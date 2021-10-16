«Семейка Аддамс: Горящий тур». Возврату из мертвых не подлежит

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14 октября «Яркость: Душа самурая»: Не волшебник выбирает палочку, а палочка волшебника У нового проекта Netflix нет ни цели, ни пути

13 октября «Демоник»: Нил Бломкамп вернулся из виртуального небытия Но не в том жанре, не в то время

12 октября «Эйфель»: Железная леди французского кино Романтический долгострой о рождении главной достопримечательности Парижа