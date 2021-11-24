«Купе номер 6»: Юра Борисов на страже русской души

По шпалам отечественного проката вот-вот начнет путешествие «Купе номер 6» — фильм с «русской душой» и Юрой Борисовым, пускай и снятый финским режиссером Юхо Куосманеном. Картина получила приз Каннского кинофестиваля и выдвинута Финляндией на «Оскар», но наверняка завоюет и зрительские симпатии, уверена Дарья Тарасова
.
Студентка из Финляндии Лора (Сейди Хаарла
) учится в Москве конца 1990-х на кафедре археологии и чуть ли не каждый вечер проводит в квартире своей девушки (Динара Друкарова
), в компании ее друзей — богемной интеллигенции, угадывающей цитаты из Пелевина под Voyage, voyage и рюмочку горячительного напитка. Лора мечтает отправиться в Мурманск, чтобы посмотреть петроглифы. Долгожданное путешествие назначено на зиму, но в последний момент планы меняются. Лора едет сквозь снег на поезде одна, а партнерша остается в столице под предлогом навалившейся работы. Попутчиком студентки оказывается Леха (Юра Борисов
) — хамоватый шахтер, любящий пригубить и поговорить.
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Для финна Юхо Куосманена
роад-муви «Купе номер 6
» — всего лишь второй полнометражный фильм после «Самого счастливого дня в жизни Олли Мяки
» (2016), отмеченного в каннском «Особом взгляде». Спустя пять лет Куосманен вернулся на Лазурный берег, чтобы забрать приз посущественнее — Гран-при жюри основного конкурса, — причем сделать это изящно, с еще большим трепетом, чем в истории о боксере, повстречавшем на пути к чемпионству девушку.
«Купе номер 6» — фестивальный хит, снятый в копродукции Финляндии, России, Эстонии и Германии, — и кино при этом абсолютно зрительское. У Куосманена получился фильм, говорящий с публикой на самом понятном языке: не петроглифов даже, хотя наскальными зарисовками Лора и Леха тоже обменяются, — но какой-то простой и понятной человечности. И что удивительно — историю с совершенно «русской душой». Бытие Лехи базируется на трех китах — «привет», «пока» и «я тебя люблю»: именно эти фразы он просит соседку по купе перевести с русского на финский в первую очередь.
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«Петровы в гриппе» — другой взгляд на родное безвременье (тоже с Борисовым)
Антураж фильма задан изломом тысячелетий в очень условно очерченной России, где на место уличных телефонов-автоматов или же ручных видеокамер еще не скоро придут смартфоны, новым промыслом стало абстрактное «делать бизнес», а гомофобия пока не выглядывает из-за каждого плеча в поисках жертвы. Все эти приметы времени (или безвременья) рассыпаны вдоль железнодорожных путей, по которым купе везет двух как будто разных по духу, но одинаково неприкаянных и очень похожих в своем одиночестве людей.
Немного другие, но все же не такие далекие: русская душа — потемки, финская, конечно, — тоже. На первый взгляд, Леха — сборник стереотипов: характер, растворенный в «мерзавчике», — с привкусом непутевости и вытекающей готовностью всегда пойти на конфликт (не хватает разве что медведя). Однако под этой дубовой корой прячутся чуткость и ранимость, которые передаются не в прямом диалоге с неизбежными колкостями (за реплики на русском языке, кстати, отвечала Любовь Мульменко
), а в интонациях. Юра Борисов, может, и примелькался за цикл международных фестивалей, но в «Купе номер 6» мог сыграть, наверное, только он — с его грубоватыми чертами лица, детской искоркой в глазах, хитрецой в голосе.
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Лора в этой стране — чужая, пусть и способна понять русскую речь, — а потому смотрит вокруг с искренним любопытством (и фиксирует все на видеокамеру). Без попутчицы-партнерши студентка теряет точку опоры, не находя себя в голых морозных пейзажах, а среда оказывается тем враждебнее, что палки в колеса вставляет даже земляк, укравший драгоценную шкатулку воспоминаний — ту самую камеру. Оттого и довольно странно, но и очень закономерно, что новую опору Лора находит в характерном представителе этой среды. Их одиночества резонируют настолько, что стирают условности. И вот уже Леха появляется на пороге мурманской гостиницы, где остановилась Лора, и везет ее смотреть петроглифы, хотя сам только узнал, что это вообще такое.
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«Герда» — еще один фестивальный хит с Борисовым (Гаспару Ноэ понравилось)
Сюжет «Купе номер 6» — простой как шпала, и так же безотказно работает. Пространство поезда заставляет героев сблизиться и бессловесно понять друг друга настолько органично, что в том же купе оказывается и зритель. И вроде бы простая истина — человеку нужен человек, — но менее весомой она не становится.
«Купе номер 6» в прокате с 25 ноября
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