Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Вечные»: Поле битвы поросло былью

Рецензии на фильмы >>
14 ноября 2021
Уже в прокате — «Вечные», новый фильм супергеройской киновселенной Marvel. Еще до премьеры многих удивляло, что за историю могучих созданий взялась Хлоя Чжао, постановщица независимых фильмов «Земля кочевников» и «Наездник». Теперь пришло время удивиться, как ей удалось снять фильм, непохожий на «остальной Marvel». Почему вселенную Джека Кирби сложно экранизировать и как Хлое Чжао удалось осуществить смелый эксперимент под лого Disney, разбирался Сергей Сергиенко.

«Вечные»: Поле битвы поросло былью

Семь тысяч лет назад Целестиал Аришем отправил на Землю Вечных: десять бессмертных воинов должны были остановить сверххищников Девиантов, грозящих человечеству геноцидом. С задачей они справились — и разбрелись по миру, пытаясь найти место под солнцем. Увы, покой им только снился: тысячелетия спустя, после отмены щелчка Таноса, считавшиеся уничтоженными Девианты пробудились от спячки — и грозят погибелью уже не человечеству, а самим Вечным. Героям невидимого фронта придется отбросить разногласия и объединиться перед лицом новой угрозы. А заодно — решить судьбу планеты.

Замысел «короля комиксов» Джека Кирби, создавшего и Целестиалов, и Вечных с Девиантами, настолько колоссален, что даже новому эпику киновселенной Marvel пришлось прибегнуть буквально к текстовым пояснениям, чтобы ввести зрителей в курс дела. В свое время распробовать вселенные Кирби не сумели ни в Marvel («Вечные»), ни в DC («Новые боги»), отправив сюжеты на свалку истории прежде, чем комиксист завершил задуманное. Его визионерский подход оценили уже благодарные потомки, но и годы спустя работы Джека Кирби сохраняют особый статус, выделяясь размахом даже в соседстве с космическим направлением Marvel. Повседневные проблемы Вечных куда масштабнее локальных и межзвездных стычек супергероев: пока Мстители спасают города или вселенные «прямо сейчас», могучая десятка мыслит исключительно галактическими масштабами и, собственно, вечностью.

«Вечные»: Поле битвы поросло былью

События прошлого подаются во флешбэках: Вечные успели поучаствовать во многих исторических событиях — покажут, правда, лишь те, что помогают раскрытию характеров. Моменты выбраны, к слову, нетривиальные: вместо ожидаемых Рима или Греции — Вавилон и Теночтитлан. История при этом обходится с героями (или они с ней — как посмотреть) не самым лучшим образом: наказ Аришема запрещает Вечным вмешиваться в конфликты людей. Так что они вынуждены оставаться сторонними наблюдателями, способствующими развитию человечества, что отвечает на закономерный вопрос: почему десяток сверхсильных существ не помогал землянам в многочисленных стычках со злом различного масштаба.

Читать Звездная пыль: рецензия на «Землю кочевников»

Органично уложить в два с половиной часа обзор циклопического мира Кирби — задача нетривиальная, хотя Хлоя Чжао, постановщица оскароносной «Земли кочевников», во многом справилась. Просто, кажется, далеко не все зрители оказались готовы к почти революционным переменам. Дело в том, что «Вечные» — максимально далек от «марвеловского» фильма: здесь мало юмора и экшна, а большая часть событий носит медитативный характер. Вместо обширной палитры спецэффектов — чуть ли не впервые балом правят натурные съемки. Вместо локальной истории — краткое изложение семи тысяч лет непростых отношений между десяткой героев и окружающим миром.

«Вечные»: Поле битвы поросло былью

Высокая плотность событий и персонажей приводит к тому, что повествование скачет между Вечными, уделяя каждому десяток минут от силы. Такая лаконичность стала проблемой для тех, кто привык, что биографию каждого супергероя сначала рассказывают в отдельных фильмах, и только потом случаются очередные «Мстители». То, к чему «Финал» готовился десять лет, Чжао пришлось сделать за два часа. Ввести с порога множество героев и сделать так, чтобы зритель проникся к ним симпатией.

Читать Великая синтетика: рецензия на «Мстителей: Финал»

И Чжао смогла: каждый из героев получает минуту славы и умудряется раскрыться в мелочах. Даже нескольких планов порой достаточно, чтобы передать внутреннюю борьбу героев — и как она влияет на их поведение. Фина (Анджелина Джоли) кажется максимально понятной в простом желании не забывать ничего важного при своеобразном смешении ПТСР и деменции. Младшая из Вечных, Спрайт (Лия МакХью) страдает из-за того, что не может повзрослеть — и никто не воспринимает ее всерьез. Гильгамеш (Ма Дон Сок), добродушный силач, раскрывается в моменты слабости и любви к соратникам. И даже Кинго (Кумэйл Нанджиани), похожий на карикатуру «забавный индус», оказывается куда более глубоким персонажем, стоит спасть маске весельчака.

