«Власть пса»: Осторожно, злой Камбербэтч

1921 год, необъятная степь штата Монтана. Братья Бёрбанк, Филл ( Бенедикт Камбербэтч ) и Джордж ( Джесси Племонс ), заведуют крупнейшим ранчо в округе. Первый мастерски ездит верхом и выступает заводилой в банде ковбоев, второй любит счет и не отсвечивает, подумывая о женитьбе на вдове Роуз ( Кирстен Данст ), владелице местного заведения общепита. Когда брак тайком состоится, между и без того непохожими братьями разверзнется совсем уж пропасть, а вымещать злобу неизвестного происхождения Филл будет на Роуз и ее сыне от первого брака Питере ( Коди Смит-Макфи ), который любит делать букетики, но собирается стать хирургом.Новозеландка Джейн Кэмпион возвращается к полному метру после 12-летней паузы — от премьеры « Яркой звезды » до сего дня она сняла и написала лишь два сезона « Вершины озера » для Sundance TV. С момента фурора, который произвела ее третья картина « Пианино » (главный приз Канн, «Оскар» за сценарий), прошло и вовсе почти 30 лет. « Власть пса » позволяет констатировать, что ни время, ни платформы не властны над авторским стилем: постановщица живописует галерею несчастных на краю мира — пускай это не далекие Новая Зеландии или Австралии, а север США.Герои Джейн Кэмпион — зачастую кочевники или потомки тех, кто бросил все и рванул на необжитые земли. Именно в момент перемены — места, участи — она и ловит их в прицел камеры. Персонажи «Власти пса», основанной на романе, проходят через персональные испытания, замаскированные будничными проблемами жизни в Монтане. В оригинале фильм носит имя The Power of Dog, что отсылает к фразе из Библии: Deliver my soul from the sword, my precious life from the power of the dog! (Псалтирь, 22:20). «Убереги мою душу от меча, мою драгоценную жизнь от власти пса». Первоначально изображенные как падальщики, собаки напоминали о том греховном грузе, который принял за человечество Иисус. И избежать ноши своих и чужих грехов — то, что в этой строфе просит Давид.В прошлом всех героев тоже есть то, что не стоит с собой волочить в будущее: у Роуз — алкогольная зависимость и депрессия, развившиеся от жизни с пьющим супругом и вечно прислуживающей роли, у Филла — недостача человеческого тепла и тоска по наставнику, который его всему научил и даже один раз спас. Питер накапливает в себе злобу, видя унижения матери и выслушивая гомофобные насмешки Филла и других ковбоев. Счетовод Джордж то ли оптимистично верит, что все перемелется, то ли правда ничего не замечает, вечно пропадая то в ванной, то в отъезде.Зато все замечает камера Эри Вегнер, которая, кажется, не пропускает ни одного жеста Филла-Камбербэтча: тот и озабоченно мнет сердцевину бумажного цветка, и фрустрированно полирует седло, и мучает банджо в иступленной ревности, и пытается — буквально — смыть с себя грязь греховных мыслей. Токсичное влияние на здоровье гендерных стереотипов здесь подается каймой к пустоши семейной драмы, но в итоге оказывается той каплей, которая отравляет всю землю целиком.Несмотря на обширные роли Данст и Смита-Макфи, которые через мелкую дрожь и потупленные взгляды изображают каждодневное свидание с ощущением ничтожества, солирует здесь именно Камбербэтч, как вожаком стада красуется его Филл Бёрбанк. Фигура высохшего дерева, долгая и медленно вымывающаяся память почвы, равнодушие к социальным ритуалам, которые подразумевают вежливость — ну или хотя бы душ не только в качестве самобичевания.Кажется, он и есть тот непоколебимый ковбой, на котором стояла и стоит земля Монтаны, но Кэмпион вновь — как в «Пианино» и «Вершине озера» — пытается занырнуть в глубины подсознания. Местный оазис, конечно, не тянет на океан и даже озеро, но для фрейдистской метафоры сгодится: рефлексия и абстрактное мышление у Филла настолько не развиты, что он не только не может разглядеть в горах очертания собачьей головы, но и осознать собственную гомосексуальность, сфокусированную на страницах с обнаженными культуристами.Эта неплодородная почва становится фронтиром для классического романа угасания, падения дома Бёрбанков, где былое величие растрачивается на перчатки и лассо. Впрочем, нескладный и чувствительный Питер, запросто разделывающий кролика на опыты, кажется, напротив, очень неплохо научился копаться в самом себе тоже. И если его хладнокровие не признак социопатии, то, может, и из этой земли выйдет толк.