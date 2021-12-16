«Человек-паук: Нет пути домой»: В Питере чего-то нет

Уже в прокате один из самых ожидаемых фильмов этого года — «Человек-паук: Нет пути домой», самая масштабная глава похождений Питера Паркера. Сергей Оболонков посмотрел, как режиссер Джон Уоттс и продюсер Кевин Файги обходятся со зрительской ностальгией, и рассказывает, чего стоит ждать от встречи со старыми и очень старыми знакомыми.
NB. Ключевые персонажи были известны до премьеры, но если вы ничего не читали и не смотрели — остерегайтесь спойлеров.
В прошлом фильме
суперзлодей Мистерио (Джейк Джилленхол
) перед смертью успел совершить последнее негодяйство: рассказал всему миру, кем на самом деле является Человек-паук. Школьнику Питеру Паркеру (Том Холланд
) свежеприобретенная публичность пришлась не по вкусу; более того, она негативно отразилась на жизни дорогих ему людей — тети Мэй (Мариса Томей
), Эм Джей (Зендая
) и Неда (Джейкоб Баталон
). Чтобы исправить ситуацию, Паркер отправился в гости к доктору Стрэнджу (Бенедикт Камбербэтч
), с которым Человеку-пауку когда-то
довелось сражаться бок о бок
. Стрэндж попытался использовать заклинание забвения, но по ряду причин не справился — и вместо этого открыл порталы в параллельные миры. Гости из альтернативных вселенных не заставили себя ждать; разбираться с ними пришлось, разумеется, Человеку-пауку. Точнее, сразу трем.
Смотреть онлайн: «Человек-паук: Вдали от дома» — в предыдущей серии
А там что-то уже пошло не так?
Все ведь помнят, что до Холланда на большом экране Питера Паркера воплощали еще два артиста. Тоби Магуайр
играл эту роль в трилогии Сэма Рэйми
(2002-2007), Эндрю Гарфилд
заменил его в дилогии Марка Уэбба
(2012-2014). И вот обоим актерам пришлось снова примерить паучьи костюмы, поскольку их через порталы затянуло в мир Паркера, то есть, простите, Холланда. Вместе с ними в ту версию марвеловской реальности
, на которой в последние годы сфокусировали внимание киношники, прибыли и некоторые классические злодеи, включая харизматиков вроде Отто Октавиуса (Альфред Молина
) и Нормана Озборна (Уиллем Дефо
), даром что оба погибли в своих мирах. У девушек альтернативного Питера — другой Эм Джей (Кирстен Данст
) и Гвен Стейси (Эмма Стоун
) — очевидно, обнаружился иммунитет к притяжению порталов, поэтому они остались дома.
Но и без девушек на экране довольно людно. С другой стороны, в многочисленности персонажей можно найти свои плюсы. Скажем, Холланд всегда казался самым естественным и живым Питером Паркером. Теперь у аудитории появилась лишняя возможность в этом убедиться, поскольку кинематографисты поместили Тома в кадр вместе с двумя предшественниками (Человек-паук в исполнении 46-летнего Магуайра, кроме всего прочего, жалуется на боли в спине). Что же касается злодеев, во-первых, Молина и Дефо хороши сами по себе, а, во-вторых, оригинального антагониста в новом фильме просто нет, поэтому приходится довольствоваться теми, которых аудитория запомнила благодаря предыдущим лентам.
Смотреть онлайн: «Человек-паук: Через вселенные»
Прочитать, чем он примечателен
Картина «Нет пути домой
» вообще не предлагает ничего нового — даже идею с мультивселенной и несколькими Пауками, сошедшимися в одном мире, уже использовали в гораздо более увлекательном мультфильме
трехлетней давности. Зато предполагает, что зрители держат в памяти кучу информации. И речь не о киновселенной Marvel
, без хронологии которой сюжет новой ленты якобы непонятен; напротив, историю в этот раз нам рассказывают простую до примитивности. Дело в том, что получение удовольствия от просмотра напрямую зависит от объема соответствующих знаний в голове зрителя. «Нет пути домой» — идеальный пример для объяснения, что это за явление такое: фан-сервис. Все его элементы выбраны и сгруппированы таким образом, чтобы надавить на ностальгию, вызвать умиление или хотя бы заговорщически подмигнуть давним поклонникам франшизы: «А помните, как?.. Разумеется, помните!»
Парад воспоминаний приправлен по традиции дорогой компьютерной графикой. Если не считать лент, в которых Питер Паркер был на вторых ролях, «Нет пути домой» - самая масштабная картина с участием Человека-паука. Схватка в Зеркальном измерении заставляет вспомнить «Начало
» Нолана
с его складывающимся Парижем. Рушащиеся линии электропередач и здания, падающие с моста автомобили, сражение на статуе Свободы, прорехи в небе — чего в новом фильме только нет. Денег на спецэффекты явно не жалели. С учетом масштабов не очень понятно, в каком направлении кинематографисты планируют развивать франшизу — ведь Человек-паук пока, кажется, не способен самостоятельно отправиться в космос. С другой стороны, кто его знает: может, зацепится паутиной за одно небесное тело, потом за следующее — и унесется в соседнюю галактику.
Смотреть онлайн: «Человек-паук» Сэма Рэйми
Альтернатива: «Новый Человек-паук» Марка Уэбба
Графики и ностальгии более чем достаточно для того, чтобы целевая аудитория с восторгом приняла новый фильм. Появление на экране каждого знакомого персонажа будут встречать радостными возгласами, финал каждой перегруженной спецэффектами битвы — аплодисментами. Мало кого расстроит тот факт, что Том Холланд и Зендая, когда-то казавшиеся самыми обаятельными Питером и Эм Джей, растеряли часть своей самобытности. В конце концов, вселенных бесконечно много, и Пауков в них — тоже. Если один выдохнется, ему легко найдут замену.
«Человек-паук: Нет пути домой» в прокате с 16 декабря
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