«Вечные»: Поле битвы поросло былью

Не менее важно, что Вечные, в отличие от Мстителей, — инклюзивная команда. На смену однотипным бравым ребятам, с которыми не всегда легко ассоциировать себя, пришли новые герои. Разных национальностей. Разной ориентации (да, это первый фильм Marvel, в котором открыто показаны гомосексуальные отношения). Разных взглядов. И наличие слабослышащей Маккари (Лорен Ридлофф) только сильнее подчеркивает эту разность — которая не разъединяет, а наоборот, сплачивает. И каждый герой занимает особое место, что делает из Вечных именно коллектив, а не команду, набранную «по квоте», как опасаются критики экранной толерантности.

Смотреть онлайн: «Мстители: Финал»
Смотреть онлайн: «Земля кочевников» Хлои Чжао

«Вечные» вообще пропитаны невероятной верой в человечество, которое хоть и вредит себе и окружению, но способно встать на путь исправления. В этом гуманизме, правда, фильм заходит, возможно, слишком далеко, ступая на дорожку антропоцентризма. Человек здесь выведен как едва ли не важнейшая движущая сила в обозримой вселенной. В эту гуманистическую концепцию вполне вписывается формальное отсутствие антагонистов. Без конфликтов, конечно, фильм не обходится, однако понять, кто здесь прав, а кто виноват, зрителю придется самостоятельно. Сам конфликт, заявленный в завязке, на деле оказывается куда глубже и сложнее, а Вечные не раз будут задаваться вопросами о собственных целях и роли на Земле.

«Вечные»: Поле битвы поросло былью

Неоднозначность поступков и сложность характеров усиливаются несовершенством мира: Вечные сталкиваются с последствиями собственных решений, далеко не все из которых оказываются оптимальными. Ухудшение экологии, геноцид и другие проявления человеческой жестокости формируют взгляды на вещи у тех, кто не должен был привязываться к разумным приматам. Посыл, впрочем, остается привычным: семья важнее всего, а любовь непременно победит. Правда, не уточняется, какая любовь должна быть: человека к человеку, Вечного к миру или Целестиала к порядку. В большинстве фильмов киновселенной посыл обычно выведен куда ярче, а мотивы — однозначнее. Хотя и хочется пожурить авторов за вторичность отдельных поворотов и героев, сценаристы, на счастье, прекрасно все понимают — и над собой посмеиваются. Того же Икариса (Ричард Мэдден), способного летать и стрелять лучами из глаз, открыто сравнивают с Суперменом — героем совсем другой комикс-вселенной.

«Вечные» оказываются чем-то принципиально новым, слабо похожим на привычный Marvel, хотя и прекрасно чувствуют себя на супергеройской почве. При всех попытках студии заигрывать с жанрами и режиссерами, именно фильм Чжао кажется самым смелым экспериментом. А куда в итоге это приведет и найдется ли им место под солнцем — покажет время.

«Вечные» в прокате с 11 ноября.


версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Вселенная бесконечна: все фильмы и сериал киновселенной Marvel от худшего к лучшему
Поиск по меткам
DisneyКомиксСергей Сергиенко
персоны
Анджелина ДжолиМа Дон СокДжек КёрбиРичард МэдденКумэйл НанджианиЛорен РидлоффХлоя Чжао
фильмы
ВечныеЗемля кочевниковМстителиМстители: Война бесконечностиМстители: ФиналМстители: Эра АльтронаНаездник

фотографии >>
«Вечные»: Поле битвы поросло былью фотографии
«Вечные»: Поле битвы поросло былью фотографии
«Вечные»: Поле битвы поросло былью фотографии
«Вечные»: Поле битвы поросло былью фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Игорь Бондаренко
12 ноября ушёл из жизни актёр Игорь Бондаренко.
Виктор Коклюшкин
11 ноября ушёл из жизни писатель-сатирик Виктор Коклюшкин.
Геннадий Чихачев
11 ноября ушёл из жизни актёр, театральный режиссёр Геннадий Чихачев.
Галина Воробьёва
10 ноября ушла из жизни актриса Галина Воробьёва.

День рождения >>

Андрей Абрикосов
Сергей Бачурский
Андрей Бурковский
Мария Кожевникова
Сергей Попов
Иванна Сахно
Марианна Стриженова
Семён Трескунов
Алим Федоринский
Алекс Гарсия
Джош Дюамель
Брайан Кит
Ольга Куриленко
Марко Леонарди
Вероника Лэйк
Юзеф Орвид
все родившиеся 14 ноября >>

Афиша кино >>

Дурное воспитание
детектив, драма, криминальный фильм, мелодрама, триллер, фэнтези
Испания, 2004
Медея
драма, эротика
Россия, 2021
Последняя дуэль
драма, исторический фильм
Великобритания, 2021
Молоко птицы
драма
Молдова, Россия, 2021
Приключения Пильи
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино, фэнтези
Франция, 2021
Нули и единицы
военный фильм, научная фантастика, триллер
Германия,Италия,Великобритания,США, 2021
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти, Канзас Ивнинг Сан»
драма, комедия, мелодрама
Германия, США, 2020
Король Ричард
биография, драма, спортивный фильм
США, 2021
Лощина мертвецов
боевик, фильм ужасов
Канада, 2021
Монстр: Начало
криминальный фильм, триллер
США, 2021
Небо
военный фильм, драма
Россия, 2021
Один на один
драма, социальная драма
Великобритания, Италия, Румыния, 2020
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен