притчу в духе «Клетки
».
К тому же лента насквозь пропитана типичным духом малобюджетного канадского кино, характерного для тематических каналов вроде Syfy. Да и все актеры прямиком из Канады. Кэндис Макклюр и Майкл Роджерс перекочевали из «Звёздного крейсера Галактики
», а Терри Чен
— из «Пространства
». Что касается исполнителей главных ролей, то все трое уже сотрудничали с Бломкампом: Карли Поуп засветилась в «Элизиуме
», Натали Болтт играла в «Районе № 9», а Криса Мартина можно увидеть в серии Oats Studios.
Еще одним недостатком картины является остановившаяся на полпути тема виртуального мира. При его создании режиссер явно вдохновлялся визуальными решениями нашумевшей эстонской РПГ Disco Elysium
, шутера Control
и игр французской студии Dontnod Entertainment (Life is strange
, Vampyr
), но отчего-то не стал раскрывать особенности пребывания героев в симуляции, напрочь забыв о ней с середины фильма почти до конца. Если бы он рискнул побольше уделить внимания путешествию Карли по нарисованным пространствам, то у него получилась бы захватывающая история, сочетающая «Газонокосильщика
» и «Матрицу
». Бломкампу также следовало сосредоточить внимание на католических охотниках на демонов, раскрыть их быт и мотивы, а не создавать очередной не страшный ужастик с претензией на оригинальность.
Из «Демоника» получилось бы интригующее интерактивное кино в духе Until Dawn
, где зрители-геймеры могли бы решать судьбу полюбившихся персонажей. Впрочем, вполне возможно, что что-то подобное Нил Бломкамп когда-нибудь и сотворит, поскольку не так давно он подался в игровую индустрию.
«Демоник» в прокате с 14 октября
обсуждение >>