«Семейка Аддамс: Горящий тур». Возврату из мертвых не подлежит

В российских кинотеатрах идет анимационный роад-муви «Семейка Аддамс: Горящий тур» — четвертый и, увы, самый посредственный полнометражный фильм в «мертвой» франшизе о нуклеарной семье, который не может ни насмешить, ни напугать. Михаил Моркин рассказывает, как Аддамсы докатились до жизни такой.
Гомес и Мортиша Аддамсы чувствуют, что их дочь Уэнсдей отдаляется от них. Чтобы укрепить семейных дух, супруги решают отправиться с ней, сыном Пагсли, дядей Фестером, дворецким Ларчем и питомцем Вещью в путешествие по достопримечательностями США в катафалкоподобном доме на колесах. На дороге их покой нарушает настырный адвокат мистер Мустела, работающий на безумного ученого Сайруса Стрэнджа и утверждающий, что Уэнсдей не родная дочь Аддамсов.
Смотреть онлайн
Первый мультфильм «семейка Аддамс»
Культовая «Семейка Аддамс
» впервые появилась на страницах The New Yorker в комикс-стрипах Чарльза Аддамса в 1938 году. Американцы еще больше влюбились в сплоченных героев после культового в США сериала
1960-х, а в России загробная фамилия прославилась только в 1990-х — благодаря двум обаятельным
и ядовитым черным комедиям
с необыкновенными визуальными находками режиссера Барри Зонненфельда
и великолепной игрой Анжелики Хьюстон
, Рауля Хулиа
, Кристофера Ллойда
и совсем еще юной Кристины Риччи
. Причем вторая часть дилогии оказалась даже лучше первой благодаря смене сценаристов и более уверенной режиссуре Зонненфельда.
В анимационной дилогии
производственная традиция сохранилась. Над сиквелом мультфильма работали те же режиссеры (Грег Тирнан
и Конрад Вернон
, создатели разнузданной взрослой гастроанимации «Полный расколбас
»), но новые сценаристы. Однако в этот раз вторая часть оказалась даже бледнее первой — и это не комплимент в стиле Аддамсов. Аниматоры точно воспроизвели внешность героев из оригинальных стрипов Чарльза Аддамса, но не смогли сделать их сколько-нибудь выразительными. К мультипликации обычно прибегают, чтобы воплотить на экране идеи, с которыми не справятся живые актеры и самые талантливые мастера спецэффектов. Тем удивительнее, что новая анимационная дилогия во всем уступает старенькой игровой.
Читать
Они знают толк в извращениях: рецензия на «Семейка Аддамс»
Взрослые не найдут в «Горящем туре» смелого черного юмора и злой сатиры. Дети постарше не увидят запоминающихся образов и свежих гэгов. Такое впечатление, что проект снимался, чтобы занять на полтора часа малонасмотренную аудиторию 6+ с помощью простой морали (быть другим нормально, маму с папой нужно любить), примитивного слэпстика (Пагсли падает 15 раз подряд, у дяди Фестера растут щупальца), скромным набором из туристических достопримечательностей (Ниагарский водопад, пляжи Майами, Большой каньон) и рандомным багажом из поп-культурных отсылок (Гомес любит Билли Айлиш, а Ларч поет I Will Survive).
Главный конфликт фильма должен вызывать умиление: папочка Гомес хочет обниматься, а доченька Уэнсдей «с рождения практикует социальное дистанцирование». Разумеется, в финале родственники крепко обхватят друг друга. Увы, сентиментальность — едва ли главная фишка культовых готов. Хочется надеяться, что аддамсовскую комбинацию макабра и семейных ценностей с легкостью выкопает из могилы Тим Бертон
в игровом сериале «Уэнсдей
», который уже вовсю снимает Netflix. А если уж вам действительно хочется посмотреть анимационное роад-муви об отношениях лысеющего отца и взрослеющей дочери, то на этом же стриминге вы найдете мультфильм «Митчеллы против машин
» — в отличие от «Горящего тура» оригинальную и душевную… Вещь!
«Семейка Аддамс: Горящий тур» в прокате с 14 октября
.
обсуждение >>