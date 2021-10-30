«Армия воров»: Путь к сердцу мужчины лежит через Вагнера

На Netflix вышла «Армия воров» — фильм-ограбление об обаятельном медвежатнике Диттере из «Армии мертвецов» Зака Снайдера. Снял фильм исполнитель главной роли — Маттиас Швайгхефер, немецкий актер и режиссер. Кирилл Горячок рассказывает, смог ли Рихард Вагнер помочь потенциальной франшизе стать хоть сколько-то любопытной
.
В то время как Лас-Вегас охвачен зомби-апокалипсисом, в Германии все спокойно. Гениальный медвежатник Себастьян, взявший себе псевдоним Людвиг Диттер (Маттиас Швайгхефер
), работает клерком в банке, а свободное время коротает наедине с замками и шестеренками, напевая под нос любимые оперные арии. Внезапно в его скромную жизнь врывается воровка Гвендолин (Натали Эммануэль
), которая предлагает Диттеру присоединиться к команде грабителей банков. Они собираются взломать четыре легендарных сейфа Ганса Вагнера, чьи хитроумные замки, вдохновленные циклом Рихарда Вагнера «Кольцо Нибелунгов», считаются неприступными. И Диттер один на всем белом свете может проникнуть в великий замысел конструктора.
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«Армия воров
» — спин-офф зомби-боевика «Армия мертвецов», о котором никто не просил. Правда, Зак Снайдер и Netflix сразу задумали потенциальную киновселенную — и педантичный немецкий медвежатник Людвиг Диттер первым заслужил сольный фильм (в планах также анимационный сериал о превращении Лас-Вегаса в город мертвых). Режиссировать картину доверили самому Маттиасу Швайгхеферу, но как бы «Армия воров» ни старалась оправдать свое существование, фильм-ограбление так и не обретает собственный голос в гаме жанровых клише блеклой зомби-киновселенной.
Нужно сказать, что Швайгхефер весьма талантливый артист, и на его харизме многое держится. У него получился яркий и обаятельный персонаж — страдающий от одиночества и нереализованности механик, одержимый мечтой о великой любви. Годами он изучал творения своего кумира Ганса Вагнера, сконструировавшего сейфы из миллионов хитроумных замков, а затем решившего запереться в одном из них навсегда. «Армия воров» удачно эксплуатирует мифологию «Кольца Нибелунгов»: комбинация замков вторит операм Вагнера («Золото Рейна», «Валькирия», «Зигфрид» и «Гибель богов», который показан в «Армии мертвецов»). И Диттер как знаток немецкой культуры постепенно решает хитроумные загадки, на которые Вагнера вдохновил великий однофамилец.
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К сожалению, на подхвате у ценителя сейфов и оперы крайне несимпатичная команда грабителей. Если у Снайдера в «Армии мертвецов» банда аутсайдеров получилась не слишком слаженной, но колоритной, то в «Армии воров» авантюристы, увы, почти не обладают индивидуальностью: это просто типажи, чьи жизненные стратегии определяются с одного взгляда. Состоит отряд из брутального поклонника боевиков 1990-х по имени Брэд Кейдж
(да, в честь Брэда Питта
и Николаса Кейджа
), стритрейсера Рольфа (Гуз Кхан
), хакерши Корины (Руби О. Фи
) и воровки Гвендолин. Каждый из них, конечно, гениален в своем деле, и проникновение в банк для них не составляет особого труда. Однако вагнеровские мотивы не могут замаскировать тот факт, что это самый типичный фильм-ограбление, который только можно представить.
В «Армии воров» катастрофически не хватает хорошего антагониста, который бы хоть как-то режиссировал безудержные приключения и нагнетал саспенс. Уж точно не тянет на эту роль французский агент интерпола Делакруа (Джонатан Коэн
), который весь фильм манерно матерится, потому что не может поймать грабителей. Он больше похож на персонажа из комедии, вроде «Такси
». Без злодея не слишком понятно, куда так торопятся сами бандиты — видимо, убегают от одиночества и скуки, как Диттер. Лекарством от нее мог бы послужить и целый любовный треугольник, разделяющий команду на «хороших» воров и «плохих». Но эта находка подчеркивает тщетность затеи с банками: для фильма-ограбления здесь не хватает экшна и замысловатых планов налета. Все проходит слишком гладко, и даже сами герои порой посмеиваются, что они просто герои голливудских боевиков, которым все сходит с рук. Подобный метаюмор не прибавляет картине индивидуальности, а сюжету — интриги и драйва. Все-таки основа жанра — в романтической борьбе героя против судьбы, в которой он всегда проигрывает. Этот мотив прекрасно лег бы на вагнеровскую мифологию, но авторы предпочли оставить ее под замком.
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Несмотря на обаяние Маттиаса Швайгхефера, «Армия воров» не может справиться с главным шифром: дать ответ на вопрос, зачем эта картина вообще нужна. Спин-офф мало что прибавляет к оригинальному фильму, стилистически и сюжетно; разве что одаривает Диттера ошметками драмы. Вероятно, проблема кроется в том, что сама вселенная Снайдера получилась такой пустопорожней, что не расширяется, а затягивает в себя все подобно черной дыре. Из ничего не выйдет ничего.
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