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Мама отличницы: «Никуко из Рыбацкой гавани» — трагикомедия о девочке, которая любит Сэлинджера

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11 декабря 2021
Фильмом закрытия юбилейного XV Большого фестиваля мультфильмов станет аниме «Никуко из Рыбацкой гавани», которое покажут 13 декабря. Работу Studio 4°CЖелезобетон», «Игра разума») уже отметили в Шотландии и на фестивале анимации в корейском Пучхоне. Чем так подкупает зрителей по всему миру эта забавная и одновременно серьезная картина, рассказывает Алексей Филиппов.

Мама отличницы: «Никуко из Рыбацкой гавани» — трагикомедия о девочке, которая любит Сэлинджера

Никуко и Кикуко живут на лодке в небольшом приморском городке на северо-востоке Японии. Мать и дочь с забавно рифмующимися именами по складу характера напоминают комичный дуэт вроде Болека и Лелека, Астерикса и Обеликса, Власа и Еника, Малыша и Карлсона.

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Жизнелюбивая Никуко ростом 151 сантиметр обожает поесть, заслушивается телепередачей, где гадалка прозревает прошлые жизни гостей, и регулярно навещает пингвина в местном океанариуме. Читает она с трудом (думает, что Сэлинджер — это супергерой), но это не мешает ее работе в местном барбекю-баре. Кикуко — сказочно-андрогинная, стройная, робкая, погруженная в чтение (по возрасту — как раз Сэлинджер), но преуспевающая и в спорте. В школе не праздник жизни, а легкий шторм: начинают задирать мальчишки, лучшая подруга Мария хочет перекроить иерархию класса, а первые месячные все никак не приходят (да, впрочем, Кикуко хочет, чтобы так и оставалось).

Мама отличницы: «Никуко из Рыбацкой гавани» — трагикомедия о девочке, которая любит Сэлинджера

Полнометражное аниме Аюму Ватанабэ легко расплющить штампом «история взросления», хотя Кикуко — серьезна не по годам и с подростковой поэтичностью погружена в себя. «Никуко» с первых минут — когда девушка на примере говяжьей вырезки рассказывает биографию матери — соблюдает тонкий баланс между комичным и тревожным, жизнерадостностью одной героини и растерянностью второй. Буффонада Никуко уравновешена драмами Кикуко, которая ищет себя — в классе, в городе, в этой жизни. Мать непроизвольно устраивает шоу — и даже становится локальной знаменитостью. Дочь — чутким взглядом постороннего замечает говорящих ящериц, жаб и чаек, а также мальчика Нонимию из параллельного класса, который непроизвольно корчит рожи, пока никто не видит.

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Правила этого робеющего, но волшебного мира детства до конца не прояснены, хотя «мясистый» пролог мастерски задает тон. К морю Никуко занесло не от хорошей жизни: прописку она меняла неоднократно, прощаясь с неудачными влюбленностями, оставлявшими ее без гроша, а то и с долгами. Кансай — Осака — Нагоя — Иокогама — Токио — и вот, наконец, гавань. Сюда Никуко приехала за писателем, который открыл ее дочери удивительный мир литературы. Стояла снежная зима, слух о женщине-матрешке с восьмилетней девочкой разлетелся по округе, но писателя и след простыл. А они осели в лодке местного повара. Жизнь, как говорится, и судьба.

Мама отличницы: «Никуко из Рыбацкой гавани» — трагикомедия о девочке, которая любит Сэлинджера

Драматичный строй детской истории — наследие романа-первоисточника Канаки Ниси, которая до 11 лет жила на чемоданах. Родилась в Тегеране, в два — с родителями вернулась в Японию, в семь — уехала уже в Каир, где отец получил работу, и приехала на родину насовсем только через четыре года. Другой фактор — Великое восточно-японское землетрясение, случившееся в 2011 году. Тогда же и вышел роман про Никуко и Кикуко, готовясь к которому Ниси ездила в разрушенные города Исиномаки и Онагава пострадавшей префектуры Мияги. Этот же катаклизм — мощнейший в истории Японии — заставил Макото Синкая обратиться к более мотивирующим фантастическим сюжетам вроде ставших хитами «Твоего имени» и «Дитя погоды».

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Ниси и Ватанабэ однако работают в другом жанре — так называемом ломтике жизни: у них мельтешение юности погружено в размеренность гавани. Недаром Никуко постулирует красоту обычной жизни: «Есть, какать, учиться, работать, мыться, спать» — что еще нужно. «Ну и пердеть», — добавляет она. Кикуро, стыдящаяся малограмотной и неповоротливой матери, конечно, не согласна, пока не поймет, что только это и делает людей обычными.

Мама отличницы: «Никуко из Рыбацкой гавани» — трагикомедия о девочке, которая любит Сэлинджера

Еще до ключевого сюжетного поворота можно заметить, что все персонажи здесь обладают яркой индивидуальностью, которую не затереть никакой рутиной, ритуальными праздниками и школьной уравниловкой. Тайны, странности и печали формируют яркие характеры, которые подчеркивает дизайн персонажей. Некоторые как будто вышли из разных сюжетов: Никуко — нескладная героиня деревенских легенд в духе Сигару Мидзуки, внешний вид Кикуко напоминает утонченных принцесс и русалок Осаму Тэдзуки, родоначальника аниме и манги.

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От него же как будто Ватанабэ и Ниси переняли оглушительный твист, который вряд ли бы одобрил Хаяо Миядзаки (мэтр, в частности, критиковал манипулятивную драматургию старшего коллеги — в некрологе). При этом в «Никуко», как у фронтмена Ghibli, нет антагонистов и негодяев, а главное благо — не терять внутреннего ребенка и не распускать внутреннего же взрослого. В паре они многое могут преодолеть.


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Мама отличницы: «Никуко из Рыбацкой гавани» — трагикомедия о девочке, которая любит Сэлинджера фотографии
Мама отличницы: «Никуко из Рыбацкой гавани» — трагикомедия о девочке, которая любит Сэлинджера фотографии
Мама отличницы: «Никуко из Рыбацкой гавани» — трагикомедия о девочке, которая любит Сэлинджера фотографии
Мама отличницы: «Никуко из Рыбацкой гавани» — трагикомедия о девочке, которая любит Сэлинджера фотографии
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