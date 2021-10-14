«Яркость: Душа самурая»: Не волшебник выбирает палочку, а палочка волшебника

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«Семейка Аддамс: Горящий тур». Возврату из мертвых не подлежит

Но не в том жанре, не в то время

10 октября

Почему «Истребитель демонов» — самый кассовый японский мультфильм, а второй сезон — главная премьера осени

Что нужно о нем знать и почему он всех очаровал?