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«Кошачьи миры Луиса Уэйна»: Мягкие лапы душевного хаоса

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22 октября 2021
В последний прокатный вагон перед очередным локдауном успевает впрыгнуть фильм о знаменитом художнике Луисе Уэйне — авторе очаровательных иллюстраций с жизнелюбивыми и очень деятельными котиками. В главной роли — Бенедикт Камбербэтч, в кадре — котики, электрические разряды и детские кошмары. Дарья Тарасова рассказывает, почему беспроигрышный материал не помог фильму выйти за рамки биографического шаблона.

«Кошачьи миры Луиса Уэйна»: Мягкие лапы душевного хаоса

Даже жизнерадостные работы художников не должны вводить в заблуждение: за большинством из них скрывается вовсе не беспечная история, как нам хотелось бы верить. Британец Луис Уэйн (Бенедикт Камбербэтч) с самого детства был человеком эксцентричным и увлекающимся: то рисовал на сельских выставках животных, заработав этим позицию иллюстратора в Illustrated London News, то пробовал патентовать изобретения, то боксировал, то писал музыку. Рано став главой семьи после смерти отца, он влюбился и вскоре взял в жены гувернантку сестер — Эмили (Клер Фой). Неравный и осуждаемый брак был счастливым до тех пор, пока у миссис Уэйн не выявили рак груди.

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Чтобы как-то приободрить супругу, Луис дарит ей черно-белого котенка Питера, который вскоре становится полноценным членом семьи и одним из главных героев его рисунков. На смертном одре Эмили просит мужа не забывать, что ему по силам показать людям настоящую красоту и доброту мира — через кошек. И вскоре Британию заполоняют очаровательные рисунки антропоморфных котов: на открытках, книжных иллюстрациях, газетных разворотах и массивных полотнах они смеются, режутся в карты, проказничают, курят сигары и танцуют. И чем более радостными становятся рисунки, тем дальше их автор погружается в пучины безумия, переставая различать реальность и котоцентричные фантазии.

«Кошачьи миры Луиса Уэйна»: Мягкие лапы душевного хаоса

Байопик Луиса Уэйна — художника рубежа XIX и XX веков, который «придумал кошачий стиль, кошачье сообщество, целый кошачий мир», — был вопросом времени: его история так здорово ложится в канву драматического зрительского кино, что не снять о нем фильм — просто грех. Взялся за проект артист Уилл Шарп — капрал Лайонс из «Шерлока» и техноспец Дэвид Чо из «Дирка Джентли», — который в начале 2010-х занялся режиссурой: снял «Черный пруд» (2011) и два сезона «Флауэрсов» (2016-2018). Оператором выступил Эрик Уилсон, вместе с Полом Кингом уже дважды ожививший для большого экрана другую отраду Великобритании — медвежонка Паддингтона. Роль экстраординарного, взбалмошного и страстного Уэйна досталась, что неудивительно, Бенедикту Камбербэтчу. Актер практически всю карьеру коллекционирует портреты (не)признанных гениев и одаренных отщепенцев, которые будоражат умы что поклонников телевидения («Шерлок», «Хокинг»), что любителей большого экрана («Игра в имитацию», «Пятая власть»). Во второстепенных ролях появляются небезызвестные Стэйси Мартин, Эйми Лу Вуд, Тайка Вайтити и Ник Кейв.

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Одного качественный фильм, как известно, не сумма отдельных частей и талантов. В «Кошачьих мирах» и звезды, казалось, сошлись, и самобытный материал претендует на статус вселенной, — но ничего хорошего из этого все равно не вышло. Шарп пересказывает жизнь Уэйна в хронологическом порядке закадровым голосом Оливии Колман — и этот ход понятен: так банально проще показать, как под гнетом жизненных обстоятельств прогрессирует недуг художника. Вот только история от этого распадается на две непропорциональные части, как будто мало связанные друг с другом: до смерти Эмили — и после. Да и предпосылок будущей катастрофы — признаки нездоровья Луиса проявились, конечно, задолго до свадьбы — биографическая скрупулезность не стремится прояснить. На фоне растянутой первой половины слезоточивость второй, когда одинокий автор очаровательных рисунков оказывается в психиатрической лечебнице, кажется совсем уж открытой манипуляцией.

«Кошачьи миры Луиса Уэйна»: Мягкие лапы душевного хаоса

Несмотря на присутствие рассказчицы, фильм претендует на то, чтобы показать мир Уэйна его глазами: отсюда и практически вышедший из обихода формат 4:3, и красочные вставки, где детские кошмары героя встречаются с реальным миром в рыжих и багровых тонах — практически сепии раннего кинематографа. Художника как раз занимало смежное явление — электричество: его разрядами он объяснял любые колебания настроения и отношений между людьми, напряжение в политике и прочие происшествия. Отсюда и оригинальное название картины, которое локализаторы превратили из «Электрических миров» — в «Кошачьи», заметно сместив фокус внимания российских зрителей.

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Ведь фильм не о кошках в жизни Луиса и не о Луисе в жизнях кошек, но о странном состоянии мира, почувствовать и описать которое мог только конкретный художник. В нем постепенно Уэйн и поселяется, о чем все настойчивее сигнализируют электрические лучи, которые оккупируют его работы, и вырастающие у людей кошачьи головы. Пускай это выглядит скорее забавной причудой, скрывающийся за «инстаграм-масками» трагизм хотя бы немного выводит картину из равновесия и позволяет понять, какая боль стоит за потешными иллюстрации.

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Проблема лишь в том, что авторские знаки — стиля или сознания — занимают настолько малую часть хронометража, что совсем теряются в бескровном и схематичном повествования. Отчего фильм блекнет в бессилии передать жестокость и красоту мира.

«Кошачьи миры Луиса Уэйна» в прокате с 21 октября.


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«Кошачьи миры Луиса Уэйна»: Мягкие лапы душевного хаоса фотографии
«Кошачьи миры Луиса Уэйна»: Мягкие лапы душевного хаоса фотографии
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