Хостел «Белград»: «Дунай» - лирическая история о любви и расставании

В прокат выходит дебютный фильм «Дунай» Любови Мульменко, известной сценаристки, также принимавшей участие в создании двух видных картин этого года — «Купе номер шесть» и «Разжимая кулаки». О том, какие экзистенциальные вопросы и загадки человеческих взаимоотношений прячет на глубине с виду спокойный «Дунай», рассказывает Екатерина Визгалова.
фото: кадр из фильма "Дунай"
На время короткого отпуска россиянка Надя (Надежда Лумпова) сбегает из Москвы в Белград, где у нее завязывается роман с парнем из бара. Его зовут Неша (Неша Васич), он свободный человек – живет одним днем, работает «жонглером на светофоре», не имеет постоянного жилья и мобильного телефона, зато у него доброе сердце, море обаяния и веселые друзья. Его дружелюбие и легкость побуждают Надю остаться в Сербии на неопределенный срок, поддавшись чувствам и отключившись от столичной кипы дедлайнов. Правда, спать в подворье приятеля Неши и жить моментом — без каких-либо планов на будущее — не очень комфортно, да и, честно сказать, как-то ненадежно. К тому же Надя, возможно, беременна. Возникают вопросы к себе: «Правильно ли я поступила?» И к избраннику: «Что мы будем делать потом?»
Режиссерский дебют Любови Мульменко на «Кинотавре» — логическое продолжение ее прерывистой творческой судьбы. В качестве сценаристки — параллельно с сочинением театральных пьес — она вписала себя в историю российского кино именно здесь, в Сочи. Это случилось в 2014-м, когда в конкурсе показали целых три картины, созданные по ее историям: «Комбинат «Надежда» Наталии Мещаниновой, «Как меня зовут» Нигины Сайфуллаевой и «Еще один год» Оксаны Бычковой (в последнем, как и в «Дунае», главную роль сыграла Лумпова). Затем Мульменко работала с Мещаниновой на «Красных браслетах», с Сайфуллаевой — на сериале «Детки» и «Верности», и вот в ковидные времена, когда многие пересматривали свои профессиональные возможности, решилась режиссировать фильм. Разумеется, также по собственному сценарию. Он был вдохновлен ежегодными путешествиями в Сербию — страну, в которой Любовь, по собственному признанию, души не чает.
фото: кадр из фильма "Дунай"
Как сценаристка Любовь Мульменко любит отталкиваться от конкретного места, превращая его в сцену, а обстоятельства и диалоги придумывать, исходя из наблюдений за конкретными людьми, знакомыми. Герои «Дуная» — сербы, они экстраверты, быстро знакомятся, быстро решают конфликты. Роль Неши сыграл непрофессиональный актер, выглядящий в кадре столь же непринужденно, без имитаций, как и профессионалка Надежда Лумпова, умеющая быть естественной перед камерой.
Ткань фильма – легкая и воздушная, но энергичная: довольно много дневного света, зелени, преобладают мягкие краски, камера живая, но плавная, почти документальная. Взгляд наблюдателя фиксирует энергичных героев, но не обязательно бежит за ними вслед. Еще здесь много жизнерадостной сербской музыки, интересные нетуристические локации внутри города. Последних могло бы быть и больше, как и общих планов: их в фильме почти нет – разве что виды на Дунай. Режиссер порядком сократила картину, чтобы не раздувать хронометраж, отдав предпочтение центральной истории.
фото: кадр из фильма "Дунай"
Первая половина фильма построена на бережном противопоставлении скромной и зажатой Нади с новыми друзьями: на разнице их представлений о свободе и ответственности, ином понимание границ друг с другом и окружающими. Сначала Надя примеряет на себя новый жизненный опыт, воспринимая приключение только через культурные различия. «Здесь нельзя шуметь, у меня будут проблемы», — говорит она Неше. «Зачем волноваться, ведь сейчас проблем нет», — отвечает он. Потом она видит, что Неша и в кругу друзей считается человеком немного безалаберным: например, может пропасть на несколько дней, никому ничего не сказав. Другая бы собрала вещи и уехала, но Надя решает подождать еще, а переживания будут накапливаться.
Вслед за героиней, постигающей различия наций и культур, зрители обречены довольно долго думать, что смысл фильм – сравнивать и наблюдать, как сходятся и расходятся люди, противоположные друг другу по темпераменту. И все же не будем забывать, что Любовь Мульменко – все еще хорошая сценаристка, а значит, где-то в истории заложен пусть небольшой, но тикающий механизм. В какой-то момент он разрушит и иллюзии героини о Сербском рае и прекрасном принце, и зрительские представления о том, что это за кино. Из региональной история станет универсальной, потому что люди есть люди, не важно, где и как они живут. Только глядите внимательнее с первой же сцены — ключ к пониманию фильма может быть где угодно. Многозначительным, открытым для трактовок остается название картины. Дунай — самая длинная река в Европе, протекает по территории десяти стран. Для реки нет границ, на ее берегах живут народы, непохожие друг на друга и одновременно одинаковые. С некоторыми можно прожить всю жизнь, а другие — просто попутчики, к ним нельзя сильно привязываться.
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