Зомби-хоррор «Вали отсюда»: «Плохой фильм заставит вас страдать 90 минут, плохое правительство — годами»

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Фильм с армией звезд бравирует своей избыточностью

Родительская суббота: Александр Паль и Агриппина Стеклова в фильме «День мертвых»

28 ноября

«Власть пса»: Осторожно, злой Камбербэтч

Вестерн о том, как прошлое отравляет даже самых стойких