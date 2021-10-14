«Яркость: Душа самурая»: Не волшебник выбирает палочку, а палочка волшебника

На Netflix вышел аниме-фильм «Яркость: Душа самурая», чьи события развиваются примерно за 150 лет до одноименного фильма с Уиллом Смитом и Джоэлом Эдгертоном в роли орка. Кажется, спустя четыре года после выхода фэнтези-боевика Дэвида Эйра стриминг не оставляет надежд сделать из оригинальной концепции целую вселенную, но выходит пока из рук вон плохо. Максим Бугулов рассказывает, чем интриговал фильм Эйра и почему похоронило «Яркость» еще глубже.
XIX век перевалил за экватор. Япония принудительно отказалась от политики самоизоляции и находится в лихорадке Гражданской войны: сторонники отмершего сёгуната режут на улицах солдат императора и наоборот. Внезапная вспышка в небе озаряет новую эпоху, которую потомки назовут Реставрацией Мэйдзи. В этой эпохе Изо — больше не самурай, а страж в борделе «Асахиро». Ему под охрану отдают свежекупленную юную эльфийку Соню, но ей недолго томиться в доме под красным фонарем: на «Асахиро» нападает отряд головорезов. Оставшиеся в живых Изо, Соня и примкнувший к ним орк-наемник Райден отправляются в путешествие, надеясь добраться до страны эльфов Хакодате. А за ними по пятам следует организация «Инферни», желающая насильственно объединить страну с помощью мощнейшего из артефактов — волшебной палочки.
«Душа самурая
» — ответвление от «Яркости
» Дэвида Эйра
, самого дорогого фильма Netflix на 2017 год. Этакий приквел, о котором никто не просил, но который мы заслужили. Оригинальная кинолента от специалиста по бетонным джунглям являла миру занятную концепцию городского фэнтези: в привычный для Эйра мир полицейских патрулей, лос-анджелесских темных аллей, классового неравенства и разгула преступности безыдейно помещались эльфы, орки, феи, драконы и прочие мифические твари. Удивительно, но наличие существ из переписи бестиария никак не влияло на состояние вымышленной вселенной: это тот же земной и приземленный «Патруль
» (2012), разве что музыкантов из Cannibal Corpse и Corrupted Youth заменили на орков. Несмотря на сознательный отказ от проработки вселенной, было в «Яркости» что-то дерзкое, помноженное на мотивы единства перед лицом острой необходимости.
Там, где Эйр ожидаемо спрятался за знакомыми декорациями полицейского драмы, переходящей в эпос, «Душа самурая» могла бы развернуться широкими кольцами. В экспозиции мелькают скупые описания одного из самых непростых периодов в истории Японии, но, лишь проговорив имена всех основных персонажей, аниме забывает о возможностях волшебной палочки под названием карандаш — и оборачивается самой стандартной историей из возможных. Кажется, переверни ее, и на дне найдется инвентарный номер.
Смерть эго: кто, куда и зачем едет в американских роад-муви
Жаль, нельзя сказать короче: «Слова пузырятся подобно газировке» — аниме того же режиссера, но хорошее
Обычно путешествия служат идеальной средой для личностных метаморфоз, но Изо с Райденом от такой опции отказываются, а Соня нужна лишь для того, чтобы пронзительно кричать и покорно ждать спасения, подобно европейским сестрам в беде из Средневековья. Топорная трехмерная анимация пугает много сильнее, чем последнее творение Джеймса Вана
, а слово «яркость» постановщик Кёхэй Исигуро
по-видимому понял буквально — и залил кадры вырвиглазными цветами, из-за чего японский осенний лес смахивает на похмельное диско. У самурая нет не только души — но и пути тоже: путешествие заканчивается парочкой закрытых гештальтов, а в схватке одинаково выхолощенных добра и зла однозначное поражение терпит лишь зритель.
Из яркого остаются лишь голос главного антагониста, подаренный ветераном джей-рок-сцены Мияви, да саундтрек от коллектива LITE, насильно отвлекающий от визуальной составляющей аниме.
Похоже, что мир «Яркости» так и останется гнить в опавшей листве эпохи Мэйдзи, разве что стриминг-гигант не спохватится еще лет через восемь и не поместит эльфов да орков в период Сёва. Сейчас же альтернативные предложения Netflix «Смотрите также» кажутся привлекательнее кнопки Play, была бы возможность ее не нажимать.
«Яркость: Душа самурая» доступна на Netflix с 12 октября
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