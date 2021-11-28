Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Деконструкция «Последний из Могикан»
Кино-Театр.Ру мобильное меню

«Власть пса»: Осторожно, злой Камбербэтч

Рецензии на фильмы >>
28 ноября 2021
На Netflix выходит «Власть пса» — новый фильм Джейн Кэмпион, отмеченный на Венецианском кинофестивале за режиссуру. Вестерн с Бенедиктом Камбербэтчем, Кирстен Данст, Джесси Племонсом и Коди Смитом-Макфи рассказывает об отравляющем влиянии прошлого, а Алексей Филиппов — каким получилось возвращение к полному метру известной постановщицы.

«Власть пса»: Осторожно, злой Камбербэтч

1921 год, необъятная степь штата Монтана. Братья Бёрбанк, Филл (Бенедикт Камбербэтч) и Джордж (Джесси Племонс), заведуют крупнейшим ранчо в округе. Первый мастерски ездит верхом и выступает заводилой в банде ковбоев, второй любит счет и не отсвечивает, подумывая о женитьбе на вдове Роуз (Кирстен Данст), владелице местного заведения общепита. Когда брак тайком состоится, между и без того непохожими братьями разверзнется совсем уж пропасть, а вымещать злобу неизвестного происхождения Филл будет на Роуз и ее сыне от первого брака Питере (Коди Смит-Макфи), который любит делать букетики, но собирается стать хирургом.

Смотреть онлайн «Темная сторона страсти» — ранний фильм Джейн Кэмпион

Новозеландка Джейн Кэмпион возвращается к полному метру после 12-летней паузы — от премьеры «Яркой звезды» до сего дня она сняла и написала лишь два сезона «Вершины озера» для Sundance TV. С момента фурора, который произвела ее третья картина «Пианино» (главный приз Канн, «Оскар» за сценарий), прошло и вовсе почти 30 лет. «Власть пса» позволяет констатировать, что ни время, ни платформы не властны над авторским стилем: постановщица живописует галерею несчастных на краю мира — пускай это не далекие Новая Зеландии или Австралии, а север США.

«Власть пса»: Осторожно, злой Камбербэтч

Герои Джейн Кэмпион — зачастую кочевники или потомки тех, кто бросил все и рванул на необжитые земли. Именно в момент перемены — места, участи — она и ловит их в прицел камеры. Персонажи «Власти пса», основанной на романе Томаса Сэвиджа, проходят через персональные испытания, замаскированные будничными проблемами жизни в Монтане. В оригинале фильм носит имя The Power of Dog, что отсылает к фразе из Библии: Deliver my soul from the sword, my precious life from the power of the dog! (Псалтирь, 22:20). «Убереги мою душу от меча, мою драгоценную жизнь от власти пса». Первоначально изображенные как падальщики, собаки напоминали о том греховном грузе, который принял за человечество Иисус. И избежать ноши своих и чужих грехов — то, что в этой строфе просит Давид.

Читать Шпорная территория: 10 вестернов, изменивших жанр

В прошлом всех героев тоже есть то, что не стоит с собой волочить в будущее: у Роуз — алкогольная зависимость и депрессия, развившиеся от жизни с пьющим супругом и вечно прислуживающей роли, у Филла — недостача человеческого тепла и тоска по наставнику, который его всему научил и даже один раз спас. Питер накапливает в себе злобу, видя унижения матери и выслушивая гомофобные насмешки Филла и других ковбоев. Счетовод Джордж то ли оптимистично верит, что все перемелется, то ли правда ничего не замечает, вечно пропадая то в ванной, то в отъезде.

«Власть пса»: Осторожно, злой Камбербэтч

Зато все замечает камера Эри Вегнер, которая, кажется, не пропускает ни одного жеста Филла-Камбербэтча: тот и озабоченно мнет сердцевину бумажного цветка, и фрустрированно полирует седло, и мучает банджо в иступленной ревности, и пытается — буквально — смыть с себя грязь греховных мыслей. Токсичное влияние на здоровье гендерных стереотипов здесь подается каймой к пустоши семейной драмы, но в итоге оказывается той каплей, которая отравляет всю землю целиком.

Читать Этот чудак все сделает не так: рецензия на «Строго на Запад» — отличный вестерн со Смитом-Макфи

Несмотря на обширные роли Данст и Смита-Макфи, которые через мелкую дрожь и потупленные взгляды изображают каждодневное свидание с ощущением ничтожества, солирует здесь именно Камбербэтч, как вожаком стада красуется его Филл Бёрбанк. Фигура высохшего дерева, долгая и медленно вымывающаяся память почвы, равнодушие к социальным ритуалам, которые подразумевают вежливость — ну или хотя бы душ не только в качестве самобичевания.

