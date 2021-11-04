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«Финч»: Трое в фургоне, не считая собаки

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4 ноября 2021
В цифровой прокат на Apple TV+ выходит полнометражный фильм «Финч» — камерная мелодрама про выживание в условиях конца света. В кадре, формально, только один актер, Том Хэнкс, однако приставка «моно» все же не уместна, так как героев больше — есть пара роботов и один очаровательный пес, играющие ничуть не менее значимых действующих лиц. Режиссером проекта стал Мигель Сапочник, в фильмографии которого — преимущественно сериальной — немало хитовых проектов, от «Доктора Хауса» и «Настоящего детектива» до «Игры престолов».

Финч/ Apple TV+

Атмосфера Земли разрушена, Солнце из приятной, теплой, дарующей жизнь звезды превратилось в источник смертельно опасной радиации. Большая часть населения планеты, очевидно, сгорела заживо. Инженеру по имени Финч (Том Хэнкс) выжить удалось. Облачившись в защитный костюм и шлем, он в компании молчаливого робота-помощника Дьюи обследует заброшенные склады и магазин в поисках еды для себя и пса по кличке Гудиер (в честь компании Goodyear, производящей шины). Заметив на горизонте очередную песчано-пыльную бурю, Финч спешит в укрытие — бункер, где он в свободное от вылазок время мастерит еще одного андроида. Этот будет не только разумным и антропоморфным, но и говорящим. Дело в том, что Финч за время своих скитаний все-таки получил серьезную дозу облучения и теперь, кашляя кровью и мучаясь от болей, готовится умирать. Единственное, о чем он беспокоится, — кто позаботится о собаке, когда его не станет. Для это и смастерил нового робота. Теперь ему предстоит не только обрести имя и научиться водить фургон, на котором они с Финчем, спасаясь от токсичных смерчей, двинутся в сторону Сан-Франциско, но и попробовать стать человеком во всей его парадоксальности. А еще заслужить доверие Гудиера.

Финч/ Apple TV+

Сказать новое слово в одном из самых популярных жанров — задачка изначально со звездочкой, и авторы нового фильма на этот вызов неожиданно отвечают, с одной стороны, вполне классическим сеттингом — пустыня, припорошенные песком машины на обочинах, заброшенный театр и магазины с давно опустошенными прилавками, — с другой, не совсем привычным спокойствием интонации и неспешностью повествования. Нет определенного времени действия, какой-либо расширенной предыстории. Внешняя угроза здесь исключительно погодного характера, главное — держаться в тени. Другие люди, судя по всему, есть и могут быть опасны, но все же остаются за кадром и в рассказах. Нет ни вооруженных банд, ни зомби, а человек борется с собственным телом, пытаясь вырвать у него лишний день.

Получается интимная психологическая драма, в которой искусственный интеллект — не злодейское порождение будущего, а друг, соратник, даже терапевт. Обучая его тому, что такое хорошо, а что такое плохо, а точнее на примерах объясняя, какая тонкая грань между эти понятиями, Финч погружается в собственные в разной степени болезненные воспоминания, постепенно освобождая разум от чувства вины. Хэнкс будто возвращается к своим знаковым ролям типа «Фореста Гампа» и «Изгоя» (не удивительно, один из продюсеров «Финча» — Роберт Земекис) – этакого трогательного одиночки, – прекрасно ориентируется в кадре без других актеров и, конечно, не теряется даже на фоне такого конкурента, как пес.

Финч/ Apple TV+

За голос (и движения?) робота отвечает актер Калеб Лэндри Джонс, так что он — понятно, что дорисованный, — максимально реалистичен. Андроида сделали теплым и ламповым, собранным из подручных средств, высоченным, гремящим железом, иногда искрящим проводами, но совершенно не выглядящим угрожающе. Он – ребенок, познающий мир, сильный, во многом неуязвимый, но все же ребенок. Которому хочется похулиганить, которому искренне обидно, что пес поначалу не хочет с ним играть, которому страшно — и страшно интересно. И весь «Финч» такой же ламповый, из разряда этакого доброго кино с ноткой светлой грусти. Трагедия внутри маленькой группы неизбежна и в какой-то степени правильна, она как триггер запускает светлое, в предлагаемых обстоятельствах, будущее — иногда просто нужно двигаться дальше, даже если выживут только роботы и собаки.

Фильм «Финч» доступен на Apple TV+ с 5 ноября.


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"Финч"/ Apple TV+
"Финч"/ Apple TV+
"Финч"/ Apple TV+
"Финч"/ Apple TV+
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