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«Демоник»: Нил Бломкамп вернулся из виртуального небытия

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13 октября 2021
В прокат выходит «Демоник» — первый полнометражный хоррор в карьере Нила Бломкампа. О неудачных решениях и интересных находках режиссера-визионера, обратившегося к пугающему жанру в период пандемии, рассказывает Макс Милиан.

«Демоник»: Нил Бломкамп вернулся из виртуального небытия

Карли (Карли Поуп) возвращается в родные края спустя много лет после того, как её обезумевшая мать Анджела (Натали Болтт) убила несколько десятков человек. С тех самых пор молодую женщину, полностью отказавшуюся от родительницы, мучает один и тот же кошмарный сон, где та сжигает себя в заброшенном доме. Помогает нашей героине справиться со стрессом и адаптацией на родине ее подруга юности Сэм (Кэндис Макклюр), но призраки прошлого уже вовсю овладели Карли. К тому же благодаря старому другу Мартину (Крис Мартин) на нее вышла таинственная медицинская компания, которая, как оказалось, следит за состоянием Анджелы, в тюремных застенках впавшей в кому. Героине объясняют, что новые технологии позволяют связаться с коматозником посредством соединения разумов через виртуальную симуляцию, и Карли соглашается на эксперимент, поскольку горит желанием высказать матери все, что о ней думает. И это решение приводит к еще большему кошмару...

После шестилетнего перерыва неплохой в целом режиссер Нил Бломкамп вернулся в большое кино, сняв в условиях пандемии секретный фильм, оказавшийся его полнометражным дебютом в жанре хоррор. Причина такого существенного пробела в творческой биографии проста: крупные игроки кинобизнеса не горели желанием связываться с постановщиком после сомнительного проката «Робота по имени Чаппи». За прошедшие годы студии отклонили его затеи снять продолжение «Чужих» и «Робокопа», а также лишили режиссерского кресла «Гренландии». Поэтому-то Бломкамп подался назад, в короткометражное кино, создав фантастическую серию Oats Studios, в которой стал оттачивать собственные идеи и мастерство.

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«Демоник», по сути, и является закономерным развитием оригинальных тем из короткометражек. Здесь вам и экзорцисты, прячущиеся под прикрытием медицинских центров, и своеобразные монстры, рождающиеся в уме Бломкампа-визионера, и социальные мотивы, знакомые еще по «Району № 9», и игры с разумом. Однако если «Ракка» или «Опорный пункт» в силу малого хронометража не теряли саспенса и интриги, то новая работа режиссера лишена таких преимуществ, и многие остросюжетные моменты теряются за тонной ненужных деталей и затянутых моментов. Бломкамп не то что отвык снимать полный метр, а попросту не смог решить что же он снимает: хоррор, драму или визионерскую притчу в духе «Клетки».

К тому же лента насквозь пропитана типичным духом малобюджетного канадского кино, характерного для тематических каналов вроде Syfy. Да и все актеры прямиком из Канады. Кэндис Макклюр и Майкл Роджерс перекочевали из «Звёздного крейсера Галактики», а Терри Чен — из «Пространства». Что касается исполнителей главных ролей, то все трое уже сотрудничали с Бломкампом: Карли Поуп засветилась в «Элизиуме», Натали Болтт играла в «Районе № 9», а Криса Мартина можно увидеть в серии Oats Studios.

«Демоник»: Нил Бломкамп вернулся из виртуального небытия

Еще одним недостатком картины является остановившаяся на полпути тема виртуального мира. При его создании режиссер явно вдохновлялся визуальными решениями нашумевшей эстонской РПГ Disco Elysium, шутера Control и игр французской студии Dontnod Entertainment (Life is strange, Vampyr), но отчего-то не стал раскрывать особенности пребывания героев в симуляции, напрочь забыв о ней с середины фильма почти до конца. Если бы он рискнул побольше уделить внимания путешествию Карли по нарисованным пространствам, то у него получилась бы захватывающая история, сочетающая «Газонокосильщика» и «Матрицу». Бломкампу также следовало сосредоточить внимание на католических охотниках на демонов, раскрыть их быт и мотивы, а не создавать очередной не страшный ужастик с претензией на оригинальность.

Из «Демоника» получилось бы интригующее интерактивное кино в духе Until Dawn, где зрители-геймеры могли бы решать судьбу полюбившихся персонажей. Впрочем, вполне возможно, что что-то подобное Нил Бломкамп когда-нибудь и сотворит, поскольку не так давно он подался в игровую индустрию.

«Демоник» в прокате с 14 октября


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«Демоник»: Нил Бломкамп вернулся из виртуального небытия фотографии
«Демоник»: Нил Бломкамп вернулся из виртуального небытия фотографии
«Демоник»: Нил Бломкамп вернулся из виртуального небытия фотографии
«Демоник»: Нил Бломкамп вернулся из виртуального небытия фотографии
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