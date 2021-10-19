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Режет глаз: «Хэллоуин убивает» верен традициям, но не всем

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19 октября 2021
В прокат выходит «Хэллоуин убивает» — новая часть легендарной хоррор-саги про безжалостного маньяка Майкла Майерса. О том, что в этот раз приготовил для поклонников франшизы Дэвид Гордон Грин, рассказывает Дмитрий Соколов.

Режет глаз: «Хэллоуин убивает» верен традициям, но не всем

Майкл Майерс, безмолвный убийца и оживший кошмар городка Хэддонфилд, ускользает из хитроумной ловушки, в которую его заманила Лори Строуд (Джейми Ли Кертис). Пока Лори вместе с дочерью Карен (Джуди Грир) и внучкой Аллисон (Энди Мэтичак) восстанавливает силы в больнице, Майкл бродит по Хэддонфилду, оставляя за собой кровавый след. Узнав, что Майерс жив и где-то рядом, местные жители во главе с Томми Дойлом (Энтони Майкл Холл) решают во что бы то ни стало разыскать и линчевать маньяка. Вопрос лишь в том, сколько еще человек погибнет, прежде чем народные мстители доберутся до неуловимого потрошителя.

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«Хэллоуин убивает» — прямое продолжение фильма 2018-го, отменившего все сиквелы оригинального фильма, снятого Джоном Карпентером в 1978-м. У руля обновленного «Хэллоуина» встал Дэвид Гордон Грин — режиссер прошлой части, ранее известный благодаря комедиям («Ананасовый экспресс: сижу, курю», «Храбрые перцем») и насупленным драмам («Джо», «Сильнее»). Впрочем, совсем без участия Карпентера не обошлось: живой классик хоррора выступил не только одним из продюсеров, но и автором саундтрека, записав его в команде с Дэйвом Дэвисом и сыном Коди Карпентером.

Режет глаз: «Хэллоуин убивает» верен традициям, но не всем

Если в предыдущем фильме Грин был занят, в основном, расстановкой фигур на шахматной доске, вводя новых персонажей и обозначая их взаимоотношения, то в сиквеле он возвращает в сюжет старую гвардию. В первую очередь, речь идет о тех, кто мельком появлялся в карпентеровском «Хэллоуине»: вроде мальчишки Томми Дойла и девочки Линдсей Уоллес, няней которых была молодая Лори Строуд. Надо отдать сценаристам должное: они сделали все, чтобы соединить события 1978-го и 2018-го с минимальным количеством швов. Так, например, в прологе рассказывают о событиях, произошедших сразу же после финала первой части, показывая, как был пойман Майерс. Само собой, будут и другие отсылки — причем одна из них (самая, пожалуй, эффектная) связана с нелюбимой многими фанатами третьей частью «Хэллоуина», в которой Майерс отсутствовал.

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И все же, несмотря на весь ностальгический флер, фильм Грина фокусируется не на прошлом, но настоящем. «Хэллоуин убивает» — не столько рассказ об очередном поединке Лори Строуд и Майкла Майерса, сколько портрет города, долгие годы жившего в тени давней трагедии. Этот драматический акцент выражается не столько в обилии новых (или возвращенных) персонажей, сколько в количестве сюжетных линий, посвященных людям, когда-либо столкнувшимся с Майерсом. Грин стремится показать, как жители Хэддонфилда преодолевают страх — и дают отпор чудовищному убийце.

Режет глаз: «Хэллоуин убивает» верен традициям, но не всем

При этом Грин весьма правдоподобно показывает и издержки спонтанного народного гнева, который иногда может изливаться на абсолютно невинных — даже случайных — людей. Поэтому в новом фильме роль Кертис, в общем, второстепенна: большую часть времени она прикована к больничной койке, а ее друзья и родные ищут неугомонного маньяка. В этом ключевая особенность «Хэллоуина убивает» для франшизы: это фильм о том, какой эффект произвела легенда о Майкле Майерсе на Хэддонфилд и попытка поставить его историю в более широкий социальный контекст.

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К сожалению, именно в эти моменты особенно ярко заметен ключевой недостаток фильма. Для слэшера — жанра, в котором важнейшим аттракционом являются изобретательные убийства — в новом «Хэллоуине» явно не хватает запоминающихся смертей. Верно, Майкл Майерс по-прежнему неумолим и без колебаний пускает нож в дело. Но после бодрого и кровавого старта начинает казаться, что сценаристы, получив в свое распоряжение беспощадную машину для убийств, не знают, что с нею делать. И в конце концов, направляют ее вовсе не на поиски выжившей Лори, а к себе домой. Да, такой поворот худо-бедно объясняется, но проблема в том, что из-за большого количества сюжетных веток Майерс в какой-то момент теряется на фоне происходящих событий — как будто Грин больше интересуется попытками горожан поймать маньяка, чем нагнетанием саспенса и эффектными сценами смертей. Драма в слэшере — не более чем дополнение (сколь угодно продуманное и реалистичное) к очередной серии убийств, и если даже согласиться с тем, что слэшер может содержать хорошо прописанных персонажей, все же центр тяжести «Хэллоуина» находится в медленно нарастающем напряжении, нервозном ожидании гибели очередной жертвы, но отнюдь не в области социального комментария или человеческих страстей.

Режет глаз: «Хэллоуин убивает» верен традициям, но не всем

До известной степени сценарные проблемы нивелирует тщательно поддерживаемая атмосфера. Обезлюдевшие улочки Хэддонфилда, зловещие тени в лесу, рыжевато-черная цветовая гамма, дополненная пульсирующим, типично «карпентеровским» электронным битом — всех этих деталей хватает, чтобы превратить новый «Хэллоуин» в фильм, который вполне может понравиться по меньшей мере поклонникам франшизы. Добавьте к этому хорошую актерскую игру и неожиданно жестокий финал — и получите старательно сделанный, довольно стильный слэшер, пускай и местами нескладный. Да, вряд ли эта часть «Хэллоуина» станет одной из лучших, — но и до худшей ей так же далеко, как Майклу Майерсу — тихого чаепития с друзьями.

«Хэллоуин убивает» в прокате с 21 октября.


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Дмитрий СоколовХоррор
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