«Власть пса»: Осторожно, злой Камбербэтч

Кажется, он и есть тот непоколебимый ковбой, на котором стояла и стоит земля Монтаны, но Кэмпион вновь — как в «Пианино» и «Вершине озера» — пытается занырнуть в глубины подсознания. Местный оазис, конечно, не тянет на океан и даже озеро, но для фрейдистской метафоры сгодится: рефлексия и абстрактное мышление у Филла настолько не развиты, что он не только не может разглядеть в горах очертания собачьей головы, но и осознать собственную гомосексуальность, сфокусированную на страницах с обнаженными культуристами.

Слушать «В городе неспокойно — погибли все мужчины»: подкаст про отличный вестерн «Забытые богом»

Эта неплодородная почва становится фронтиром для классического романа угасания, падения дома Бёрбанков, где былое величие растрачивается на перчатки и лассо. Впрочем, нескладный и чувствительный Питер, запросто разделывающий кролика на опыты, кажется, напротив, очень неплохо научился копаться в самом себе тоже. И если его хладнокровие не признак социопатии, то, может, и из этой земли выйдет толк.

Смотрите «Власть пса» на Netflix с 1 декабря.


версия для печати

обсуждение >>
№ 1
Мария Никовник   28.11.2021 - 12:31
Спасибо за рецензию, как раз думала смотреть или не смотреть (привлекал только актерский состав, так как сам сюжет выглядел довольно скучно) читать далее>>
Всего сообщений: 1
Своё сообщение Вы можете оставить здесь >>
Ссылки по теме
Мама, я дома: 10 фильмов Венецианского кинофестиваля, с которыми вы побываете на пляже и в бездне
Фильм Одри Диван «Событие» удостоен «Золотого льва» 78-го Венецианского кинофестиваля
Шпорная территория: 10 вестернов, изменивших жанр
Венецианский кинофестиваль объявил программу
Поиск по меткам
NetflixАлексей ФилипповАмериканское киновестерн
персоны
Кирстен ДанстБенедикт КамбербэтчДжейн КэмпионДжесси ПлемонсКоди Смит-Макфи
фильмы
Вершина озераВласть псаПианиноЯркая звезда

фотографии >>
«Власть пса»: Осторожно, злой Камбербэтч фотографии
«Власть пса»: Осторожно, злой Камбербэтч фотографии
«Власть пса»: Осторожно, злой Камбербэтч фотографии
«Власть пса»: Осторожно, злой Камбербэтч фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Деконструкция «Последний из Могикан»

Скорбим

Александр Градский
28 ноября ушёл из жизни композитор, певец Александр Градский.
Виктор Терехов
26 ноября ушёл из жизни актёр Виктор Терехов.

День рождения >>

Михаил Владимиров
Зиновий Высоковский
Анна Горшкова
Мария Захаревич
Рина Зелёная
Илья Ловкий
Андрей Назимов
Светлана Письмиченко
Андрей Ургант
Лаура Антонелли
Луиза Бургуа
Люси Гаттеридж
Глория Грэм
Райан Квантен
Мэри Элизабет Уинстэд
Эд Харрис
все родившиеся 28 ноября >>

Афиша кино >>

Лётчик
военный фильм, драма
Россия, 2021
Нормальный только я
комедия, мелодрама, молодежный фильм
Россия, 2021
Охотники за привидениями: Наследники
боевик, драма, комедия, мистика, научная фантастика, фильм ужасов, фэнтези
США, 2021
БУМЕРанг
комедия, криминальный фильм
Россия, 2021
День мёртвых
драма
Россия, 2021
На близком расстоянии
Литва, Россия, 2021
Месть земли
боевик, приключения, фильм-катастрофа
Китай, 2021
Превратности разума
биография, драма
Великобритания, Германия, Польша, 2020
Сбой в матрице
США, 2021
Щенячий патруль: Улётная помощь
детский фильм, научная фантастика, приключения, семейное кино, фэнтези
Канада, США, 2020
Восточный ветер. Великий ураган
детский фильм, приключения, семейное кино, фильм о животных
Германия, 2021
Дом Gucci
драма, криминальный фильм, триллер
США, 2021
все фильмы в прокате >>
Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен