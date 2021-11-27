«Энканто»: Ты больше, чем твой дар



фото: кадр из фильма "Энканто"

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фото: кадр из фильма "Энканто"



фото: кадр из фильма "Энканто"

Несколько поколений семейства Мадригаль живет в горах Колумбии, в волшебном доме, в очаровательном месте под названием Энканто. В начале фильма 15-летняя Мирабель Мадригаль знакомит нас со своими родственниками, которыми очень гордится. Каждый из них обладает какими-то волшебными способностями, полученными в детском возрасте, в спектре от целительских даров и изменения погоды до предсказывания будущего. История семьи и их магических сил началась 50 лет назад, когда бабушка и дедушка в юном возрасте были вынуждены бежать из дома из-за военного конфликта. Дед был убит, а бабушка Альба, оставшаяся с тремя детьми, получила волшебную неугасающую свечу, наделяющую ее потомков дарами, и основала общину Энканто.Никто не знает, почему Мирабель не получила суперспособность на «День даров», и, хотя родители поддерживают ее, она часто сравнивает себя со своими кузинами, одна из которых, Луиза, обладает могучей силой, вторая – сверхслухом, а третья, Изабелла, невероятная красавица и там, где она пожелает, мгновенно вырастают цветы, преимущественно розы. Бабуля строго следит за тем, чтобы свои способности члены семейства Мадригаль использовали во благо общины, и каждый старается изо всех сил, чтобы семья гордилась ими.Важным героем фильма является Касита – дом, в котором живут Мадригали. Это не просто дом, это живая субстанция, воплощение магии. Дом пляшет, играет с детьми, напоминает о должном, помогает, предупреждает об опасности. Комнаты Каситы вмещают в себя горные вершины, каньоны, тропический лес и любые другие скрытые пространства, необходимые их владельцам. И дом – первое существо, которое начинает реагировать на угасание магии. Да, волшебство уходит, и некоторые думают, что виновата в этом Мирабель. Именно этой девочке предстоит разобраться в том, что происходит, что не так с ее семейством, пуститься в приключение и предотвратить беду.Мирабель — еще одна девушка в линейке диснеевских героинь, которая не выглядит как принцесса. Крепкого телосложения, с короткими вьющимися волосами и в круглых очках, она похожа на обычного подростка, что делает ее ближе к современным маленьким зрительницам, которым будет проще отождествлять себя с ней. При этом Мирабель добрая и отважная, заботливая по отношению к своим братьям и сестрам и старается заслужить доверие всех, хотя, конечно присутствует некоторая неуверенность в себе, ведь она понимает, что она – обычная.Но начав разбираться, почему дом посылает сигналы разрушения, а также случайно услышав подтверждение опасений от бабушки, она понимает, что ее родственники-супергерои не так уж и счастливы. Девиз «жертвуй собой ради блага других», повышенные ожидания и надобность соответствовать возложенной на тебя миссии превратили ее сестру силачку-Луизу в тревожный комок нервов, всеми любимая Изабель находится в плену свой красоты, а дядя Бруно, предвидец будущего, и вовсе стал изгоем, потому что никто не хотел знать о плохом. В конце-концов, Бруно ушел из семьи, а на его имя был наложен запрет. Эта троица несчастных Мадригалей в рамках картины наделены сольными песнями, и на фоне остальных обычных плохо запоминающихся стандартных диснеевских музыкальных номеров, партии Луизы, Бруно и Изабель – яркие, драматичные, потому что раскрывают истинные чувства героев.Внутренние переживания, скрытые от посторонних глаз, и есть самое главное отличие «Энканто» от других фильмов Disney. С одной стороны, это кино с привычной моралью о том, что каждый человек особенен по-своему, и все мы для чего-то нужны, о прощении и принятии. С другой – в нем заложена нестандартная и умная идея о том, что обладателям суперсил психически приходится крайне непросто. Большие возможности несут груз большей ответственности и завышенных требований, что чревато нервными заболеваниями. Во всем остальном – это добросовестный нарядный диснеевский мультфильм со множеством проработанных персонажей и необычной географической привязкой. Колумбия является в «Энканто» через колоритный гардероб героев, музыку, испаноязычные песни, динамичные танцы и, конечно, через изображение чудесной природы этого региона. Капибары, разумеется, тоже присутствуют.PS: перед сеансом, как водится, в кинотеатрах покажут еще и короткометражный мультфильм. «» — опять-таки психотерапевтическая история, скорее для взрослых, где на примере двух поколений семьи енотов рассказывается о том, как дети, выросшие без должного количества ласки и понимания, становятся копиями своих родителей, и как этот порочный круг должен быть разорван.