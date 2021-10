«Семейка Аддамс: Горящий тур». Возврату из мертвых не подлежит

Смотреть онлайн Первый мультфильм «семейка Аддамс»

Гомес и Мортиша Аддамсы чувствуют, что их дочь Уэнсдей отдаляется от них. Чтобы укрепить семейных дух, супруги решают отправиться с ней, сыном Пагсли, дядей Фестером, дворецким Ларчем и питомцем Вещью в путешествие по достопримечательностями США в катафалкоподобном доме на колесах. На дороге их покой нарушает настырный адвокат мистер Мустела, работающий на безумного ученого Сайруса Стрэнджа и утверждающий, что Уэнсдей не родная дочь Аддамсов.Культовая «» впервые появилась на страницах The New Yorker в комикс-стрипах Чарльза Аддамса в 1938 году. Американцы еще больше влюбились в сплоченных героев после культового в США сериала 1960-х, а в России загробная фамилия прославилась только в 1990-х — благодаря двум обаятельным ядовитым черным комедиям с необыкновенными визуальными находками режиссера Барри Зонненфельда и великолепной игрой Анжелики Хьюстон Кристофера Ллойда и совсем еще юной Кристины Риччи . Причем вторая часть дилогии оказалась даже лучше первой благодаря смене сценаристов и более уверенной режиссуре Зонненфельда. анимационной дилогии производственная традиция сохранилась. Над сиквелом мультфильма работали те же режиссеры ( Конрад Вернон , создатели разнузданной взрослой гастроанимации « Полный расколбас »), но новые сценаристы. Однако в этот раз вторая часть оказалась даже бледнее первой — и это не комплимент в стиле Аддамсов. Аниматоры точно воспроизвели внешность героев из оригинальных стрипов Чарльза Аддамса, но не смогли сделать их сколько-нибудь выразительными. К мультипликации обычно прибегают, чтобы воплотить на экране идеи, с которыми не справятся живые актеры и самые талантливые мастера спецэффектов. Тем удивительнее, что новая анимационная дилогия во всем уступает старенькой игровой.Взрослые не найдут в «Горящем туре» смелого черного юмора и злой сатиры. Дети постарше не увидят запоминающихся образов и свежих гэгов. Такое впечатление, что проект снимался, чтобы занять на полтора часа малонасмотренную аудиторию 6+ с помощью простой морали (быть другим нормально, маму с папой нужно любить), примитивного слэпстика (Пагсли падает 15 раз подряд, у дяди Фестера растут щупальца), скромным набором из туристических достопримечательностей (Ниагарский водопад, пляжи Майами, Большой каньон) и рандомным багажом из поп-культурных отсылок (Гомес любит Билли Айлиш, а Ларч поет I Will Survive).Главный конфликт фильма должен вызывать умиление: папочка Гомес хочет обниматься, а доченька Уэнсдей «с рождения практикует социальное дистанцирование». Разумеется, в финале родственники крепко обхватят друг друга. Увы, сентиментальность — едва ли главная фишка культовых готов. Хочется надеяться, что аддамсовскую комбинацию макабра и семейных ценностей с легкостью выкопает из могилы Тим Бертон в игровом сериале «», который уже вовсю снимает Netflix. А если уж вам действительно хочется посмотреть анимационное роад-муви об отношениях лысеющего отца и взрослеющей дочери, то на этом же стриминге вы найдете мультфильм « Митчеллы против машин » — в отличие от «Горящего тура» оригинальную и душевную… Вещь!