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«Честный развод»: Робак и Муцениеце ищут секс и смех после брака

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7 декабря 2021
9 декабря в российский прокат выходит романтическая комедия «Честный развод» с Агатой Муцениеце и Александром Робаком в главных ролях. Рассказываем, получится ли поднять настроение своим творением режиссеру Ивану Кульневу и продюсеру Георгию Малкову.

«Честный развод»: Робак и Муцениеце ищут секс и смех после брака
фото: Megogo


Челябинец Геннадий (Александр Робак) почти четверть века прожил в браке, воспитал вместе с женой дочь, но как-то на Новый год супруга вдруг заявила, что влюбилась в другого и хочет получить развод. Отчаявшийся Гена отправляется в бар, где знакомится с элитной путаной Миланой (Агата Муцениеце). Вместе они проводят бурную (или не очень — воспоминаний у героя не остается) ночь в отеле, а на утро новая знакомая предлагает клиенту воплотить давнюю мечту, от которой он отказался 20 с лишним лет назад ради семьи. Дело в том, что когда-то Гена был капитаном команды КВН и даже всерьез собирался на слет веселых и находчивых, но непосредственно перед поездкой выяснилось, что его девушка беременна. Теперь же дочь выросла, жена сама ушла, ничто не мешает Геннадию с Миланой запрыгнуть в машину и отправиться в Сочи на фестиваль команд КВН: он собирается взбодриться, она — подзаработать.

Легко заметить, что «Развод» — что-то вроде «Красотки» Гэрри Маршалла, подкорректированной с учетом современных российских реалий. Признаки времени, места и статуса здесь другие: вместо Лос-Анджелеса и Сан-Франциско — Уфа, Самара и Сочи, вместо деловых встреч — слет студентов-юмористов, вместо «Травиаты» — ночевка в деревенской хате бабушки Нины (сама хозяйка, предлагающая гостям не только кров, но паранормальные услуги, предпочитает называть собственный дом «магическим хостелом»). Вместо Ричарда Гира и Джулии Робертс — Робак и Муцениеце, соответственно. Замена неравноценная, с другой стороны, предъявлять претензии актерам в данном случае не хочется. В обоих исполнителях главных ролей есть определенная органика, оба время от времени как-то очень живо улыбаются и смотрят друг на друга с подлинным интересом. Другое дело, что такие мелочи проскальзывают на экран, кажется, вопреки сценарию.

«Честный развод»: Робак и Муцениеце ищут секс и смех после брака
фото: Megogo

Сценарий «Развода» не спасли бы ни армия скрипт-докторов, ни участие в проекте звезд любой величины. Это комедия, которой катастрофически не хватает шуток, зато в ней предостаточно предельно неубедительных ситуаций. Это кино, в котором все положительные качества (примерный семьянин, кормилец, с чувством юмора) достались герою-мужчине, окруженному женщинами-карикатурами. Жена мало того, что сама подала на развод, так теперь еще и гнобит мужа за то, что он выбрал якобы не те способы борьбы со стрессом. 22-летняя дочь (Дарья Затеева) крайне дружелюбна по отношению к отцу, но нет ли в этом прагматизма? Ведь на самом деле девушка (о ужас!) вроде бы встала на сторону матери. Подруга Миланы (Ирина Безряднова) и вовсе не способна думать ни о чем, кроме денег (отметим, справедливости ради, что на нее давит знакомый бандит — впрочем, она же его и наняла). Сама Милана — маниакальная девушка мечты, но с зубами: ей хватает профессиональных навыков, чтобы морально поддерживать клиента, при этом ее первичный интерес — не КВН, а кредитная карта.

Финал, к которому приходит «Развод», кажется абсолютно незаслуженным; понять, как взаимоотношения Гены и Миланы становятся почвой для чего-то большого и светлого, невозможно. Она чуть ли не до последнего тянет руку к его кошельку, он при любой возможности прилюдно напоминает ей о том, что она проститутка. Авторы «Развода» пытаются убедить аудиторию, что все дело в чувстве юмора: дескать, Геннадий такой остроумный, что Милана просто не может перед ним устоять. Правда, убедиться в этом самостоятельно зрителям не дают. Вошедшие в фильм стэндапы с участием Геннадия («дяди Гены», как он сам представляется публике) вызывают не желание расхохотаться, а острое ощущение неловкости за другого, знакомое каждому, кто помнит телепрограмму «Знак качества», выходившую на канале ТВ-6 в 1990-е.

Напоследок хочется обратить внимание на еще одно любопытное отличие «Развода» от «Красотки». Видевшие ленту Маршалла наверняка помнят, какой сценой она завершается. В российском же варианте на пожарную лестницу, пускай и метафорическую, приходится лезть девушке.

«Честный развод» в прокате с 9 декабря.


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«Честный развод»: Робак и Муцениеце ищут секс и смех после брака фотографии
«Честный развод»: Робак и Муцениеце ищут секс и смех после брака фотографии
«Честный развод»: Робак и Муцениеце ищут секс и смех после брака фотографии
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